Kohujulkisuuden jättänyt Henna Peltonen elää nykyään täysin erilaista elämää – viihtyy nyt sinkkuna ja pitää kiinni yhdestä periaatteesta

Henna Peltonen löysi omat voimavaransa haastavien vuosien jälkeen.

MEDIAPERSOONA Henna Peltonen, 40, poseeraa tottuneesti kuvaajalle Helsingin Hietaniemen rannoilla. Viimeiset pari vuotta hän on viettänyt hiljaiseloa ja halunnut pysytellä poissa mediasta.

– Minusta on tullut kotihiiri. Rakastan sisustamista, käsitöitä, maalaamista ja virkkaamista. Olen sisustanut itselleni kotipesän, jossa viihdymme. Se myös tasapainottaa maailmalla reissaamista, Peltonen kertoo.

Valokuvattavana oleminen tulee selkärangasta, onhan hän tehnyt sitä lähes koko ikänsä, kuten myös muita töitä esiintymisen parissa. Peltonen oli vain 15-vuotias, kun ison urheilufirman katalogikuvaaja bongasi teinitytön laivaristeilyllä. Samoihin vuosiin sijoittuu myös toinen Peltosen elämää muokannut sattuma, kun vuoden 1990 Miss Suomi Tiina Vierto (nyk. Järvilehto) huomasi tytön tamperelaisessa kahvilassa ja pyysi hänet töihin firmaansa promoottoriksi.

Sittemmin Henna Peltosen elämää on seurattu julkisuudessa ajoittain hyvinkin tiiviisti. Hän on seurustellut julkkismiesten kanssa, pyörittänyt omaa tanssiryhmäänsä, esiintynyt tv-ohjelmissa, luonut Miss Elowena -kauneuskilpailun, kilpaillut menestyksekkäästi fitnesskilpailuissa ja paljon muuta.

Henna viihtyy sinkkuna, eikä haikaile uuteen suhteeseen. On aika keskittyä omaan elämään.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Peltonen on kiertänyt Eurooppaa suosittujen ysäritähtien, kuten Sashin, Culture Beatin, La Bouchén, Haddawayn ja Paradision kanssa. Aluksi Peltonen tanssiryhmineen toimi artistien taustatanssijana, mutta viime vuodet hän on työskennellyt eurodanceartisti Dr. Albanin taustalaulajana. Mukana kiertää myös artistin DJ.

– Olemme esiintyneet isoillakin areenoilla esimerkiksi Saksassa. Sellaisilla lavoilla, joista moni suomalainen artisti voi vain haaveilla, Peltonen sanoo.

Välillä keikat buukataan vain parin päivän varoitusajalla, eikä jokaisella kerralla pääse nauttimaan kansainvälisten areenoiden VIP-tunnelmasta. Peltonen muistaa eräänkin keikan, jolloin he esiintyivät Dr. Albanin kanssa ravintolassa, jossa oli vielä remontti kesken.

– Takahuoneessa oli laudanpätkiä joka puolella, ja ruokien päällä lenteli hyönteisparvi. Siellä ei uskaltanut istuakaan mihinkään, oli niin likaista ja sotkuista, Peltonen muistelee.

Henna Peltonen on kiertänyt jo vuosia eurodancetähti Dr. Albanin kanssa Eurooppaa. – Moni luulee, että ysärikeikat ovat yhtä biletystä, mutta oikeastihan olemme tosi tylsiä ja menemme keikan jälkeen suoraan hotellille ja nukkumaan.

Kontrasti eri keikkapaikkojen välillä on valtava. Suuremmilla keikoilla esiintyjät saavat usein mukaansa turvamiehet, jotka valvovat Peltosta ja Dr. Albania myös vapaa-ajalla viiden tähden hotellilla.

– Viimeksi hotellin uima-altaalle mennessäni turvamiehet tulivat perässäni. Kun nousin altaasta, he ojensivat minulle käden ja auttoivat minut sieltä. En saanut tuoliltakaan nousta ilman, että he tulivat auttamaan minua.

Kahdeksan vuoden aikana Peltonen on tutustunut hyvin 64-vuotiaaseen Dr. Albaniin. Hän kuvailee It´s My Life -hitistään tunnettua ruotsalaistähteä vahvaksi persoonaksi.

– Hän on lahjakas, onhan hän ikänsä keikkaillut. Hyvin semmoinen määrätietoinen persoona, tosi määrätietoinen, Peltonen luonnehtii.

Keikkailu Dr. Albanin kanssa on vienyt Hennan moneen eri maahan. Keikkapaikkoja on tullut nähtyä laidasta laitaan.

Dr. Albanin persoonan määrätietoiset piirteet nousevat esiin esimerkiksi tilanteissa, jolloin kaikki ei suju suunnitelmien mukaisesti.

– Minulla ei ole tullut hänen kanssaan mitään kinaa, mutta olen kuullut näistä. Jos jokin ei keikkapaikalla suju, jos vaikka mikki ei toimi tai kyyti lentokentältä myöhästyy, niin kyllä sitä palautteenantoa on saanut vierestä seurata.

TÄNÄ kesänä Peltonen on aloittanut työn, joka poikkeaa huomattavasti hänen aiemmista työnkuvistaan. Peltonen toimii Tampereen Pispalassa sijaitsevan Lauri Viita -museon oppaana.

– Suunnittelen museolle myös kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Minulle on tärkeää päästä vaalimaan Suomen historiaa, hän kertoo.

– Museo-oppaan työ on ollut ihanaa ja tuntuu, että siellä aika pysähtyy. Se on hyvää vastapainoa keikkatyölle. Nautin molemmista, hän jatkaa.

Peltonen kuvailee olevansa vanha sielu, joka viihtyy paikoissa, joissa voi aistia eletyn elämän. Tämä puoli Peltosesta tulee usein yllätyksenä niille, jotka eivät tunne häntä entuudestaan.

– Koen, että minussa on useita puolia. Kyllä minussa on se esiintyjä-Henna, joka esiintyy tuolla seksikkäissä vaatteissa Dr. Albanin kanssa, mutta sitten minussa on se villasukkapuoli. Olen ihan pullantuoksuinen kotiäiti, joka rakastaa leipomista, hän hymyilee.

Henna Peltosen kesä kuluu keikoilla, ryhmäliikuntaohjausten parissa ja museo-oppaana.

Hän kokee, että julkisuudessa käsitellyt parisuhdeasiat ja dramaattiset erot ovat muokanneet vahvasti ihmisten mielikuvaa. Tällä hetkellä Peltonen viihtyy sinkkuna, eikä haikaile parisuhteen perään.

– Olen tavannut ihania, kivoja ihmisiä, mutta jostain syystä tuntuu, ettei suhteelle ole nyt oikein aikaa. Toivoisin kuitenkin, että kohtaaminen tapahtuisi oikeassa elämässä, sillä Tinder ei ole minua varten. Olen vanhanaikainen ja perinteinen. En kuitenkaan tuomitse muiden valintoja, hän sanoo.

– Haluan keskittyä nyt lapsiini: Jake menee neljännelle luokalle ja Jessica on nyt kesän Suomessa, sillä hän opiskelee Kaliforniassa. Hän sai stipendin sinne yliopistoon, ylpeä äiti kertoo.

Jaken isä on iskelmälaulaja Tauski Peltonen, jonka kanssa Henna oli aiemmin naimisissa. Välit lämpenivät uudelleen vuoden 2020 kieppeillä, mutta suhde päättyi myöhemmin eroon.

– Tämä meidän historiamme on niin loppuun kaluttu luu, etten haluaisi siitä kovin paljoa enää puhua. Meillä on ihana, yhteinen lapsi, mutta muuten tämä aihe on jossain kaukana menneisyydessä, hän kuvailee ja sanoo menneensä eteenpäin.

Korona-aika opetti Peltosta pysähtymään ja havainnoimaan läsnäoloaan arjessa uudella tavalla. Siinä on auttanut esimerkiksi meditaatio, jota Peltonen harjoittaa päivittäin. Uutena kiinnostuksen kohteena ovat myös reiki-energiahoidot, joihin hän on tutustunut hiljattain.

Ensi syksynä edessä on uusi aluevaltaus, kun Peltonen toimii Ehjäksi-hyvinvointiretriitillä toisena ohjaajista. Kurssilla autetaan naisia löytämään omat voimavaransa ja tarpeensa, jotka saattavat helposti unohtua arjen pyörityksen keskellä.

– Olen ollut pienestä saakka erityisherkkä ja aistinut ihmisten energioita voimakkaasti. En kokenut herkkyyttä vahvuutena, vaan yritin sulkea sen pois. Nykyisin koen sen vahvuutena, rikkautena ja lahjana, Peltonen kuvailee.

Henna Peltonen oppi kääntämään herkkyytensä voimavaraksi.

Menneisyyden vaikeilla kokemuksilla lienee oma tarkoituksensa, sillä nyt Peltonen voi kääntää kokemuksensa vahvuudeksi ja auttaa muita. Vaikeista ihmissuhteista hän sanoo oppineensa ainakin sen, mitä ei enää halua elämäänsä.

– Olen hirveän tarkka siitä, ketä päästän lähelleni. Olen tehnyt sen kanssa paljon töitä, että löytäisin omat rajani. Ennen on tuntunut, ettei niitä ole ollut, mutta nyt on.

– En halua ympärilleni enää negatiivisuutta ja pahuutta. Haluan keskittyä hyvään ja positiiviseen, enkä halua elämääni ihmisiä, jotka puhuvat vaikkapa toisista pahaa. Olen oppinut, että se mihin keskittyy, lisääntyy, hän päättää.

Kuvausvaatteet: Hersecret. Meikki ja hiukset: Rudneva Beauty.

Lue lisää: Tauskilla jättimäinen elämän­muutos – lataa suorat sanat väleistään ex-vaimo Virpi Kätkään

Lue lisää: Valtava elämänmuutos: Tauski muutti kaksiosta 500-neliöiseen, todella erikoiseen kotiin – tältä siellä näyttää

Lue lisää: Alaston Tauski hyppäsi paljuun kesken keikan, ja pian kaikki tanssivat alasti hänen ympärillään – tällaisia ovat olleet laulajan erikoisimmat esiintymiset