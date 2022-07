Uma Thurmanin tytär kuin ilmetty äitinsä: vanhemmat eivät halunneet nyt jo huippusarjaa ja elokuvaa tähdittäneestä Mayasta, 24, näyttelijää

Maya Hawke poseeraa isänsä Ethan Hawken kanssa Instagramissa.

Kill Bill -elokuvistakin tunnetun näyttelijä Uma Thurmanin tytär, näyttelijä Maya Hawke on kuin ilmetty äitinsä.

Stranger Thingsissä näytellyt tytär poseeraa isänsä Ethan Hawken kanssa Instagram-kuvassa.

Myös seuraajat ovat huomanneet hämmästyttävän yhdennäköisyyden.

– Rakastan, miten Maya on täydellinen sekoitus Umaa ja Ethania! Hän on uskomattoman kaunis kuten vanhempansakin, eräs kommentoija toteaa.

– Vau, hän näyttää todella paljon äidiltään, yksi kommentoija hämmästelee.

Osalle isän ja tyttären sukulaissuhde tuli yllätyksenä.

– En tiennyt, että hän on tyttäresi. Kuinka siistiä, yksi fani ihmettelee.

Maya Hawke on tähdittänyt jo Stranger Things -huippusarjaa ja Quentin Tarantinon elokuvaa Once Upon A Time In Hollywood.

– En vieläkään voi uskoa, että he ovat isä ja tytär, eräs pohtii.

– Lempi isä-tytär-duo, ihailee yksi kommentoija.

Näyttelijävanhemmat Ethan Hawke ja Uma Thurman yrittivät kääntää tyttärensä Maya Hawken, 24, pään ja saada hänet toiselle alalle showbisneksen sijaan.

Vanhemmat pelkäsivät julkisuuden tuomia haittoja, eivätkä ottaneet tytärtään mukaan elokuviensa ensi-iltoihin punaiselle matolle tai antaneet sivuosia elokuvissaan.

Uma Thurman on tunnettu erityisesti Quentin Tarantinon Kill Bill -elokuvien pääosasta.

Kun Maya kuitenkin halusi jatkaa vanhempiensa jalanjäljissä, he päättivät tukea lastaan ja varmistaa, että tyttärellä olisi tarpeeksi selkärankaa showbisneksen kovaan arkeen.

Maya Hawke on paljastanut aiemmin, ettei ole katsonut kaikkia vanhempiensa elokuvia, koska ei halua seurata heidän tuskaansa valkokankaalla. Hän on nähnyt vanhemmiltaan vain hyvänmielen elokuvia.

Lue lisää: Supertähden tytär loisti kaikessa hiljaisuudessa Netflix-sarjan pääroolissa – näin kuuluisten vanhempien lapset ovat luoneet uransa Hollywoodissa

Netflix-katsojat muistavat Mayan Robinin roolista Stranger Things -sarjassa. Ennen sitä hän näytteli esimerkiksi Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood -elokuvassa Charles Manson -kulttilaista, Linda "Flowerchild" Kasabiania. On huhuttu, että Maya ryhtyisi äitinsä Uman manttelinperijäksi mahdolliseen Kill Bill 3 -elokuvaan, mutta Maya on kertonut Guardian-lehdelle kyseessä olevan vain huhu.

Maya Hawke on hyvin samannäköinen kuin äitinsä Uma Thurman.

– Quentinilla on oma tiukka aikataulunsa. Hän tekee, mitä ikinä haluaakaan tehdä. Olen tuntenut hänet koko ikäni, ja jos hän haluaa tehdä töitä vielä kanssani, totta kai olen siihen valmis, Maya Hawke kertoi aiemmin.