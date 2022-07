Näyttelijä Kari Hietalahti julkaisi harvinaisen kuvan Sakari-pojastaan – kaksikko kalareissulla Norjassa

Hietalahden ja Minni-puolison poikaa ei olla nähty julkisuudessa.

Näyttelijä Kari Hietalahti tunnetaan innokkaana perhokalastajana ja luonnonsuojelijana, joka viihtyy vapaa-aikanaan pitkillä kalastusreissuilla.

Kiinnostus kalastukseen näyttää kulkevan suvussa, sillä perjantaina Hietalahti julkaisi Instagramissa kuvan pojastaan Sakarista, 24, joka esittelee kalansaalistaan isälleen.

– Onnellinen kalamies ja onnellinen isä. Poika ja ensimmäinen meritaimen perholla, Hietalahti kirjoittaa kuvatekstissä.

– Onnittelut Sakari, tästä ei ole paluuta! ylpeä isä hehkuttaa.

Kuva on otettu isän ja pojan kalareissulla Norjan Lakselva-joella.

Hietalahden julkaisema kuva on varsin harvinainen, sillä näyttelijä ei ole juuri julkaissut kuvia pojastaan, eikä Sakaria liioin ole nähty isänsä rinnalla julkisuudessa.

Sakari Hietalahti työskentelee samalla alalla kuin isänsä, mutta toisella puolen kameraa. Instagram-sivuillaan hän kertoo työskentelevänsä editoinnin, visuaalisten tehosteiden, 3D-animaatioiden ja kuvaamisen parissa.

IMDb:n mukaan Sakari on työskennellyt esimerkiksi tv-sarjojen Karppi ja Nyrkki tuotannoissa. Niiden lisäksi Sakari on nähty lapsena isänsä avustajana isänsä tähdittämissä sarjoissa, kuten Studio Impossiblessa ja Trabant Expressissä.

Kari Hietalahti on ollut yhdessä Minni-kumppaninsa kanssa nuoresta asti. Pari on pitänyt yhtä jo yli 30 vuotta, mutta he eivät ole naimisissa.

– Poikamme Sakke on ainoa lapsi. Hän opiskelee elokuva-alaa, leikkaamista ja kuvaamista.

– Olen mielestäni ollut kannustava isä, ja kaveri. Kun Sakke täytti yhdeksän, ryhdyin HJK-juniorien jalkapallovalmentajaksi. Niinpä minulla oli yhtäkkiä 30 poikaa, joista yksi oli oma, Hietalahti on kertonut Anna-lehdessä.

Kari Hietalahti ja Minni Härkönen vuonna 1999 Rikos ja rakkaus -elokuvan ensi-illassa.

NÄYTTELIJÄ ja käsikirjoittaja Kari ”Hissu” Hietalahti ponnahti suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 1994 huippusuositusta Vintiöt-sketsisarjasta.

Vintiöiden jälkeen Hietalahti on tullut yleisölle tutuksi niin komedian kuin draamankin puolella. 2012 Hietalahti palkittiin parhaan miesnäyttelijän Venlalla roolistaan Roba-tv-sarjassa. Hän on tuttu myös Keisari Aarnio -sarjasta.

Hietalahti tunnetaan myös kalastusohjelmasta Kenraali Pancho & Pojat Pohjoiskalotilla. Kenraali Pancho on Hietalahden chihuahua-rotuinen koira, ja ohjelmassa toisena päähenkilönä nähdään näyttelijä Tommi Korpela.