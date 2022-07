Räppäri nousi ihmisten tietoisuuteen 2000-luvun alussa.

Macklemoren Thrift Shop - ja Can’t Hold Us -hitit ovat monille tuttuja.

Thrift Shop -hitistään tunnettu amerikkalaisräppäri Macklemore, oikealta nimeltään Benjamin Hammond Haggerty, 39, on kärsinyt huumeriippuvuudestaan yli vuosikymmenen. People-lehden mukaan räppäri kertoo, että yksi oivallus on ollut perustavanlaatuinen osa paranemisprosessia.

Räppärin kertoman mukaan vieroitushoidot ovat olleet osa hänen elämäänsä vuodesta 2008 asti, jolloin räppärin isä patisti poikansa vihdoin ongelmansa kanssa hoitoon. Vieroitushoito ei ole missään nimessä ollut artistille helppoa, ja viimeisin paha takapakki tapahtuikin vuonna 2020 koronan jyllätessä.

– Se oli todella tuskallista minulle ja ihmisille, jotka minua rakastavat. Lopetin silloin työnteon kokonaan, kertoi hän tuolloin People-lehdelle.

– Mutta ajattelin, että arvatkaa mitä, minun ei tarvitse esittää olevani täydellinen paranemisprosessissa. En ole täydellinen eikä minun tarvitse sitä hävetä.

People-lehden mukaan pikkuhiljaa töihin paluuta tehnyt Macklemore kertoo tuoreessa Rolling Stone -lehden haastattelussa, että yhden asian tajuaminen on vienyt hänen paranemistaan eteenpäin merkittävästi.

– Minulle tärkein oppi paranemisessa oli se, että olen huumeiden edessä täysin voimaton. Sairaus on sisälläni, ja se kertoo minulle jatkuvasti valheita, kertoo mies haastattelussa People-lehden mukaan.

Macklemore on maailmanlaajuisesti tunnettu useista hittibiiseistään, ja räppärin uraa hän on luonut aktiivisesti aina 2000-luvun alulta asti. Hänet tunnetaan muun muassa hiteistään Thrift Shop sekä Can’t Hold Us.

Omasta kärsimyksestään huolimatta Macklemore on tehnyt musiikkia ja ihastuttanut fanejaan koskettavilla ja merkityksellisillä sanoituksillaan. Erityisesti ihailijat ilahtuivat vuonna 2017, kun mies julkaisi tunteikkaan musiikkivideon, jossa hän yllätti oman isoäitinsä tämän 100-vuotissyntymäpäivänä. Lahjaksi Macklemore lupasi, että kaksikko tekisi päivän ajan mitä isoäiti ikinä haluaisi, ja videolla parivaljakko nähdäänkin muun muassa shoppailemassa ja laulamassa yhdessä karaokea.

