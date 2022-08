Marko Jantusta näyttelevä Severi Saarinen joutui repimään vanhat haavat auki riipaisevaa roolia varten – oman isän tragedia palasi mieleen

Severi Saarinen sai roolin päihdehelvetissä kärjistelevänä Marko Jantusena uutuuselokuvassa. Se tarkoitti myös paluuta omiin kipeisiin muistoihin.

Severi Saarinen on jo nimeä saanut teatterinäyttelijä. Kyseessä on nyt hänen ensimmäinen pääroolinsa elokuvassa.

Pojat eivät ole enää tunnistaa isäänsä. Häntä ei näy enää kotona, ja vanhat lupaukset kaikuvat tyhjyyttään. Mieleen on piirtynyt isän kapeaksi kuihtuneet kalvavat kasvot. Seinähyllyllä pölyttyneet pokaalit ovat enää vain muisto omasta idolista.

Tällaista kuvaa Aleksi Mäkelän ohjaama uutuuselokuva Laitapuolen hyökkääjä maalaa ex-kiekkotähti Marko ”Jarna” Jantusesta. Tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa Jantunen on ajautunut elämänsä syvimpään rotkoon alamaailman periessä häneltä huumevelkasaataviaan. Värikkääksi ja velikultamaiseksi persoonaksi kuvailtu ex-maajoukkuekiekkoilija joutuu kohtaamaan rajua väkivaltaa ja näyttää jo kohtaavan varman kuoleman.

Mikko Koukin ja Petja Lähteen käsikirjoittaman elokuvan alkusykäyksenä on ollut Marko Lempisen kirjoittama Läpi helvetin -menestyskirja, jota on myös käytetty yhtenä elokuvan lähteistä. Läpi helvetin ilmestyi syksyllä 2016 ja nyt elokuussa uudestaan pokkariversiona.

Syksyllä 2015 viimeisellä mahdollisella hetkellä raitistunutta Jantusta näyttelee Severi Saarinen, joka teki paitsi hurjan muodonmuutoksen narkkarirooliaan varten, myös valtavan pohjatyön ymmärtääkseen huumeaddiktin mielenmaisemaa.

Saarinen, 38, pystyi astumaan Jantusen lasten saappaisiin, sillä hän seurasi aikanaan läheltä oman isänsä päihdesairautta – alkoholiriippuvuutta. Hänen isänsä tie johti hautaan.

– Isäni menehtyi alkoholiin alle viisikymppisenä. Tiedän, millaista päihderiippuvuus on lapsen näkökulmasta. Monia kipeitä muistoja palasi kuvauksissa mieleen, näyttelijä kertoo.

Marko Jantunen ja Severi Saarinen Laitapuolen hyökkääjä -elokuvan tiedotustilaisuudessa viime talvena.

Roolisuoritus oli Saariselle sekä fyysisesti että psyykkisesti raskas. Se repi monia vanhoja haavoja auki.

– Sanoisin, että tällaiseen rooliin täytyy olla itsellä takana sellaista elettyä elämää, jossa on nähnyt kaikenlaista. Monet elokuvassa näkyvät tilanteet ovat minulle tunnistettavia, Saarinen alleviivaa.

Toiminnallinen draamaelokuva keskittyy kiekkotähden viimeisiin vuorokausiin Lahdessa 2015, kun koditon Jantunen on ajautunut elämänsä syvimpään ahdinkoon ja velkojat perivät huumerahoja Jantusen ja tämän perheen henkeä uhaten.

Jääkiekkoa itsekin pelanneelle Saariselle Jantusen tarina oli tuttu jo ennen kuin se tuotiin päivänvaloon. Hän muistaa ensikohtaamisensa kiekkolegendan kanssa.

– Minua oli kosiskeltu päärooliin, ja meidät istutettiin Jarnan kanssa vierekkäin eräissä juhlissa. Meissä on paljon samaa jo ihan habituksen osalta ja meillä klikkasi. Elokuvan tekijöille vahvistui, että olen oikea henkilö rooliin, Saarinen taustoittaa.

Saarinen kertoo omistautuneensa roolille tekemällä muodonmuutoksen lisäksi perusteellisen pohjatyön. Hän kävi päihdekuntouttajana nykyisin työskentelevän Jantusen luonnoilla ja istui tämän kanssa tuntitolkulla keskustellen riippuvuuksista ja elämästä.

– Meistä tuli hyvät ystävät. Halusin oppia ymmärtämään, millaista päihdeloukkuun on vajota. Opin myös ymmärtämään riippuvuutta sairautena, jollaisena siihen pitäisikin suhtautua, Saarinen valottaa.

Saarinen kertoo pureutuneensa myös Jantusen parisuhteeseen. Elokuvassa Jantusen ex-vaimo Sari Jantusta esittää Katariina Havukainen.

– Haluan kehua Katariinaa, sillä teimme todella motivoituneesti töitä yhdessä ja kävimme läpi, millainen suhde Jarnalla ja Sarilla oli. Siihen sisältyi paljon rakkautta ja välittämistä, mutta se oli Sarille myös äärimmäisen raskasta, Saarinen korostaa.

Elokuva alkaa Lahdesta vuonna 2015, hetkestä, jolloin koditon Jarna on ajautunut elämänsä syvimpään ahdinkoon. Velkojat tulevat perimään huumerahoja ja Jarnalle annetaan vuorokausi aikaa maksaa velkansa, mistä alkaa hurja piripäinen taistelu aikaa vastaan.

Elokuvassa Jantusen vaimoa esittää Katariina Havukainen.

Laitapuolen hyökkääjä kuvattiin viime talvena. Tuotanto kohtasi kylmän yllätyksen, kun Lahdessa kärvisteltiin viiltävien pakkasten kourissa.

Saarinen sai purra hammasta, sillä ulkokuvauksissa hänellä ei ollut edes takkia. Yhdessä kohtauksessa hänen päälleen heitettiin kylmää vettä.

– Se yllätti meidät kaikki, että yhtäkkiä on joulukuussa olikin jopa 22 astetta pakkasta. Kuvauksia tehtiin koko päivä ulkona, joten työryhmä tietysti piti huolen ja päästi minut mahdollisuuksien mukaan lämmittelemään, Saarinen muistelee.

– Ainut kiperä paikka oli, kun unohdin käteni jäiseen metallisarveen kiinni ja oton jälkeen tajusin, että kädestäni on lähtenyt tunto. Loppujen lopuksi pakkanen oli kuitenkin eduksi, sillä se toi tietynlaisen tunnelman elokuvaan.

Helsinkiläinen Saarinen on asunut Lahdessa, jossa hänellä on yhä sukulaisia. Suomen huumekaupungin tuntemisesta oli etua, sillä elokuvaa kuvattiin suurimaksi osaksi Lahdessa.

Saarinen on jo nimeä saanut teatterinäyttelijä, joka näytellyt Tuntemattomassa sotilaassa alikersantti Lehtoa sekä osallistunut Kingi-viihdeohjelmaan.

Tämä on kuitenkin Saarisen ensimmäinen elokuvan päärooli. Hän toivoo sen tarkoittavan jonkinlaista läpimurtoa.

– Tuntuu hienolta saada tällainen mahdollisuus. Se vain on niin, että näitä mahdollisuuksia on saatava, jos haluaa mennä uralla eteenpäin. Olo on varsin kiitollinen, hän muistuttaa.

– Suhtaudun tähän tilanteeseen kuitenkin ammattimaisesti. Tämä on yksi askel urallani. Kävin isot opit läpi pääroolin kantamisesta, ja tapahtui mitä tahansa, tämä valmisteli minua tuleviin projekteihini.

Näyttelijällä on suuret odotukset elokuun lopussa valkokankaalle ilmestyvän elokuvan suhteen.

– Elokuva ei moralisoi, vaan näyttää realistisesti sen, mihin nuorena tehdyt valinnat voivat johtaa. Jarnan kohdalla kävi lopulta hyvin, mutta fakta on se ihme, että hän on yhä elossa kertomassa tarinaansa.

Laitapuolen hyökkääjä saa ensi-iltansa elokuvateattereissa 26.8.2022.