98 % mokaa tässä kuvatestissä vähintään kerran – kokeile vaikka itse!

Aavikkoaiheinen kuvatarkkuustesti erottelee todellakin jyvät akanoista – testaa itsesi!

SUOSITUISSA etsi ero -testeissä on vuorossa äärimmäisen vaativa koe. Jälleen tarkimmilla ja erityisesti lehmänhermoisimmilla on mahdollisuus saada kaikki 15 kuvaa oikein.

Testissä näytetään tuttuun tapaan neljä kuvaa, joista yhdessä on muihin verrattuna jokin ero. Kuvaryhmiä on 15 kappaletta, ja jokainen kuva on aina edellistä haastavampi. Alussa on muutama lämmittelykysymys, mutta tällä kertaa varsinkin lopun matelijakuvat ovat raastavan vaikeita. IS:n testiryhmässä tämänkertaisessa visassa täydet pisteet saalisti vain noin kaksi prosenttia vastaajista. Eli keskimäärin vain noin joka viideskymmenes kisaaja sai kaikki 15 kuvaa oikein.

Testiin pääset alta. Jos testi ei näy, voit pelata sen tästä linkistä.

