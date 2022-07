Näyttelijä Mena Suvari kertoo joutuneensa manipuloiduksi ryhmäseksiin – kohtaaminen seksikumppanin kanssa johti raadolliseen oivallukseen

Suvari kertoo joutuneensa manipuloiduksi yhdessä aiemmista suhteistaan.

Mena Suvari on nykyisin 1-vuotiaan pojan äiti ja naimisissa Michael Hopen kanssa.

American Beauty -elokuvan tähti Mena Suvari, 43, kertoo joutuneensa manipuloiduksi seksiin nuoruuden seurustelusuhteessaan.

Näyttelijätär kirjoitti kokemuksistaan huumeaddiktion ja seksuaalisen hyväksikäytön suhteen muistelmissaan The Great Peace. Kirjassaan Suvari käy läpi, kuinka manipuloiduksi joutuminen muutti hänen suhtautumistaan seksiin ja kuinka hän ymmärsi, ettei ollut rakastettu.

Suvari kuvailee suhteen insinöörimiehen kanssa olleen väkivaltainen ja synkkä. Mies haukkui Suvaria, joka puolestaan tunsi olevansa loukussa – hänellä ei ollut muuta paikkaa, minne mennä. Suvari käytti huumeita selviytymiskeinonaan.

Suhteessa oli myös seksuaalista hyväksikäyttöä, johon kuului epämiellyttävien seksilelujen käyttämistä ja lääkärinhoitoa vaatinutta toistuvaa rajua anaaliseksiä.

– En ollut rakastettu. Olin vain keho, säiliö hänen haluilleen, Suvari kuvailee.

The Guardianin haastattelussa Suvari paljasti, kuinka ex-mies oli pyytänyt häntä etsimään naisia kolmen kimppaan esimerkiksi kuvausryhmän jäsenistä. Myöhemmin, kuuluisaksi tultuaan, Suvari törmäsi yhteen seksisessiossa mukana olleeseen naiseen ruokakaupassa ja paljasti, ettei ollut oikeasti halunnut kimppakivaa.

– Hän oli yllättynyt. Hän sanoi, että ”ai, hän sanoi minulle, että sinä halusit sitä”, Suvari kertoo.

– Se avasi silmäni, miten minua oli manipuloitu, eikä minulla ollut hajuakaan siitä, näyttelijä jatkaa.

Sam Mendesin ohjaama American Beauty teki Mena Suvarista tähden vuonna 1999.

Hän lisää, ettei ole koskaan halunnut puhua negatiivisesti asioista, ”jotka voivat olla hyvin terveellisiä muille ihmisille”. Suvari kokee, että hänen kohdallaan kimppaseksi oli tuhoisaa, koska hänelle ei annettu vaihtoehtoja.

– Se on hyvin sekavaa, kun koet seksuaalista hyväksikäyttöä, koska osaksi se tuottaa tyydytystä. Mutta sitten toinen puoli on täydellinen painajainen, joten olet hämmentynyt, etkä tiedä mikä on oikein, Suvari kuvailee.

Tapahtunut tuntuu edelleen taakkana hartioilla, koska Suvari kokee hyväksikäytön takia menettäneensä mahdollisuuden tutustua itseensä seksuaalisesti.