Pippa Middletonin tytär sai klassisen nimen

Herttuatar Catherinen sisko on nyt kolmen lapsen äiti.

Pippa Middleton on pitänyt hiljaiseloa julkisuudessa viime vuodet.

Herttuatar Catherinen sisko Pippa Middleton sai kolmannen lapsensa puolisonsa James Matthewsin kanssa kesäkuussa. Pariskunnalla on yhteensä kolme lasta.

Uusin tulokas on nyt saanut nimen, People uutisoi. Lehden mukaan kuopuksen nimi on Rose (suomeksi Ruusu), joka on peräisi latinan kielen kukkaa tarkoittavasta sanasta rosa. Hänen sisaruksensa ovat Arthur, 3, ja Grace, 1.

Rose on Carole ja Michael Middletonin kuudes lapsenlapsi.

Pippa Middleton ja James Matthews avioituivat toukokuussa 2017.

Rose-nimellä on suloinen yhteys herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn vuoden ikäiseen tyttäreen Lilibetiin, jonka nimi on myös kukan inspiroima. Lilibet oli alun perin kuningatar Elisabetin lapsuudenaikainen lempinimi. Harry ja Meghan kutsuvat tytärtään Liliksi, joka on paitsi lyhennelmä Elisabet-nimestä, myös johdannainen kukkalajista lilja (engl. lily).

Lilibetin nimen on arveltu olevan merkityksellinen Meghanille sen kukkaviittauksen takia. Herttuatar on nimittäin paljastanut nyt jo poistetussa The Tig -blogissaan, kuinka äiti Doria Ragland kutsui häntä pienenä lempinimellä Kukka (Flower).