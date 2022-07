Brittiläinen tosi-tv-konkari Vicky Pattison ei halua toistaa isänsä virheitä.

Tosi-tv-ohjelma Geordie Shoren alkuperäiskokoonpanoon kuulunut Vicky Pattison, 34, paljastaa uudessa tv-dokumentissa pelkäävänsä alkoholisoitumista. Hän kertoo isänsä olevan alkoholisti, ja sen vuoksi hän pelkää saman käyvän hänelle.

Mirror-lehden mukaan Pattison myönsi vasta 28-vuotiaana isänsä sairauden. Sen myötä hän alkoi myös miettiä, miten hänen isänsä sairaus voisi vaikuttaa häneen itseensä.

– Lapsuuteni on täynnä hetkiä, joita pidin normaaleina, kunnes aikuisena ymmärsin, etteivät ne ole, Pattison sanoo.

Pattisonille tuli aikuisena yllätyksenä tieto, ettei kaikkien lapsuudenkodeissa olekaan vallinnut samanlainen ilmapiiri.

– Ajattelin kaikkien kotien olevan kovaäänisiä ja joskus pelottavia, hän kertoo.

Pattison tuli tunnetuksi bilettäessään tosi-tv-ohjelmassa, jonka lähes jokaiseen jaksoon kuuluivat kosteat illat ja paljon draamaa. Sarjan yhdeksällä ensimmäisellä tuotantokaudella mukana ollut reality-tähti ehti juhlia tv-ruudussa paljon. Hän myöntää myös, ettei muista kaikkia ohjelmassa kuvattuja hetkiä vahvan humalatilan vuoksi.

Sittemmin Pattison on nähty myös esimerkiksi Ex on the Beach ja Judge Geordie -televisiosarjoissa.

Vaikka Pattison ei enää vietä villiä bile-elämää, hän kertoo edelleen nauttivansa alkoholista. Häntä huolestuttaa, ettei hän aina tiedä milloin kannattaisi lopettaa. Pattison pelkääkin omaavansa niin sanotun alkoholigeenin, jonka vuoksi hän olisi alttiimpi addiktiolle.

– Selkeästi minä addiktoidun helposti, isäni myös jakaa ne piirteet, Pattison sanoo.

Pattison on nyt suunnilleen samanikäinen kuin hänen isänsä silloin, kun riippuvuus otti miehestä niskaotteen. Tosi-tv-konkari kertoo dokumentissa vieroksuvansa lasten hankkimista, koska pelkää päätyvänsä isänsä kaltaiseksi vanhemmaksi.

– Jos olisit kysynyt kahdeksan- tai yhdeksänvuotiaalta minulta, aionko koskaan juoda, olisin vastannut ei. Olisin sanonut, että en voi millään päätyä isäni kaltaiseksi.

Vicky Pattinson kamppaili aikoinaan myös painonsa kanssa juodessaan paljon Geordie Shore -ohjelmassa. Laihduttamisesta tuli hänelle pakkomielle.

Dokumentissa Pattison käy läpi terveystarkastuksen, jossa selvitetään naisen alkoholinkäytön vaikutuksia hänen terveyteensä ja suhtautumista juomiseen.

Ratkaiseva hetki on se, kun Pattison tapaa dokumentissa kaksi naista, jotka ovat menettäneet isänsä alkoholismille. Hän tajuaa, ettei voi katsoa enää isänsä käyttäytymistä läpi sormien.

