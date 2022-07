Status Quo lähti yllättäen Karju­rockin keikka­paikalta esiintymättä – järjestäjä on ”pöyristynyt”

”Bändi kertoi muutamista ihmeellisistä syistä ja kun kysyin, mitä voisimme tehdä, bändi totesi, että ette mitään ja he lähtivät pois.”

Uudessakaupungissa järjestettävän Karjurockin lauantai-illassa tapahtui yllättävä käänne.

Karjurockin Facebook-sivuilla ja rock-festivaalin verkkosivuilla tiedotetaan, että brittibändi Status Quo jätti yllättäen keikkapaikan ja lähti tuotantotiiminsä kanssa pois paikalta esiintymättä.

– Järjestäjälle epäselvien käänteiden jälkeen Status Quo sekä bändin mukana ollut tuotanto lähtivät Karjurock-alueelta. United Festivals Oy on noudattanut sopimusta ja esiintyminen on 100% ennakkoon maksettu. Asiaa yritetään selvittää välikäsien kautta, tiedotteessa kerrotaan.

Status Quon paikan Karjurockin illassa otti pikavauhtia paikalle kiidätetty suomalainen Rust ‘n Rage.

Karjurockin promoottori Robert Sainio kommentoi tilannetta Ilta-Sanomille Status Quon korvaavan esiintyjän ollessa lavalla. Sainio on hyvin hämmentynyt bändin yllättävästä poistumisesta alueelta.

– Täällä ei ole varsinaisesti tapahtunut mitään, minkä vuoksi bändi olisi lähtenyt. Heidän tuotantonsa saapui aamulla ja olin itse promoottorin ominaisuudessa ottamassa heitä vastaan, Sainio aloittaa.

Yöllinen vesisade oli hankaloittanut aluksi tuotannon auton saamista lavaan kiinni, mutta se oli kuitenkin onnistunut. Myös bändin keikkabussi saatiin onnistuneesti festivaalialueelle, ja bändi otettiin vastaan, Sainio kertoo viitaten Karjurockin sijaintiin ”keskellä ei mitään” Lokalahdella Nopperlan maataloustilalla.

– Esittelimme heille tilat aivan normaalisti. Heille oli varattu erikseen vielä ylimääräinen oma tila, joka oli määritelty sopimuksessa, ja kaikki oli hyvin. Jäin silloin itse siihen tilannekuvaan, että kaikki on ok, Sainio jatkaa.

Hetken kuluttua jotain kuitenkin tapahtui.

– Meni muutama tunti, ja bändiltä alkoi kuulumaan uhkauksia, ettei keikkaa tule. Meille järjestäjänä tämä tuntui hyvin epäselvältä, eikä meille annettu kunnon syytä, miksi he poistuisivat. Bändi kertoi muutamista ihmeellisistä syistä ja kun kysyin, mitä voisimme tehdä, bändi totesi, että ette mitään ja he lähtivät pois.

Brittibändi Status Quo on perustettu vuonna 1962. Kuvassa yhtyeen laulaja-kitaristi Francis Rossi ja basisti John 'Rhino' Edwards.

Sainio kertoo, että tilanne on hyvin erikoinen.

– Olen suoraan sanottuna helvetin pöyristynyt. Olemme maksaneet keikan jo keväällä sataprosenttisesti ja senkin takia tilanne on vaikea, sillä meillä on yksityisenä toimijana tässä rahat kiinni, Sainio toteaa.

Sainio painottaa, että heidän puolestaan sopimuksesta on pidetty kiinni ja bändin ja tuotannon vaatimukset esiintymistä varten on toteutettu. Hän ei osaa spekuloida, mistä poistuminen on oikeasti voinut johtua.

– En osaa siihen ottaa kantaa. Maalaisjärjellä ajateltuna kuitenkin tässä on pakko olla joitain muita syitä. Ovatko ne sitten bändin sisäisiä vai mitä, siitä en tiedä, Sainio pohtii.

Sainio toteaa, että festivaaliviikonlopun päättäjäispäivästä saadaan kuitenkin onnistunut muiden esiintyjien avulla, vaikka tietenkin Status Quoa katsomaan tulleet fanit ovat joutuneet pettymään.

Sainio toteaa, että kuluneena festarikesänä monilla toimijoilla on ollut ongelmana viime hetkillä esiintymisensä peruneet artistit ja bändit. Sainio toteaa, että tällaisten perumisten ongelmana on mainehaitta ja huhut maksamattomista palkkioista.

– Moni varmasti ajattelee, että meillä olisi mahdollisesti samanlaisia murheita, ettei olisi maksettu keikkoja. Heidän vetonsa oli kuitenkin maksettu aikataulujen mukaisesti. Mainehaittahan tässä se pahin on, Sainio tiivistää.

Sainion mukaan Karjurockissa on ollut ennenkin suuria bändejä esiintymässä The Waspista lähtien, mutta näin ei ole käynyt koskaan aikaisemmin.

– Tästä tilanteesta on nyt selviydytty, ja nyt vasta alkaa tilanteen oikea selvittely.

Sainio jatkaa, että Status Quolle maksettu palkkio on sen verran suuri, että asiaa ei voi kuitata sanomalla, että ”nyt vain kävi näin”, vaan asia selvitetään perinpohjaisesti.