Mariah Carey julkaisi kuvia Italian-lomaltaan – pian tarkkasilmäiset fanit huomasivat otoksista poikkeuksellisen seikan

Laulaja Mariah Carey julkaisi Instagram-profiilissaan lomakuvia Caprilta, Italiasta.

Kuvissa All I Want For Christmas -hitin tähti oli uimassa. Nopeasti katsottuna näyttää, että Carey olisi uimapuvussa, mutta mitä ilmeisimmin hänellä onkin päällään kristallinkiiltävä juhlamekko.

Kommentoijat huomasivat Careyn yllä olleen mekon nopeasti ja repivät kuvista huumoria.

– Tämä on huvittavaa, nauruhymiöiden kera kommenteissa toteaa elokuvakäsikirjoittaja Kenya Barris.

– Juhlamekkojen pilaamisen kuningatar, nauraa eräs kommentoija.

– En pysty tähän, hänellä on juhlapuku meressä, hykertelee kommenteissa myös toinen.

– Ei juhlamekkoa! suri eräs.

– Mariahin uimapukubudjetti on saman verran kuin pienen valtion bruttokansantuote, vitsaili toinen.

Carey julkaisi uimakuvan jälkeen myös otoksen, jossa laulaja näyttää rentoutuvan nojatuolissa koira sylissään.

Monilla rentoutumiseen tarkoitetut asut ovat usein kaapin perältä löytyviä vanhoja collegeasuja, mutta Mariah Carey pitää kristallimaisesta tyylistään kiinni myös lötkötellessään.

Hänellä on kuvassa yllään Hollywoodlife-sivuston mukaan nimittäin noin 3 200 euron hopeinen Pradan kashmir-huppari ja noin 3 400 euron kashmir-verryttelyhousut.

– Niin kuuma. Olet legenda, toteaa yksi kommentoija ihaillen.

– Rentoutumisen kuningatar, kehui eräs.