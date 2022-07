Uusi Netflix-dokumentti kertoo "internetin vihatuimmasta miehestä” – näin nuorista naisista kostopornoa levittäneelle miehelle lopulta kävi

Uusi Netflix-dokumentti pureutuu pahamaineiseen rikolliseen, jonka luvattoman kuvien levittelyn uhriksi joutui 2010-luvun alussa moni nuori nainen.

Netflix-suoratoistopalveluun äskettäin julkaisu kolmiosainen dokumenttisarja Internetin vihatuin mies kertoo nimensä mukaisesti miehestä, jonka tekoja kohtaan ei netinkansalla sympatiaa heru.

2010-luvun alun tositapahtumiin perustuva dokumentti käsittelee sattumusten sarjaa, joka lähti liikkeelle nyt 36-vuotiaan Hunter Mooren nettiin levittämästä ”kostopornosta”, kertoo CNN. Pahamaineinen mies levitti itse perustamalleen nettisivulle paljastavia kuvia pääasiassa nuorista naisista ilman heidän suostumustaan hyödyntäen törkeyksissään uhrien Facebook-tilejä.

Koska ”internetin vihatuin mies” linkitti uhriensa kuvat heidän sometileihinsä, levisi tieto miehen toimista uhreille nopeasti. Lukuisat pyynnöt kuvien poistamisesta kuitenkin lähinnä huvittivat Moorea. Hello!-uutissivusto kertoo, että miehen pyörittämä nettisivusto oli toiminnassa lähes puolitoista vuotta, ennen kuin asiaan puututtiin.

Hunter Moore käytti nuorten naisten alastonkuvien levitykseen myös sosiaalisen median alustoja.

Pisteen touhulle laittoi lopulta Charlotte Laws, jonka oma tytär joutui monen muun tapaan Mooren kostokuvien uhriksi. Ahkeralla toiminnallaan Laws tavoitti nopeasti lukuisia uhreja, jotka Lawsin johdolla laittoivatkin pyörät pyörimään Mooren pysäyttämiseksi.

Mutta missä internetin vihatuin mies nykyään lymyää?

Kuten tuoreessa sarjassakin selviää, seurasi Mooren pitkään jatkuneita hämärähommia lopulta tuomio. Virkavalta puuttui touhuun Lawsin vireille paneman liikehdinnän vuoksi, ja vuonna 2015 Moore viimein myönsi syyllistyneensä muun muassa törkeään identiteettivarkauteen, kertoo Hello!-uutissivusto.

Charlotte Laws aloitti taistelun Moorea vastaan, kun hän sai tietää tyttärensä joutuneen miehen kuvalevityksen uhriksi.

Rangaistukseksi Moorelle lankesi yli kahden vuoden vankeustuomio sekä yhteensä reilut 2 000 euroa erinäisiä maksuja. Nettikäytöksensä vuoksi mies on vieläkin pannassa esimerkiksi Facebookissa, jota hän käytti rikoksissaan hyödykseen.

Tätä nykyä mies pitää matalaa profiilia. Newsweek-uutissivuston mukaan mies Moore pääsi jälleen vapaalle jalalle toukokuussa 2017, mutta jatkoi ehdonalaisessa muutaman vuoden ajan vapautumisensa jälkeen. Vuonna 2018 mies julkaisi Is Anyone Up!? The Story of Revenge Porn, joka käsittelee Mooren rikollisuuksien taustatarinaa.

Hello!-sivuston mukaan Netflix kertoo, että dokumentin alkuvaiheissa myös Moore oli suostunut osallistumaan sarjan tekoon. Myöhemmin hän oli kuitenkin tullut ilman sen kummempia perusteluita toisiin aatoksiin.

Dokumentissa on mukana myös Mooren uhreja.

Tuore dokumenttia voidaan aiheensa puolesta pitää jatkumona aiemmin tätä vuonna julkaistulle Tinderhuijarin jäljillä -dokumentille. Dokumentti käsittelee israelilaista Simon Levievia, oikealta nimeltään Shimon Yehuda Hayutm, joka joitain vuosia sitten huijasi Tinder-sovelluksessa rahaa monilta naisilta. Uhreihin lukeutui myös muutama suomalainen, joilta huijari oli saanut vokoteltua yhteensä 200 000 euroa. Teoistaan mies jäi kiinni vuonna 2019 valtavan mediamyllytyksen kera.

Joulukuussa 2019 Leviev tuomittiin Israelissa 15 kuukauden vankeusrangaistukseen petoksesta ja väärentämisestä, jotka hän oli tehnyt maassa vuosia aikaisemmin. Maan koronasääntöjen vuoksi hän kuitenkin vapautui vankilata jo vuonna 2020, istuttuaan tuomiostaan vain viisi kuukautta.