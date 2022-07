Bikini fitness -tähti Pernilla Böckerman ei pysty kilpailemaan tänä vuonna – raottaa vaikean päätöksen taustoja

Viime vuonna Pernilla Böckerman voitti bikini fitnessin junioreiden maailmanmestaruuden, tänä vuonna hän joutuu jättämään kilpailut välistä.

FITNESS-URHEILIJA ja sosiaalisen median vaikuttaja Pernilla Böckerman, 22, joutuu jättämään fitness-kilpailut tänä vuonna välistä. Hän kertoo asiasta Instagram-tilillään.

– Vaikea, mutta oikea päätös tehty, Pernilla kirjoittaa julkaisemansa videon yhteyteen.

Videolla näkyy lyhyitä klippejä, joissa Pernilla seisoo vakavana puiden juurella.

Fitnesstähti kertoo, että hänen täytyy tänä vuonna antaa mielensä ja kehonsa levätä. Hän ei aio ajaa itseään suorituksiin, jotka johtaisivat loppuun palamiseen.

– Alkuun en meinannut antaa millään periksi jatkaen määrätietoisesti eteenpäin sekä tietäen, ettei kaikki ole, ja toimi niin kuin pitäisi, hän kirjoittaa.

Pernilla kertoo käyneensä aiheen tiimoilta pitkiä keskusteluja ja kokeneensa sen vuoksi tunnekuohuja. Niiden myötä hän ymmärsi, ettei tänä vuonna ole hänen aikansa kilpailla fitnessissä.

– Päätös oli kova, mutta tunsin oloni heti sen jälkeen huojentuneeksi ja onnelliseksi.

Tubettajanakin tunnettu Pernilla vihjaa myös, että jatkossa hän saattaa panostaa johonkin muuhun urheiluun kuin fitnessiin.

– Nyt nautitaan elämästä hieman vanhasta mallista poiketen, ja nostetaan rautaa like never before.

Pernilla voitti vuonna 2021 bikini fitnessin junioreiden maailmanmestaruuden. Hän lukeutuu myös Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin ja fitness-urheilijoihin.

Kesäkuussa fitnesstähti edusti Creator Awards 2022 -vaikuttajagaalassa ensimmäistä kertaa yhdessä Arttu-kumppaninsa kanssa.

Pariskunta kertoi IS:n haastattelussa Artun auttavan Pernillaa sometilien sisällöntuotannossa.

Pernilla ja Arttu edustivat yhdessä punaisella matolla Creator Awards -gaalassa.

– Meillä on ihan tiimi. Arttu ottaa kuvia, ja jos seuraajat miettivät, miten kuvatekstitkin ovat niin hienoja, niin ne on Artun käsialaa, Pernilla kertoi.

Arttu kertoi yllättyneensä, kuinka paljon sosiaalinen media vaatii.

– Aluksi mietin, että lisätään vähän kuvia sinne ja tänne. Sitten huomasin, miten paljon se teettää työtä. Siitä on tullut myös itselleni vähän sivuduuni, otan valokuvia välillä, Arttu sanoi punaisella matolla.