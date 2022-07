TV:stä tuttu kiinteistövälittäjä on valittanut käräjätuomiostaan Turun hovioikeuteen. Ensimmäinen osapäätös ei ratkennut hänen edukseen.

Kiinteistökuningattarena tunnetun Kaisa Liskin viimeisin käräjäjupakka tulee todennäköisesti saamaan jatkoa Turun hovioikeudessa, jonne Liski on jättänyt valituksensa noin viikko sitten.

Liski tuomittiin taannoin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa törkeästä velallisen epärehellisyydestä vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Kyse on Liskin kiinteistöfirman Tavastia LKV:n taloussotkusta, jossa yhtenä päävelkojana on verottaja. Kaikkineen eri velkojien vaatima summa on yli 260 000 euroa.

HOVIOIKEUDEN valituksessaan Liski on muun muassa vaatinut, että käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpano keskeytettäisiin Verohallinnon vaatiman liki 68 000 euron korvauksen osalta.

Keskiviikkona antamassaan osapäätöksessä Turun hovioikeus ilmoitti hylkäävänsä Liskin vaatimuksen käräjätuomion täytäntöönpanon keskeyttämisestä.

Hovioikeuden mukaan keskeyttämiselle ei ole perusteita.

Liski perusti valituksensa siihen, että mielestään yritystä koskeva arvioverotus oli tehty väärin perustein. Liskin mukaan hänen yrityksensä ei loppuaikoina tehnyt sellaisia voittoja kuin verottaja antaa ymmärtää.

Liskin vaatimusta vastustanut verottaja huomautti, että sen arvioihin perustuvat saatavat ovat perintäkelpoisia ilman käräjäoikeuden tuomiotakin.

Käräjillä Liski määrättiin maksamaan verottajalle kaikkiaan liki 170 000 euroa.

Käräjätuomiossa on kyse siitä, että Liski luovutti yhtiönsä varoja itselleen ja yhtiön ulkopuolelle yli 260 000 euroa, vaikka hän tiesi firman talousahdingosta ja maksukyvyttömyydestä.

Liskin epärehellisyyden seurauksena velkojat jäivät ilman rahojaan. Yhtiö asetettiin lopulta konkurssiin lokakuussa 2019.

Myöhemmin selviää, millaisen ratkaisuun Turun hovioikeus päätyy Liskin jutussa kokonaisuudessaan.