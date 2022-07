Stranger Things -tähti David Harbour on joutunut niin laskemaan kuin nostamaankin painoaan rooliensa vuoksi.

Suosikkisarja Stranger Thingsin sheriffi Jim Hopperin roolista tuttu näyttelijä David Harbour, 47, hätkähdytti monet fanit ilmestyessään sarjan uusimmalle kaudelle lähes 35 kiloa laihtuneena. Näyttelijä kertoo tuoreessa Instagram-julkaisussaan, että uuden ulkomuodon saavuttaminen on vaatinut häneltä paljon.

Julkaisunsa ensimmäisessä kuvassa Harbour on asettanut vierekkäin kaksi kuvaa itsestään: yhden Stranger Things -sarjan kolmoskaudelta ja yhden sarjan viimeisimmältä eli neljänneltä kaudelta. Kuvia katsoessa ei jää epäselväksi, miksi yhtäkkinen uusi ulkomuoto on herättänyt kysymyksiä.

Lisäksi Harbour on liittänyt julkaisuunsa yhden kuvan siltä viikolta, jolloin hän aloitti uudet treeninsä, sekä kuvan siltä päivältä, jolloin hän päivityksen julkaisi. Aloituskuvassa hän näyttää erittäin hengästyneeltä ja näyttää kuvaa ottavalle valmentajalleen keskisormea. Tuoreessa kuvassa hän puolestaan poseeraa peilin edessä ilman paitaa.

Voit selata kuvia julkaisun oikeassa reunassa olevasta nuolesta.

Kuvatekstissään Harbour kertoo, että muodonmuutos on herättänyt sarjan katsojissa paljon kysymyksiä.

– Valmentajani teki kanssani töitä kahdeksan kuukauden ajan uuden ulkomuodon saavuttamiseksi, ja sen jälkeen töitä tehtiin vielä vuosi, jotta tulokset säilyisivät pandemian yli.

– Oli vaikea matka muuttaa ruokavalioni ja kuntoilurutiinini (jota ei oikeastaan ollut), kuvailee näyttelijä prosessia.

Harbour kertoo, että muodonmuutos on ollut raskas hänen kropalleen eritoten siksi, että painon pudottaminen ja ylläpitäminen ei ole näyttelijöille välttämättä pitkäkestoista. Hän tekee Stranger Thingsin ohella muitakin kuvauksia, joita varten hänen on täytynyt kerryttää osa painostaan takaisin. Siispä hänen kehonsa on joutunut lähiaikoina melkoiseen myllytykseen.

– Tämä ylös ja alas pompottaminen ei ole keholle hyväksi, ja minun täytyykin luopua siitä pian. Mutta se, että saan elää erilaisina versioina itsestäni, on tosi hauska osa työtäni, hän kommentoi.

Stranger Things on kahminut monia tv-alan palkintoja ja ehdokkuuksia.

David Harbour tunnetaan parhaiten juurikin Jim Hopperin roolistaan Stranger Things -sarjasta. Rooli on poikinut hänelle useita tv-alan palkintoehdokkuuksia, joista hän on voittanut muun muassa Critics' Choice Television Awards -gaalassa parhaan sivuosanäyttelijän palkinnon.

Ennen menestystään Stranger Things -sarjassa Harbour teki useita pienempiä sivurooleja erinäisissä elokuvissa sekä tv-sarjoissa.