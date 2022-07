Kommentti: Brian May oli niin onnellinen – ja se tarttui

Queenin konsertista Tampereella tuli onnelliseksi, kun näki, kuinka onnellinen kitaristi Brian May oli lavalla, kirjoittaa uutispäällikkö Riika Kuuskoski.

Helsingin Sanomissa oli takavuosina palsta ”Kaiken nähnyt kulttuuritoimittaja herkistyy”.

Mitä maailmanluokan rockkonsertteihin tulee, Queen Tampereella maanantaina oli ensimmäiseni. Paul Anka ja Eppu Normaali ovat aivan eri sarjassa. Kulttuuritoimittajakaan en ole, mutta todellakin herkistyin.

Onneksi en ollut saanut ostetuksi kuin yhden lipun, sillä hurmoskokemusta ei olisi voinut jakaa kenenkään kanssa. Olisi ollut kauheaa joutua symppaamaan toisen janoa tai vessahätää kesken haltioitumisen.

Puoli tuntia ennen keikan päättymistä alkoi melkein toivoa, että se jo loppuisi, ettei sydän räjähtäisi.

Pari päivää aiemmin 75 vuotta täyttänyt kitaristilegenda Brian May oli koronan keskeyttämän kiertueen viimeisellä keikalla niin silmin nähden onnellinen, että katsojakin oli pakahtua.

En ollut ainoa, jolla oli kyyneleet silmissä, kun hän tuli aivan liki yleisöä ja istui kitaransa kanssa laulamaan Love of My Lifen ja jutusteli ilostaan siihen iltaan päätyvästä kiertueesta. Moi moi moi, mitä kuuluu.

– Brian we love you, kuului yleisöstä tuon tuostakin.

Korona-aika on saanut areenakonkarin hakemaan yhteyttä faneihinsa Instagramissa, joka onkin varsin intiimi väline. Seuraajia on jo yli kolme miljoonaa. Olemme kaikki saaneet katsoa aivan lähietäisyydeltä, kuinka hän puhuu juuri minulle sympaattisesti hymyillen, pää veikeästi kallellaan. Tampereellakin maanantaina hän käveli lavalla kuvaamassa yleisöään Instaansa.

Mutta oli todella nähtävissä, että keikoille hän on kaivannut.

Sitten kiertueen keskeytymisen helmikuussa 2020 hän on saanut sydäninfarktin ja sairastanut koronan, mutta honkkeli habitus on hurmaavan poikamainen.

” Freddie Mercury oli kauniisti läsnä. Hologrammina Love of My Lifessä, vanhoissa filmeissä Queenista, kun Roger Taylor lauloi Those Are the Days of Our Livesin.

Mitä järkeä mennä kuuntelemaan Queenia ilman Freddie Mercurya (1946–1991)? Häpeillen muistan kuittailleeni niin itsekin, kun Queen ja Adam Lambert kävivät Suomessa edellisen kerran. Taisinpa jopa kirjoittaa siitä jotain muka vitsikästä Ilta-Sanomiin.

Niin, Adam on varsin hyvä mutta ei hän tietenkään ole Freddie. Itsekin hän spiikkasi vaatimattomasti olevansa iloinen, että saa olla pitämässä yllä tämän muistoa.

Ja nosti esiin alkuperäisjäseniä suitsuttaen heitä rocklegendoina.

Ydin onkin Brian Mayssa ja rumpali Roger Taylorissa ja loistavassa musiikissa – miksi he eivät kiertäisi esittämässä sitä, kun siitä nauttivat sekä he itse että yleisö?

Ja taas itkin.

Kun Brian May julkaisi uudelleen levynsä Back To The Light (elokuussa 2021, alun perin 1992), hän kertoi haastatteluissa, kuinka tyhjän päällä hän oli Freddien kuoleman jälkeen. Muutakin ikävää oli elämässä, mutta ystävän sairaus, hiipuminen ja kuolema oli iso, iso isku.

Freddien kuolinpäivänä hän julkaisi Instassaan videon, jossa kertoi Freddielle, kuinka mukavaa olisi juoda kuppi teetä yhdessä.

Tampereella aisti kaipauksen. Ja sen miten merkityksellistä oli esittää yhdessä tehtyä musiikkia siitä huolimatta.

Itse olen Queen-fanina nolon myöhäisherännäinen, mutta en taatusti ollut ainoa isoäiti konsertissa.

Muistan kyllä, että koulussa kymmenvuotiaana Latvasen Marko esitteli Bohemian Rhapsodya ja Queenin älppäreitä, mutta se oli vaan outo ja Markon juttuja.

Pari vuotta sitten Anneli Laine-Näätänen teki Olarin voimistelijoiden OVO Teamille joukkuevoimisteluohjelman Queenin musiikkiin. Koska tytär voimisteli siinä, tuli musiikki tutuksi.

Pian upposin fani-instatileihin, sitten Spotifyihin. Yhden koronasyksyn juoksin metsässä Queen korvissa aina kun oli vapaata.

Brian Mayn Instagram-tilin kautta epämusikaalinen ihminen on oppinut hämmästyttäviä asioita esimerkiksi kitarasooloista. Kun Total Guitar -lehden (Euroopan laajalevikkisin kitaralehti, tiedän nyt senkin) äänestyksessä Bohemian Rhapsodyn kitarasoolo valittiin maailman parhaaksi tammikuussa 2021, hinkkasin biisiä edestakaisin. Aloin ymmärtää, mitä May tarkotti sanoessaan laulaneensa sen kitarallaan.

Ja nyt olen kuullut sen livenä.

Minä onnellinen.