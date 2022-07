Jenkkiräppäri Kid Cudi sai fanien törkytempuista tarpeekseen – raivostui ja lopetti esiintymisen kesken keikan

Jenkkiräppärin ratkaisu esiintymistilanteessa on herättänyt niin kriittisiä kuin ymmärtäväisiäkin reaktioita.

Yhdysvaltalainen rap-artisti Kid Cudi, oikealta nimeltään Scott Ramon Seguro Mescudi, esiintyi perjantaina Rolling Loud Miami -festivaaleilla. Esitys ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitellusti, sillä yleisö yritti kiinnittää räppärin huomion epämieluisalla tavalla, kertoo People-lehti.

Kid Cudin esiintyessä innokkaat fanit heittelivät lavalle artistia kohti erilaisia tavaroita. Toden teolla yleisön toiminta alkoi haitata räppäriä siinä vaiheessa, kun joku onnistui heittämään häntä vesipullolla päähän.

Alkuun närkästynyt artisti yritti kiroillen saada yleisöä lopettamaan vaaralliseksi äityneen toiminnan.

– Hei, jos heitätte vielä yhdenkin tavaran tänne, poistun lavalta. Lähden saman tien, Kid Cudi uhosi mikrofoniinsa.

– Teette tästä kaikille ikävää. Jos minuun osuu vielä yksi asia, jos näen vielä yhdenkin tavaran lavalla, lähden. Älkää pelleilkö kanssani.

Ja eipä aikakaan, kun seuraava esine jo lensi yleisön joukosta artistin jalkoihin. Juuri, kun hän oli saanut palopuheensa loppuun.

Kid Cudin käämi paloi totaalisesti, ja uhkaustensa mukaisesti hän asteli pois lavalta sanomatta sanaakaan.

People-lehti kertoo, että räppärin toiminta on saanut faneilta sosiaalisessa mediassa ristiriitaisen vastaanoton. Räppärin fanit kuitenkin puolustavat artistia erittäin hanakasti muun muassa Twitterissä.

– Minusta tuntuu pahalta hänen puolestaan, hän ei ansainnut sellaista kohtelua, päivittelee joku.

– Kid Cudiin kohdistuva viha on todella noloa ja säälittävää. Hän ei ansainnut sellaista kohtelua. Ihan sama, vaikka hän olisi lempiartistisi, joka lopetti keikan kesken.

Kid Cudi aloitti räppärinuransa 2000-luvun alussa. Räppäämisen lisäksi hänet tunnetaan myös laulajana, lauluntekijänä, tuottajana sekä näyttelijänä. Urallaan hän on voittanut parhaan rap-yhteistyön Grammy-palkinnon. Hänen suosituimpia kappaleitaan on Pursuit of Happiness.