Mafiaveljet-elokuvasta tunnettu Paul Sorvino on kuollut

Pitkän uran tehnyt näyttelijä oli kuollessaan 83-vuotias.

Mafiaveljet-elokuvasta parhaiten tunnettu näyttelijä Paul Sorvino on kuollut 83 vuoden iässä, näyttelijän tiedottaja kertoi maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Sorvino näytteli vuonna 1990 ilmestyneessä Martin Scorsesen ohjaamassa klassikkoelokuvassa gangsteri Paulie Ciceroa.

Reuters kertoo näyttelijän tiedottajan sanoneen, että Sorvino menehtyi Mayon klinikalla Jacksonvillessä Floridassa, luonnollisiin syihin.

– Olen täysin järkyttynyt. Elämäni rakkaus – ihanin mies, joka on koskaan elänyt, on poissa. Sydämeni on särkynyt, hänen vaimonsa Dee Dee Sorvino kirjoitti Twitterissä.

Brooklynissa vuonna 1939 syntynyt Sorvino opiskeli musiikkia ja halusi alun perin tulla oopperalaulajaksi ennen kuin päätyi näyttelemään, Reuters kertoo.

Hän ehti näytellä elokuvissa ja televisiossa yli 50 vuotta.

Sorvino muistetaan myös poliisikersantti Phil Cerrettan roolista TV-sarjassa Kova laki 1990-luvulla.

Hänen pitkään uraansa kuului muun muassa rooli Broadway-näytelmässä Tuo mestaruuskausi sekä näytelmän vuoden 1982 elokuvasovituksessa. Hänet nähtiin myös elokuvissa Dick Tracy, Nixon ja Punaiset.

Sorvino oli isä kolmelle lapselle, mukaan lukien Oscar-palkittu näyttelijä Mira Sorvino.

– Rakkauden, ilon ja viisauden elämä hänen kanssaan on ohi. Hän oli ihanin isä. Rakastan häntä niin paljon, tytär Mira Sorvino kirjoitti maanantaina Twitterissä.