Zelenskyi poseeraa Olena-vaimonsa kanssa näyttävästi Voguessa – ylistää avioliittoaan vaikeiden aikojen keskellä

Ukrainan presidenttipari kertoo parisuhteen koettelemuksista sodan aikana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, 44, ja hänen puolisonsa, Ukrainan ensimmäinen nainen Olena Zelenska, 44, poseeraavat vaikutusvaltaisen Vogue-muotilehden Britannian-painoksessa.

Ukrainasta käsin tehdyssä laajassa haastattelussa Zelenska kertoo lähes 20 vuotta kestäneestä avioliitostaan presidentti Zelenskyin kanssa, heidän yhteisestä historiastaan ja lastensa erosta isäänsä Venäjän hyökkäyksen aikana.

Presidentti Zelenskyi sanoo haastattelussa olevansa huolestunut perheensä turvallisuudesta, mutta hän ei halua heidän joutuvan vaaraan. Ennen kaikkea hän on ylpeä Zelenskasta, joka ohjaa heidän lapsiaan ja Ukrainan kansaa vaikeiden aikojen läpi.

Zelenskyi haluaa perheensä toimivan roolimallina Ukrainan kansalle. Hänen mielestään Zelenskalla on erittäin voimakas esikuva Ukrainan naisille.

– Hän on rakkaani. Mutta hän on suurin ystäväni. Olena on todellakin paras ystäväni. Hän on myös isänmaallinen ja rakastaa syvästi Ukrainaa. Se on totta. Ja hän on erinomainen äiti, Zelenskyi lisää.

Zelenska, synnyinnimeltään Olena Kiyashko, tapasi tulevan aviomiehensä lukiossa heidän kotikaupungissaan Kryvyi Rihissä Kaakkois-Ukrainassa. He alkoivat seurustella yliopistossa ja perustivat siellä satiirisen komediaryhmän.

Vuonna 2003 he loivat tuotantoyhtiö Kvartal 95:n ja tuottivat suositun satiirisen ohjelman Evening Kvartal, jossa Zelenskyi oli tähti ja Zelenska käsikirjoittaja. Ohjelma pilkkasi alueen poliitikkoja ja heidän tapojaan. Se auttoi tekemään Zelenskyistä tutun nimen Ukrainassa.

Zelenska kertoo Voguelle, että kun hän tapasi Zelenskyin ensimmäisen kerran, heidän samanlainen huumorintajunsa veti häntä puoleensa.

– Luultavasti huumori oli tätä keskinäistä kemiaa välillämme, hän sanoo.

Vaikka presidentti Zelenskyi keskittyi ensi tapaamisella enemmän Zelenskan silmiin ja huuliin, ei kestänyt kauaa, kun hän ihastui tulevaan vaimoonsa vielä kovemmin.

– Silloin ylität etäisyyden ihastuksen ja rakkauden välillä. Näin minulle kävi, presidentti toteaa.

Kaksikko meni naimisiin vuonna 2003 ja sai vuotta myöhemmin ensimmäisen tyttärensä Oleksandran. Vuonna 2013 heille syntyi toinen lapsi, Kyrylon.

Kuten monet ukrainalaiset perheet, myös presidentti Zelenskyi on ollut turvallisuussyistä erotettu lapsistaan ​​Ukrainan sodan alkamisesta lähtien. Zelenska myöntää, että ero isästä on ollut vaikeaa koko perheelle.

– En edes tiedä, kuinka olisin selvinnyt näistä kuukausista, jos olisimme olleet erillään lasten kanssa. [Zelenskyillä] on paljon vaikeampaa tässä suhteessa. Hän kärsii, huolestunut Zelenska sanoo.

– Nämä ovat olleet elämäni kamalimmat kuukaudet ja myös jokaisen ukrainalaisen. Rehellisesti sanottuna en usko, että kukaan on tietoinen siitä, kuinka olemme selviytyneet henkisesti. Odotamme voittoa, hän jatkaa.

Viime viikolla Zelenska lensi Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia ja hänen puolisoaan Jill Bidenia. Kokouksen jälkeen hän pyysi kongressilta jotain, mitä ei olisi koskaan halunnut pyytää:

– Pyydän aseita – aseita, joita ei käytettäisi sodan käymiseen jonkun toisen maata vastaan, vaan suojelemaan omaa kotiaan ja oikeutta herätä elossa.

Zelenskyin vaimo, pitkäaikainen komediakirjailija, pysyi aina ennen mieluummin kulissien takana, kun taas hänen miehensä, joka nousi koomikosta poliitikoksi, loisti parrasvaloissa. Kuitenkin siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, Zelenska on löytänytkin itsensä tragedian keskipisteestä.

Presidentti Zelenksyin tehtävänä on mobilisoida Ukrainaa strategisesti ja turvallisesti, kun taas Zelenska keskittyy ukrainalaisen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Hän johtaa aloitetta mielenterveysalan ammattilaisten ja ensiapuhenkilöiden kouluttamiseksi tarjoamaan parasta psykologista traumahoitoa Venäjän sodan aikana.

Pariskunnan Vogue-haastattelun kuvaajana toimi suosittu Annie Leibovitz. Versio digitaalisesta kansitarinasta julkaistaan virallisesti lokakuun numerossa.