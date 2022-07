Näyttelijättären kiusallisen matalavyötäröiset housut saivat somen riehaantumaan – näin tähti otti kantaa kohuun

Persoonallisena pukeutujana tunnettu Julia Fox intoutui mukaan meemihassutteluun.

Näyttelijänä ja mallina tunnettu Julia Fox, 32, hätkähdyttää pukeutumisellaan tuon tuosta.

Foxin tuorein kohu aiheutui tähden yllä New Yorkissa nähdyistä housuista, joiden vyötärölinja on "vaarallisen matalalla”, kirjoittaa Page Six. Housujen lisäksi Foxilla oli yllään bikiniyläosa.

Fanit sosiaalisessa mediassa riehaantuivat pian kommentoimaan paljastavaa asua, joka sai muiden kuvassa poseeraavien asut näyttämään varsin konservatiivisilta.

– Haluan kaikkien pukeutuvan niin kuin haluavat, tuntevan olonsa mukavaksi ja aidoksi itsekseen, lukuun ottamatta Julia Foxia näihin housuihin. Pelkään, etten voi sallia sitä, Twitterissä vinoillaan.

Foxin matalavyötäröiset housut jakoivat mielipiteitä. Somessa pelättiin, että jos housut valahtaisivat hiemankin, Foxin intiimialue paljastuisi.

– Toivoisin olevani yhtä itsevarma minkä tahansa suhteen kuin Julia Fox on nähden housujen pysymisestä ylhäällä, toinen twiittasi.

– Hänen uskonsa noihin housuihin on inspiroivaa.

– Rakastan häntä, mutta joka päivä hän tekee entistä vaikeampaa puolustaa häntä vihaajilta.

– Tässä on nainen, joka pyrin olemaan, niin riippumaton, muodin rajoja rikkova, täysin hullu, kirjaimellisesti nero, yksi kommentoijista puolustaa.

Netissä villiinnyttiin myös meemien jakamiseen, ja Foxia verrattiin asussaan kentauriin.

Itseironiastaan tunnettu Fox jakoi pian Instagramissaan meemikuvan itsestään kentaurina.

Myös tyylin luonut vaatesuunnittelija Liza Keane näytti ottavan asian huumorilla, sillä hänkin julkaisi kuvan Foxin rohkeasta asusta ja The Independent -lehden artikkelista.

– Internet on erittäin hämmentynyt Julia Foxin matalavyötäröisistä housuista, Keane kirjoittaa kuvatekstissä.

Näyttelijä-malli Julia Fox oli otsikoissa alkuvuodesta tiuhaan seurustellessaan raptähti Kanye Westin, 44, kanssa. He tapasivat uutenavuotena ja alkoivat viettää välittömästi paljon aikaa yhdessä.

Pari edusti tammikuussa yhdessä Pariisin muotiviikoilla ja heittäytyi jopa julkisiin hellyydenosoituksiin, mutta vain muutamaa viikkoa myöhemmin suhde oli ohi.

Fox kertoi New York Timesille, ettei hänen aikansa yksinkertaisesti riittänyt Westin kaltaisen suuren persoonan tapailuun.

– Yritin parhaani saadakseni sen toimimaan. Minulla oli jo valmiiksi hektinen elämä. Miten olisin saanut tällaisen suuren persoonan mahtumaan jo valmiiksi täyteen elämään? Se ei vain ollut kestävää, Fox sanoo lehdelle.

Julia Fox tunnetaan persoonallisena pukeutujana.

Suhde oli hyvin intensiivinen. Foxin mukaan hän laihtui räppärin kanssa viettämänsä kuukauden aikana peräti seitsemän kiloa. Hän kertoo viikkojen olleen myös todellinen pikakurssi megatähteyteen.