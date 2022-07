Tässä ovat maailman parhaiten tienaavat näyttelijätähdet – yksi kiskoi käsittämättömät sadan miljoonan jättitulot

IS selvitti, ketkä näyttelijät tienasivat tänä vuonna roolisuorituksistaan kaikkein eniten.

Maailman menestyksekkäimmät näyttelijät tienaavat vuosittain miljoonia elokuvarooleistaan. Suomalaiset eivät aivan näihin summiin yllä, mutta varsinkin amerikkalaisten näyttelijöiden joukosta löytyy liuta suurituloisia.

Vajaan 20 miljoonan euron palkkapotin saaneissa komeilee monia tunnettuja Hollywood-näyttelijöitä. Will Ferrell ja Ryan Reynolds tienasivat saman verran näytellessään jouluaiheisessa elokuvassa Spirited. Muun muassa Chris Hemsworth, Vin Diesel, Tom Hardy, Joaquin Phoenix ja Denzel Washington ovat myös tienanneet tänä vuonna mukavan 20 miljoonan suuruisen summan roolityöstään.

Dwayne ”The Rock” Johnson, 50, yhdysvaltalainen näyttelijä ja showpainija, ansaitsi reilut 22 miljoonaa euroa tähdittämästään elokuvasta Black Adam. Tuotantohyvityksen lisäksi hän ansaitsee miljoonia mainostamalla elokuvaa sosiaalisessa mediassaan, pääosin Instagramissa. Black Adam saa ensi-iltansa lokakuussa.

Dwayne Johnson tähdittämänsä Red Notice -elokuvan ensi-illassa.

Unohtumattomista rooleistaan tunnettu yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä ja elokuvatuottaja Leonardo DiCaprio, 47, tienasi lähes 30 miljoonaa euroa Killers of the Flower Moon -rikosdraamaelokuvasta, jonka maailman ensi-ilta on marraskuussa.

Leonardo DiCaprio on kuusinkertainen Oscar-ehdokas, kolminkertainen Golden Globe -voittaja sekä SAG-palkinnon saaja.

Saman palkan DiCaprion kanssa tienasi yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä ja elokuvatuottaja Brad Pitt, 58, uudesta ja vielä nimettömästä elokuvastaan. Pitt pääsee formula-auton ratin taakse elokuvassa, jonka ohjaa myös Top Gunin jatko-osasta tuttu ohjaaja Joseph Kosinski. Tulevasta elokuvasta ei ole paljastettu vielä muita yksityiskohtia.

Brad Pitt Bullet Train -elokuvan gaalanäytöksessä Briteissä heinäkuussa.

Maaliskuun Oscar-gaalassa tapahtuneesta välikohtauksesta huolimatta palkittu yhdysvaltalainen näyttelijä ja rap-artisti Will Smith, 53, tienaa noin 34,5 miljoonaa euroa seuraavasta elokuvaroolistaan. Hän tähdittää ensi vuonna ensi-iltaan tulevaa Emancipation-toimintatrilleriä.

Will Smith oli alkuvuodesta paljon otsikoissa lyödessään Chris Rockia kasvoihin kesken Oscar-gaalan.

Eniten tienaavien lista on kovin miespainotteinen. Yksi parhaiten tienaavista naisnäyttelijöistä on Margot Robbie, 32, joka sai reilut 12 miljoonaa euroa ensi vuonna ensi-iltansa saavasta Barbie-elokuvasta. Kyseissä elokuvassa Keniä näyttelevä Ryan Gosling, 41, tienasi roolistaan saman verran kuin Robbie Barbin roolista.

Margot Robbie ja Ryan Gosling tähdittävät ensi vuonna julkaistavaa Barbie-elokuvaa.

Toiseksi eniten tienaava naisnäyttelijä on monille Stranger Things -sarjasta tuttu kasvo Millie Bobby Brown. Hän tienasi melkein kymmenen miljoonaa euroa tulevasta mysteerielokuvasta Enola Holmes 2.

18-vuotias englantilainen näyttelijä ja malli on näytellyt myös televisiosarjoissa Once Upon a Time in Wonderland, NCIS Rikostutkijat, Moderni perhe ja Greyn anatomia.

Millie Bobby Brownin läpimurtorooli oli tieteissarjassa Stranger Things.

Kermat kakun päältä söi kuitenkin monissa menestyselokuvissa esiintynyt yhdysvaltalainen Golden Globe -palkittu näyttelijä ja tuottaja Tom Cruise, 60. Hän keräsi historialliset miltei sata miljoonaa euroa elokuvasta Top Gun: Maverick, mikä teki hänestä tämän vuoden parhaiten palkatun näyttelijän. Cruise sai elokuvasta etukäteen lähes 13 miljoonaa euroa ja tienasi suurimman osan tuloista jälkikäteen menestyksekkäistä lipputuloista.

Tom Cruise tienasi Top Gun: Maverick -elokuvasta lähes sata miljoonaa euroa.

