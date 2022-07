Pirkkalassa asustava Heli Kaikkonen pääsi tapaamaan Queen-yhtyeen jäseniä poikkeuksellisesti ilman minkäänlaista tungosta ja kiirettä. Artistien olinpaikan hän sai tietää täysin sattumalta.

Usein sanotaan, että oman idolinsa tapaamiselta ei kannata odottaa liikoja, sillä muuten voi pettyä. Lausahdus on kuitenkin sellainen, jota pitkään Queen-yhtyettä fanittanut Heli Kaikkonen ei voi allekirjoittaa.

Pirkkalassa asuvan Kaikkosen Queenin musiikki vei mennessään jo 80-luvulla, ja hän onkin kiertänyt kaikki yhtyeen Suomen keikat uskollisesti.

Yksi suurista unelmista kävi toteen viime tiistaina, kun Kaikkonen tapasi legendaarisen yhtyeen kitaristi Brian Mayn sekä rumpali Roger Taylorin Pirkkalan lentokentällä. Yhtye esiintyi Queen + Adam Lambert: The Rhapsody Tour -kiertueen tiimoilta Tampereella 24.–25. heinäkuuta.

Quuen ja bändin solistina toimiva Adam Lambert päättivät Euroopan kiertueensa Tampereelle.

Pelkkä asian muisteleminen saa Kaikkosen epäuskon valtaan, sillä koko tilanne oli ollut täysin sattuman kauppaa: fanisivuja selatessaan hän huomasi, että yhtyeen jäsenten käyttämä lentokone on lähtenyt Milanosta kohti pohjoista. Pienellä penkomisella selvisi, että kone lenteli jo Turun yläpuolella, matkalla Pirkkalan lentokentälle.

– Lähdettiin sitten aika nopeasti sinne lentokentän suuntaan, Kaikkonen muistelee tilanneta IS:lle.

Noin puolisen tuntia odottelua lentokentällä, ja sitten alkoikin tapahtua. Musta mersu kaarsi ovien eteen, ja ulos astui Brian May pienen seurueensa turvin.

Queenin kitaristi Brian May oli Kaikkosen tavatessaan ollut oikein puheliaana.

Yllätykset vain jatkuivat, kun May käveli oma-aloitteisesti Kaikkosen luokse suostuen yhteiskuviin. Kaikkonen kuvailee miehen olleen juttutuulella, ja puheenaihetta olikin riittänyt muun muassa sunnuntaina Tampereella järjestetystä Queenin ja Adam Lambertin keikasta, jota Kaikkonenkin oli hurjana fanina ollut katsomassa.

– Toki katsoin häntä kohti ja nyökkäsin, mutta ihanaa oli se, että hän itse tuli minua kohti. Ei tarvinnut mennä nykimään häntä hihasta. Hän selvästi näki, että olen heitä varten sinne tullut.

– Selfieitä emme ottaneet, mieheni oli onneksi siellä kameran takana. Minullahan varmaan kädet tärisi siinä kohtaa jo niin paljon, että ei siitä olisi tullut mitään, Kaikkonen vitsailee.

Vain muutaman minuutin kuluttua siitä, kun May oli jatkanut lopullisesti matkaansa turvatarkastusten toiselle puolelle, saapui paikalle myös Roger Taylor. Yhteiskuviin Kaikkonen pääsi myös rumpalin kanssa, joka oli kitaristin tapaan oikein ystävällinen ja puhelias.

– Juttelimme sunnuntain keikasta ja sanoin, että olen ollut kaikilla heidän Suomen keikoillaan. Hän kyseli, mitä pidin viimeisimmästä konsertista, Kaikkonen muistelee.

Kaikkosen lisäksi lentokentällä ei ollut muita faneja, ja Kaikkonen saikin ottaa artistien kanssa kuvia rauhassa.

Molemmista tapaamisista Kaikkoselle jäi muistoksi niin yhteiskuvat kuin nimikirjoituksetkin, ja poikkeuksellisen fanitapaamisesta teki se, ettei lähes tyhjällä lentokentällä ollut juuri ketään muita.

Erityisen merkityksellinen on kuitenkin Brian Mayn nimmari, sillä se on Tampereen keikkoihin päättyneeltä Queenin Euroopan-kiertueelta tiettävästi ainoa nimikirjoitus, jonka mies on jakanut. Näin on Kaikkoselle kertonut Suomen Queen-yhteisön ylläpitäjä Kimmo Pulli.

Tämäkin nimikirjoitus oli vähällä jäädä saamatta.

– Minulla oli mukanani Suomen Queen-yhteisö -Facebook-ryhmän fanipassi, ja kun Brian May lähti turvatarkastukseen, tajusin, että apua, en muistanut pyytää siihen nimmaria.

Heli Kaikkosen Brian Maylta saamaa nimikirjoitus on tiettävästi ainoa, jonka mies on Euroopan kiertueen aikana antanut.

Kaikkosen onneksi lentokenttävirkailijat päästivät hänet vielä Mayn perään hakemaan kitaristin raapustuksen passiin. Artisti ei ollut uudesta lähestymisestä närkästynyt. Päin vastoin.

– Hän oma-aloitteisesti tarttui minua kädestä, katsoi syvälle silmiin ja sanoi englanniksi ”jumalan siunausta”. Minulle jäi tosi ihana ja lämmin olo siitä, kuvailee Kaikkonen.

– Kyllähän tuo fanipassi nimmareineen kehyksiin menee ja sitä pitää sitten vaalia. En ole varsinainen keräilijä, mutta onhan minulla aika kova juttu tässä, Kaikkonen naurahtaa nimmaristaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.