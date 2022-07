Meryl Streep joutui tyrmistyttävään tilanteeseen hakiessaan roolia hittielokuvasta – tuottaja täräytti karun mielipiteensä ulkonäöstä päin naamaa

Useat julkisuudesta tutut tähdet ovat joutuneet kuuntelemaan kommentteja ulkonäöstään elokuvien ja tv-sarjojen tuotannoissa. Osalta on jäänyt jopa rooli saamatta, jos tuotanto ei ole pitänyt näyttelijän ulkonäköä sopivana.

Kun kyseessä on maailmanluokan huippunäyttelijä, tämän ulkonäköön asennoidutaan väistämättä kriittisesti. Julkisuuden henkilön ulkoisella olemuksella saattaa joskus olla merkitystä myös työnsaannin kannalta.

Valkokankaalla ulkonäkö on paljon merkittävämmässä roolissa kuin muissa ympäristöissä, jossa työskentelyä ei kuvata kaikkien nähtäville. Rooli isosta elokuvasta ja suositusta tv-sarjasta saattaa jäädä saamatta, jos näyttelijä ei ole tuottajien mielestä sopivan näköinen kyseiseen tehtävään.

Listasimme alle seitsemän julkisuudesta tuttua näyttelijää, joilta on mennyt rooli jopa sivu suun ulkoisten seikkojen vuoksi.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence sai toukokuussa ensimmäisen lapsensa puolisonsa Cooke Maroneyn kanssa.

Oscar-palkittu yhdysvaltalainen näyttelijä Jennifer Lawrence, 31, hylättiin alun perin roolistaan Ree Dollyna vuoden 2010 Winter's Bone -elokuvassa, koska hän oli rooliin liian kaunis. Lawrencen täytyi todistaa elokuvan tuotantotiimille, ettei hän ollut ”vain söpö", näyttelijä kertoo NPR:n radiohaastattelussa.

Hän meni koekuvauksiin toistamiseen ilman meikkiä ja suihkussa käyntiä. Lopulta tuotanto myönsi: "Voi, hän on oikeassa. Hän ei ole söpö". Näyttelijä palkattiin elokuvaan.

Kyseisen pääroolin avulla hän saavutti nykyisen maineensa, samoin ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa. Seuraava läpimurto hänen urallaan oli Nälkäpeli-trilogia.

Lawrence meni naimisiin lokakuussa 2019 yhdysvaltalaisen taidegalleristi Cooke Maroneyn kanssa. Toukokuussa heille syntyi esikoislapsi.

Lue lisää: Leonardo DiCaprio tienasi Netflixin hittielokuvasta 4,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vastanäyttelijänsä – näin Jennifer Lawrence kommentoi palkkaeroa

Lue lisää: Raskaana oleva Jennifer Lawrence vitsaili seksielämällään suorassa lähetyksessä – tähden roisi heitto sai yleisön villiintymään

Lue lisää: Jennifer Lawrencen alastonkuvat vuodettiin nettiin – avautuu nyt traumastaan, joka ei katoa

Hugh Grant

Hugh Grantin yli 30 elokuvaa ovat tuottaneet maailmanlaajuisesti yli kaksi miljardia euroa.

Vuoden 1994 romanttisen komedian Neljät häät ja yhdet hautajaiset käsikirjoittaja Richard Curtis ei halunnut englantilaisen näyttelijä Hugh Grantin, 61, näyttelevän elokuvassa, koska hän oli liian komea.

Grant väittää Belfast Telegraphin haastattelussa, että Curtis teki kaikkensa estääkseen häntä saamasta roolia.

– Tämän elokuvan ehdoton avainasia kirjoittaessani sitä oli, että pääosassa näyttelevä henkilö ei olisi hyvännäköinen. Se oli elokuvan lähtökohta, Curtis perusteli myöhemmin mielipidettään.

Käsikirjoittajan vitkastelusta huolimatta Grant sai kyseisen elokuvaroolin. Näyttelijä tunnetaan hyvin myös rooleistaan elokuvissa Notting Hill, Bridget Jones – elämäni sinkkuna ja Bridget Jones: Elämä jatkuu. Näyttelijä on ollut naimissa vuodesta 2018 ruotsalaisen Anna Ebersteinin kanssa.

Lue lisää: Tänään tv:ssä: suosikkielokuva Neljät häät ja yhdet hautajaiset oli vähällä olla aivan erilainen – ohjaaja vastusti pääosahurmuri Hugh Grantia viimeiseen asti

Benedict Cumberbatch

Sherlock Holmesin rooliin meinattiin valita joku muu Benedict Cumberbatchin tilalle.

BBC:n johtajat eivät pitäneet Vanity Fairin mukaan brittiläistä näyttelijä ja elokuvatuottaja Benedict Cumberbatchia, 46, alun perin tarpeeksi seksikkäänä näyttelemään Sherlock Holmesia Sherlock-televisiosarjassa.

Hän kuitenkin näytteli roolissa vuosina 2010–2017, ja hän voitti pääosasta Primetime Emmy -palkinnon.

Cumberbatch on työskennellyt sekä elokuvissa, televisiossa, teatterissa että radiossa. Hän on saanut useita tunnustuksia, kuten Baftan televisiopalkinnon ja Laurence Olivier -palkinnon sekä ehdokkuuden kahdelle Oscarille, kahdelle British Academy Film Awards -palkinnolle ja neljälle Golden Globe -palkinnolle. Time-lehti valitsi hänet vuonna 2014 maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon.

Lue lisää: Kuusi miestä kidnappasi näyttelijätähti Benedict Cumberbatchin Etelä-Afrikassa ja sulki hänet auton takakonttiin – näin hän selvisi karmeasta tilanteesta

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson aloitti näyttelijänuransa jo kymmenvuotiaana.

Joiltakin on jäänyt työ kokonaan saamatta ulkonäkönsä takia. Yhdysvaltalainen näyttelijä, laulaja ja malli Scarlett Johansson, 37, nähtiin liian seksikkäänä näyttelemään elokuvassa The Girl With the Dragon Tattoo.

– Scarlett Johansson oli hieno. Koe-esiintyminen oli hieno. Mutta asia Scarlettin kanssa on, ettet malta odottaa, että hän riisuu vaatteensa, elokuvan ohjaaja David Fincher kommentoi Voguen haastattelussa vuonna 2011.

Rooli meni sen sijaan Rooney Maralle. Johansson on kuitenkin näytellyt urallaan lukuisissa televisiosarjoissa ja elokuvissa.

Johansson avioitui lokakuussa 2020 koomikko Colin Jostin kanssa. Viime vuoden elokuussa he saivat pojan.

Lue lisää: Scarlett Johanssonin 7-vuotiaan tyttären suorasukainen utelu aiheutti tukalan tilanteen – iski silmänsä äitinsä alushousuihin ja tivasi vastauksia

Meryl Streep

Meryl Streep on ollut ennätykselliset 21 kertaa Oscar-ehdokkaana.

Ikonista näyttelijä Meryl Streepiä, 73, pidettiin taas ”liian rumana” esiintymään vuoden 1976 King Kong -seikkailuelokuvassa.

The Graham Norton Show’ssa Streep kertoo, että elokuvan tuottaja Dino De Laurentiis sanoi italiaksi "kuinka ruma" suoraan Streepin edessä, kun tämä tuli koe-esiintymiseen. Näyttelijä ymmärsi tilanteen luonteen ja ampui samalla mitalla takaisin. Rooli meni lopulta Jessica Langelle.

Streep on yksi arvostetuimmista näyttelijöistä, ja hän on voittanut Oscar-palkinnon kolmesti. Hän on naimisissa kuvanveistäjä Don Gummerin kanssa. Pariskunnalla on yhteensä neljä lasta ja yksi lapsenlapsi.

Lue lisää: Meryl Streep teki Netflix-hitin kuvauksissa jotain, mikä jätti konkariohjaajankin sanattomaksi – video kulissien takaa paljastaa huikeat taidot

Andrew Garfield

Andrew Garfield tunnetaan parhaiten The Amazing Spider-Man -elokuvasarjasta.

Andrew Garfield, englantilais-yhdysvaltalainen 38-vuotias näyttelijä puolestaan menetti prinssi Caspianin roolin Narnian tarinat -elokuvatrilogiassa, koska hän ei ollut tarpeeksi komea.

Hän oli päässyt koekuvauksissa kahden viimeiseen joukkoon, mutta hänen sijastaan rooliin valittiin Ben Barnes, BuzzFeed kertoo.

Garfield näytteli pääosaa The Amazing Spider-Man -elokuvasarjassa, ja hänet on nähty useasti muulloinkin valkokankaalla.

Jessica Biel

Jessica Biel on myös entinen malli ja opiskellut nuoruudessaan laulua.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Jessica Biel, 40, nimettiin vuonna 2005 Esquire-lehdessä seksikkäimmäksi elossa olevaksi naiseksi. Biel on kertonut, että tämän takia hänellä on ollut vaikeuksia saada töitä. Elokuvan, johon hän olisi halunnut, ohjaaja totesi, ettei hän etsi elokuvaan seksikästä naista. Biel ei nimennyt, mikä elokuva oli kyseessä.

– Osat, jotka todella haluan, eivät tule minulle. On olemassa joitakin käsikirjoituksia, joiden ohjaajat eivät halua nähdä minua, näyttelijä valittelee People-lehden mukaan.

Kokonimeltään Jessica Claire Biel Timberlake tunnetaan muun muassa Mary Camdenin roolistaan televisiosarjassa Seitsemäs taivas sekä rooleistaan elokuvissa Silmänkääntäjä, Texasin moottorisahamurhat, The A-Team ja Ystävänpäivä.

Biel meni naimisiin Justin Timberlaken kanssa vuonna 2012. Huhtikuussa 2015 syntyi heidän esikoispoikansa Silas ja heinäkuussa 2020 toinen poika, Phineas.