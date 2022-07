Korona iski rajusti Maria Jungnerin 21-vuotiaaseen tyttäreen – ”Tilanne paheni nopeasti”

Jungner kertoi Instagram-päivityksessään, että hänen tyttärensä oli sairastunut vaikeaan koronaan. Hän kertoo nyt Ilta-Sanomille hengenvaaralliseksi edenneistä hetkistä.

Tv- kuuluttaja Maria Jungner kertoi aikaisemmin Instagramissa vaikeasta vuodestaan.

– Koko ajan tapahtuu jotain surullista, pelottavaa tai lopullista. Isän lähtö, perheenjäsenten sairaudet. Ukrainan sota. Viimeisimpänä oman lapsen raju korona, joka vei sairaalahoitoon, Jungner kirjoitti päivityksessään.

Jungner ei paljastanut Instagramissa tyttärensä koronasta enempää, mutta hän kertoo Ilta-Sanomille sähköpostin välityksellä lisää vaikean taudin etenemisestä.

Jungner toteaa, että hänen 21-vuotias ja perusterve Rebecca-tyttärensä sai koronavirustestistä positiivisen tuloksen, mutta oireet olivat aluksi lieviä.

– Neiti itse vitsaili parin ensimmäisen päivän ajan, että HUS sekoittaa hänen testituloksensa jonkun muun kanssa, Jungner kirjoittaa sähköpostissa.

Tilanne huononi nopeasti vaaralliseksi.

– Muutaman päivän jälkeen tilanne paheni nopeasti siihen, että Rebecca ei enää saanut kunnolla hengitettyä ja tuntui olevan enää vain osittain tajuissaan.

Jungner kertoo ottaneensa yhteyttä päivystykseen, ja heitä neuvottiin hakeutumaan sairaalaan.

– Itseäni piiskaan vähän siitä, että olisi pitänyt ymmärtää soittaa heti ambulanssi. Mutta korona on niin outo ja uusi sairaus. Harvalla näistä koronan aiheuttamista hätätilanteista on oikein kokemusta. Perheemme muut koronat ovat olleet kovin lieviä tähän verrattuna.

– Lisäksi kun tiesin, että hoitohenkilökunta on jo venytetty äärirajoilleen, yritimme tietysti hoitaa itse koronamme kotikonstein.

Jungner kertoo, että hän vei tyttärensä ensin Jorvin päivystykseen, mutta Rebecca siirrettiin jo samana yönä hoitoon Helsinkiin.

Maria Jungner on Yle TV1:n kuuluttaja.

Hän ei tyttärensä pyynnöstä kerro hoidon yksityiskohtia, mutta Rebecca vietti sairaalassa muutaman päivän.

– Hän asuu jo omillaan, mutta toipuu nyt äidin hoivissa.

Lopuksi Jungner kiittää hoitohenkilökuntaa.

– Upeasti jaksoivat kaiken kiireen ja paineen keskellä tukea myös hätääntynyttä ja pelokasta äitiä. Minut pidettiin koko ajan kartalla siitä, miten Rebeccaa hoidetaan ja miten tilanne etenee. Olen äärettömän kiitollinen tyttäreni hyvästä hoidosta.

Jungner toteaa, että kaikilla perheestä on rokotukset, mutta silti vaikea tauti iski hyvin poikkeuksellisesti nuoreen ja terveeseen tyttäreen.

– Saimme koko perhe kovan opetuksen siitä, että korona ei todellakaan ole mikään pieni kausiflunssa, se ei todellakaan ole mitenkään ohi oleva pandemia, ja ilman rokotuksia tämä tarina olisi lääkäreiden mukaan saattanut päättyä todella huonosti, Jungner tiivistää.

– Perusterveellä nuorellakin toipuminen voi kestää. Ennusteita on vaikea antaa, sillä korona on osoittanut että siitä palautuminen on hyvinkin yksilöllistä. Päivä kerrallaan mennään.

Maria Jungner puhui tyttärensä sairastumisesta tämän luvalla.