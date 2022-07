Snoop Doggin asianajajat kiistävät mieheen kohdistuvat syytteet hanakasti.

Snoop Dogg on ollut yksi menestyneimpiä räppäreistä 90-luvulta asti.

Jenkkiräppäri Snoop Doggia, 50, syytettiin alkuvuodesta entiseen työntekijäänsä kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta. Syyttävä osapuoli perui kanteensa myöhemmin huhtikuussa, mutta on aikoo nyt viedä asian sittenkin oikeuteen, kertoo People-lehti.

Oikeusjupakka koskee vuonna 2013 tapahtunutta välikohtausta, jossa räppärin väitetään käyttäneen työntekijäänsä seksuaalisesti hyväkseen. Julkisuudessa nimeämätön nainen oli kertomansa mukaan istunut studiossa wc:ssä, kun rapmusiikin supertähti pamahti huoneeseen vaatien suuseksiä. Nainen kertoo suostuneensa aktiin vain siksi, että pelkäsi oman turvallisuutensa puolesta.

Siviilikanne nostettiin alun perin helmikuussa 2022, mutta se peruutettiin ilman oikeudenkäyntiä saman vuoden huhtikuussa.

Lue lisää: Snoop Doggia syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä – taustatanssija kertoo kaiken toukokuisesta päivästä tähden studiolla

Nyt People-lehti kertoo, että nainen on nostanut kanteen uudelleen aiemmin tällä viikolla. Kanne koskee samaa, vuonna 2013 tapahtunutta seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Lisäksi uudessa kanteessaan nainen kertoo räppärin uhkailleen ja kiristäneen häntä sosiaalisessa mediassa.

Kanne räppäriä vastaan ehdittiin perua jo kertaalleen.

Snoop Dogg itse ei ole kommentoinut asiaa julkisesti, mutta hänen edustajansa antoivat tapauksesta lausunnon People-lehdelle. Lausunnossa räppärin syyllisyys rikoksiin, joista häntä syytetään, kiistettiin hanakasti.

– Valitus, jonka nimetön nainen ja hänen asianajajansa nostivat Snoop Doggia vastaan uudelleen, on naurettava. Asianajajat peruivat kanteen samasta asiasta vapaaehtoisesti vain muutama kuukausi sitten.

– Kuten viimeksikin, tätä valitusta koristavat valheellisuus ja epätäsmällisyys, kertovat räppärin asianajajat People-lehdelle.

Lisäksi artistin lakitiimi väittää, ettei nimetön nainen todellisuudessa ole koskaan työskennellyt Snoop Doggille.

– Snoop Dogg odottaa innolla sitä, että voi todistaa nämä väitteet valheellisiksi, summaavat asianajajat.

Snoop Dogg on maailmanlaajuisesti tunnettu räppäri, joka on luonut uraansa 90-luvulta asti. Suomessakin Snoop Dogg on vieraillut useaan otteeseen. Räppärinuran lisäksi artisti tunnetaan myös musiikin tuottajana sekä näyttelijänä.