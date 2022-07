Anna Puu julkaisi meikittömän selfien – myös Erika Vikman ja Vappu Pimiä lähtivät mukaan somehaasteeseen

Pin up -malli Sini Ariell on haastanut sosiaalisen median käyttäjiä julkaisemaan meikittömiä ja käsittelemättömiä kuvia itsestään.

Laulaja Anna Puu, 40, osallistui somehaasteeseen ja julkaisi meikittömän selfien Instagramissa.

– Jaahas, mut oli haastettu ottamaan meikitön ja filtteritön selfie. Must mä oon aika usein täällä mun somessa ihan au naturel, mut täsä mää nyt oon: tukka toista päivää samalla ponnarilla, uimastadionreissun jälkeen auringon suutelemana nelikymppisenä naisena, laulaja kirjoittaa ja kiittelee samalla kosmetologeja ihonsa hyvästä hoidosta.

Laulajan kuva on herättänyt ihastusta.

– Tosi nätti ilman meikkiä. Raikkaan ja nätimmän näköinen.

– Siis upea iho sinulla. Ihan parikymppisen näköinen.

– Ihanaa esimerkkiä nuorille Anna... Mitä peittää kauneutta meikin alle... Ainakaan joka päivä.

Anna Puu on lisännyt tekstiinsä aihetunnisteen siniariellhaaste. Kyseessä on somevaikuttaja, tatuointitaiteilija ja pin up -malli Sini Ariellin alulle panema haaste, jossa hän kehottaa kaikkia somen käyttäjiä julkaisemaan itsestään meikittömän ja filtteröimättömän kuvan.

– Tämän haasteen tarkoitus on osoittaa muille, että normaalisti näytämme kukin sellaiselta kuin näytämme. Ei pitäisi olla pelottavaa näyttää julkisesti aitoa pärstää. Eikä pitäisi olla normaalia feikata vuosi toisensa jälkeen, Ariell haastaa.

– Olen julkaissut itsestäni tätä meikitöntä ja filtteritöntä materiaalia ja voin sanoa että eihän se kovin kivalta tunnu kun itsekin olen tottunut vääristelemään totuutta, ihan niin kuin muutkin, hän jatkaa.

Australiassa asuva, tosi-tv-sarjastakin tuttu Ariell on julkaissut Instagram-tilillään haasteeseen osallistuneiden julkkisnaisten kuvia. Heidän joukossaan ovat esimerkiksi laulaja Erika Vikman, juontaja Vappu Pimiä , kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä, Temptation Islandista tuttu Vilma Karjalainen sekä muun muassa Lapin Sampo ja kauppiaan rouva -realitysta tuttu Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen.

Sini Ariellin seuraajat ovat ottaneet haasteen mielissään vastaan.

– En nyt tägää, mut tästä olen puhunut myös mun tiktok sivulla et ihmiset eivät enää pysty/uskalla olla luonnollisesti. Nuoretkin puhuu liveissään miten on kamalan näköinen ja pitää piiloutua sen filtterin taa, eräs seuraaja kommentoi.

– Tärkeää asiaa. 11-vuotiaan tyttären äitinä koen todella, että somessa PITÄÄ näkyä myös luonnollisia kasvoja. Hymy riittää, toinen kirjoittaa.