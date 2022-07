Jannika B julkaisi väkevän vastauksen kritisoijilleen – kotona käyty keskustelu toi esiin merkittävän huomion tilanteesta

Jannika B:n uutuuskappaleen sanat herättivät tunteita.

Laulaja ja lauluntekijä Jannika B, 37, sai paheksuntaa uuden P.A.S.K.A.-nimisen sinkkunsa takia. Hän julkaisi maanantaina Instagram-tilillään kritiikkiin liittyviä ajatuksiaan.

Kuvasarjan ensimmäisessä otoksessa hän poseeraa yhdessä puolisonsa, Apulanta-yhtyeen solistina tunnetun Toni Wirtasen kanssa.

– Kävin eilen tosiaan ajatustenvaihdon P.A.S.K.A biisistä. Moni teistä näki tämän jo stoorin puolella. Tästä saatiin myös keskustelua siellä ja kotona. Olen nauranut kippurassa teidän kiroilutarinoilla. Ootte ihan best! Jannika B kirjoittaa kuvatekstissä.

– Moni teistä kyselikin ”Onko Toni koskaan saanut vastaavaa palautetta biiseistään, jossa kiroillaan” Vastaus on: Ei koskaan. Pohdittiin tätä ilmiötä todenteolla. Keskusteltiin taas kerran siitä, kuinka suuri ero on olla julkisuudessa nainen versus mies. Todettiin, että on suuri ero eri alustoilla täällä somessa. Todettiin myös, että huutelijoissa kyse ei niinkään ole sukupuolesta, vaan sukupolvesta, laulaja jatkaa.

– Hienoa oli huomata, että nykyään somessa noustaan puolustamaan. Kiitos! Huutelijat poistivat nopeasti kommenttinsa. Maailmaa muuttuu, kun se yhdessä tehdään. Jaksetaan vaan porukalla vähän vääntää. Rakkautta.

Toisessa kuvassa näkyy Facebook-kommentti, jonka Jannika B on saanut uuden kappaleensa tiimoilta. Kommentin lähettäjä utelee laulajalta, mitä tämän lapset tuumaavat äitinsä P.A.S.K.A-kappaleesta ja toteaa, ettei olisi uskonut kuulevansa moista kieltä Jannika B:n suusta.

Kuvassa näkyy, miten laulaja on vastannut kommentoijalle.

– Martta soittaa laulun kertosäettä suvereenisti jo pianolla. Hän kysyi "Mamma, tarkoittaako noin kirjaimet vessa-sanaa?". Selitin hänelle, että se on kirosana, jonka voi tarvittaessa joskus sanoa aikuisena esim ilkeille ihmisille, jotka tulevat kommentoimaan ikävästi toisen ulkonäköä tai pukeutumista. Opetin siis lapselleni kuinka vetää terveitä rajoja, artisti vastaa.

– Positiivinen aggressio on välillä suotavaa. Se on voimaannuttavaa. Esim myös silloin, kun lyöt pottuvarpaasi pöydänjalkaan. Eikös? Laulussakin lauletaan: Opetit kiroileen kun sattuu, se on terapeutin mielest OK.

Jannika B muistuttaa kommentin lopussa, että pariskunnan kaksi lasta ovat kuulleet isänsä lauluissa kirosanoja sellaisenaan lausuttuna.