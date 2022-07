Monet radiojuontajat ovat lähteneet mukaan uudistamaan Sanna Marinin festarikuvaa.

Muutama viikko sitten somekansa villiintyi totaalisesti, kun pääministeri Sanna Marininin (sd) festariasusta julkaistiin kuva Ruisrockin tilillä. Nyt radiosta ja tv:stä tuttu juontaja Sami Kuronen ilahduttaa someseuraajiaan omalla versiollaan ikonisesta kuvasta.

Julkaisemassaan kuvassa Kuronen poseeraa Marinin tapaan musta nahkatakki yllään. Aivan niin kuin alkuperäisessäkin otoksessa, omassa julkaisussaan Kuronen katsoo kameraan samalla, kun hän kävelee sitä kohti.

Kuvatekstissään Kuronen toteaa ytimekkään syyn sille, miksi kuva oli otettu.

– En kestänyt houkutusta, hän toteaa.

Houkutuksen on todennäköisesti aiheuttanut se, että useampi muukin radiojuontaja on intoutunut luomaan uudelleen Marinin festarikuvan. Muun muassa juontajat Tuukka Ritokoski ja Janne Saarinen jakoivat Instagramiin Marinin tyyliä jäljittelevän kuvan. Lisäksi Marin-kuvan on uudistanut omalla versiollaan radiojuontaja Tinni Wikström.

Lue lisää: Radiojuontajat kopioivat Sanna Marinin kuuluisan festarikuvan: kommenttiosio repesi liitoksistaan

Useat Kurosen Instagram-seuraajat vaikuttavat olevan varsin vaikuttuneita kuvien samankaltaisuudesta. Kommenttikenttään tulvi ilahtuneita kommentteja.

– Houkutuksia voi olla vaikea vastustaa, kommentoi eräs silmäniskuhymiön kera.

– Ihan pääministeriainesta! kehaisee toinen.

– Ihan mahtava. Parempi kuin alkuperänen!

Tarkkasilmäinen somekansa kuitenkin bongasi asuissa yhden merkittävän eron.

– Maiharit vaan puuttuu! hoksaa yksi haukansilmäinen.

– Missäs maiharit? pohtii toinenkin.

Marinista kohutun Instagram-kuvan nappasi Ruisrock-festareilla valokuvaaja Janita Autio. Hän kertoi IS:lle, että vaikka hän oli ehdottanut kuvan ottamista Marinille jo etukäteen, tehtiin lopullinen päätös vasta, kun kaksikko törmäsi sattumalta festivaalialueella.