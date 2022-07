Elvis-elokuvan päätähti avautuu kulissien takaisista tapahtumista – painostava tilanne sai näyttelijän poistumaan itkien

Kehuttu roolisuoritus Elviksenä ei syntynyt helpolla.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Austin Butler, 30, on saanut paljon kehuja roolityöstään rock-legenda Elviksestä kertovassa elokuvassa. Butler näyttelee Elvis-elokuvassa nimikkoroolin ja hän on paljastanut haastatteluissa sukeltaneensa syvälle aiheeseen voidakseen tehdä roolinsa mahdollisimman uskottavasti.

Elokuvaa varten Butler myös lauloi ja esitti Elviksen kappaleita. Elokuvassa nähdäänkin kohtaus Elviksen ensimmäisestä esiintymisestä, jonka alussa yleisö nälvi tähdelle.

Butler paljastaa VMAN-lehden haastattelussa elokuvan ohjaaja Baz Luhrmannin halunneen luoda näyttelijälle tilanteen, josta tämä voisi ammentaa kohtausta varten mahdollisimman aitoja tunteita.

Ohjaaja Baz Luhrmann sekä Austin Butler Cannesin elokuvafestivaaleilla toukokuuss 2022.

Ohjaaja keräsi äänitysstudioon liudan ihmisiä ja laittoi heidät istumaan Butleria vastapäätä. Sen jälkeen ohjaaja käski ihmisiä pilkkaamaan näyttelijää samalla, kun tämä lauloi kappaletta.

– Nöyryytykselle oli tietysti syy: kuvatessamme hetkeä, jolloin Elvis astuu ensimmäistä kertaa lavalle ja yleisö kiusaa häntä, tiesin sen tunteen. Menin kotiin itkien sinä iltana, Butler kertoo lehdelle.

Samassa haastattelussa Butler kertoo myös saaneensa vihiä Luhrmannin ohjaamismetodeista etukäteen.

Ohjaajan kanssa The Great Gatsby ja Romeo + Julia elokuvissa näytellyt Leonardo DiCaprio nimittäin varoitti tätä.

– Hän sanoi, että Baz tulee puskemaan sinua tavoilla, joita et osaa kuvitella. Hän tulee horjuttamaan tasapainoasi ja pitämään sen horjutettuna, DiCaprio oli sanonut.

Austin Butler on kertonut sukeltaneensa syvälle rooliinsa Elviksenä.

Metodinäytteleminen jätti Butleriin myös jälkensä. Näyttelijä on kertonut pistäneensä oman elämänsä paussille elokuvan vuoksi, kertoo People-lehti. Hän imi itseensä kaiken, mikä jotenkin liittyi Elvikseen.

Mies myös opetteli puhumaan kuin Elvis. Puhetapa jäi näyttelijälle päälle vielä kuvaustenkin jälkeen ja hänen äänensä on kuulostanut erilaiselta verrattuna aiempaan.

Austin Butler on näytellyt useissa sarjoissa ja elokuvissa. Hänet tunnetaan muun muassa Carrien päiväkirjat ja The Shannara Chronicles -sarjoista. Hän on näytellyt myös Once Upon a Time... In Hollywood -elokuvassa.