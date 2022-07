Donald Trumpin nuorin poika Barron Trump on lähipiirin mukaan luonteeltaan aivan kuin isänsä, mutta perheen kuopus ei ole yhtä innostunut julkisuudesta kuin isänsä tai sisaruksensa.

Tammikuussa 2017 maailmalla seurattiin tiiviisti Yhdysvaltain presidentiksi valitun Donald Trumpin virkaanastujaisia. Tuolloin huomio kiinnittyi presidentin vieressä haukotelleeseen poikaan, jolla oli yllään tumma puku ja kasvoillaan hyvin väsynyt ilme. Tällaisena monet muistavat Trumpin nuorimman pojan Barron Trumpin.

Virkaanastujaisten jälkeen poikaa on nähty hyvin harvakseltaan julkisuudessa. Barron ja hänen äitinsä Melania Trump ovat aivan toista maata kuin huomion keskipisteenä olemisesta nauttivat Donald Trump. Melania Trump ei viihdy valokeilassa ja hän on halunnut varjella myös ainoaa lastaan parrasvaloilta.

– Ei tämä ole normaalia elämää, mutta haluan suojella häntä ja antaa hänelle normaalin lapsuuden, rouva Trump totesi vuonna 2018 antamassaan haastattelussa.

Barron Trump kuunteli vakavana, kun isä-Donald ilmoitti suostuvansa republikaanien presidenttiehdokkaaksi elokuussa 2020.

Heinäkuussa Barron, 16, palasi pitkän tauon jälkeen julkisuuteen isänsä entisen puolison, seurapiirirouva Ivana Trumpin hautajaisissa. Harvoin julkisuudessa nähtävän Barronin näyttäytyminen kiinnitti poikkeuksellisen paljon huomiota, sillä hänen elämästään tiedetään hyvin vähän.

Sosiaalisessa mediassa intoiltiin myös siitä, että Barron oli perheensä vierellä seisoessaan yli 190-senttistä isäänsäkin reilusti pidempi.

Donald Trump, Melania Trump ja Barron Trump 20. heinäkuuta Ivanka Trumpin hautajaisissa.

Trumpin kaksimetrinen kuopus on elänyt varsin varjeltua elämää, ja esimerkiksi hänen tulevaisuuden haaveistaan tiedetään vain se, mitä äiti Melania on julkisuudessa kertonut.

– Kun hän oli 5-vuotias, hän halusi olla kuten isänsä: liikemies ja golfari. Hän rakastaa rakentaa asioita, hajottaa ne ja rakentaa jotain muuta, Melania Trump kuvaili ABC Newsin haastattelussa.

Äidin mukaan Barron on hieman vanhempana ollut hyvin kiinnostunut lentokoneista ja autoista sekä niiden suunnittelusta. Lähipiiristä on kerrottu, ettei olisi suurikaan yllätys, jos Barron seuraisi isänsä jalanjäljissä bisnesmaailmaan.

Trumpin perheen entinen hovimestari Anthony Senecal on todennut Inside Editionin haastattelussa, että Barron saattaa olla lapsista hyvinkin eniten isänsä kaltainen. Samaa mieltä on myös Melania.

– Hän on hyvin voimakastahtoinen, hyvin erityinen ja älykäs poika. Hän on itsenäinen ja tietää tarkkaan mitä haluaa, Melania kuvaili Parenting-lehdelle Barronin ollessa 6-vuotias.

– Hän näyttää meiltä molemmilta, mutta luonteeltaan hän on tullut isäänsä. Siksi kutsunkin häntä pikku-Donaldiksi.

Isä ja poika vuonna 2015. Lähipiirin mukaan Barron muistuttaa Donald Trumpin lapsista eniten isäänsä.

Toistaiseksi ”pikku-Donald” Barron elää kuitenkin leppoisaa teinipojan elämää. Perhe asuu nykyään Floridan Palm Beachilla, jossa Barronin päivien kerrotaan kuluvan pitkälti koulun ja harrastusten parissa.

Barronin uutisoitiin viime kesänä aloittavan opinnot Floridassa sijaitsevassa Oxbridge Academy -yksityiskoulussa. Miljardööri William Kochin perustaman koulun lukuvuosimaksu on 34 800 dollaria. Koulun rehtori Ralph Mauer kertoi amerikkalaismedialle, että Barronilla on koulupäivinä mukanaan salaisen palvelun agentteja.

Vapaa-ajallaan Barron harrastaa isänsä ja veljiensä kanssa golfia. Barronin tiedetään myös pelanneen washingtonilaisessa juniorijoukkueessa jalkapalloa ja fanittaneen lontoolaista Arsenalia.

Vaalikampanjan aikana vuonna 2016 Donald Trump kehui poikaansa ”tietokoneneroksi”, mutta äiti-Melanian mukaan tällä ei ole lainkaan sosiaalisen median tilejä. Sen sijaan Melanian mukaan poika on ”täysi urheiluhullu”. Perheen lähipiiristä kehutaan Barronin olevan taitava golfaaja.

– Olen nähnyt hänet muutaman kerran kentällä. Hän on hyvä urheilija, perheystävä kertoi Politicolle.

Melanian tiedetään puhuvan poikansa kanssa kahden kesken sloveniaa. Äidin ja pojan ”salakielen” kerrotaan ärsyttävän Donald Trumpia, joka ei ole opetellut vaimonsa äidinkieltä.

Amerikkalaismediat ovat panneet merkille Barronin ilmeisesti keräilevän lenkkareita. Hänet on kuvattu lukuisia kertoja jalassaan erilaiset New Balance -merkin lenkkarit, joita hän on yhdistänyt muun muassa koulupukuunsa.

– Luonteeltaan hän on tullut isäänsä. Siksi kutsunkin häntä pikku-Donaldiksi, Melania Trump on sanonut pojastaan Barronista. Kuva vuodelta 2017.

Julkisuutta välttelevän Barron Trumpin lapsuus oli kaikkea muuta kuin tavallinen. Hän teki tv-debyyttinsä vain kahden kuukauden ikäisenä, kun isä Donald kiikutti vastasyntyneen poikansa Oprah Winfrey Show’hun.

Kun perhe asui vielä New Yorkissa, pikku-Barronilla oli tiettävästi käytössään kokonaan oma kerros kullanhohtoisessa Trump Towerissa. Melania Trump kutsui sitä ”Barronin olohuoneeksi”.

– Koska hänellä on oma kerroksensa, hän voi piirtää omille seinilleen, Melania selitti Parenting-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Perheonnea vuodelta 2007.

Barronin ollessa pieni perheen roolit olivat hyvin perinteiset. Donald Trump on useaan otteeseen kertonut, miten hän ei ole koskaan vaihtanut vaippoja. Vuonna 2007 Howard Sternin haastattelussa Trump ilmoitti, että ”Melania hoitaa lapsen ja minä maksan kulut”.

– Se sopi minulle oikein hyvin. On hyvin tärkeää tuntea ihminen, jonka kanssa olet. Tiedämme roolimme. En edes halunnut hänen vaihtavan vaippoja tai laittavan Barronia nukkumaan, Melania kommentoi asiaa myöhemmin Parenting-lehdelle.