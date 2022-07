Angela Nicoletti ei enää pidä mitään yhteyttä ex-mieheesä Andy McCoyn kanssa, ja siihen on syy

Angela Nicoletti on tehnyt pitkän matkan Kaliforniasta Karkkilaan. Eron jälkeen alkanut uusi elämänvaihe on tuonut mukanaan myös uuden uran taiteilijana.

Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, kun taiteilija Angela Nicoletti, 57, (ent. McCoy) ajaa Galleria Bremerin pihaan pienellä mustalla Fiatillaan ja huitoo tervehdykset sen ikkunasta. Hän nousee autosta ja alkaa kaivaa takakontista esille uusia teoksiaan.

– Voisitteko auttaa kantamaan nämä sisään, Angela pyytää.

Angela näyttää reitin sisälle galleriaan, jossa on avautunut kesäkuun alussa hänen ensimmäinen taidenäyttelynsä Connected. Värikkäät akryylimaalaukset kiertävät rakennuksen vaaleita seiniä, ja taiteilija mallailee uusia teoksia aiempien rinnalle.

– Nämä näyttävät niin paljon paremmilta luonnonvalossa. Katso, hän sanoo ja nappaa taulun seinältä esitelläkseen sitä parvekkeella.

Angela Nicolettin maalaukset ovat yhtä värikkäitä kuin hänen elämänsä.

Seuraavassa hetkessä Angela on jo lehahtanut toisen maalauksensa luo ja merkkaa sen oranssilla lapulla.

– Tämä on myyty, taiteilija ilmoittaa.

Puhe pulppuaa ja hiukset hulmuavat, kun mustan ja kullan sävyihin pukeutunut Angela pyyhältää paikasta toiseen. Sitten, portaita alas korkokengillään kävellessään, hän pysähtyy äkisti. Levottomuudelle löytyy selitys.

– Tiedättekö, isäni kuoli hiljattain, joten olen hieman tolaltani. Siitä on vielä niin vähän aikaa, Angela sanoo hiljaa.

Angelan 87-vuotias isä Paul asui San Diegossa ja sairasti terminaalivaiheeseen edennyttä syöpää. Angela on tyytyväinen, että ehti nähdä isänsä vielä kaksi kuukautta sitten ja viettää hänen kanssaan aikaa ennen kuolemaa.

– Vaikka en uskokaan kuolemaan, tämä on silti surullista. Uskon, että sielu jatkaa matkaansa. Suru on prosessi, tunteet tulevat ja menevät.

ANGELA Nicoletti tunnetaan parhaiten elämästään rokkari Andy McCoyn rinnalla, mutta neljä vuotta sitten hänen elämänsä alkoi hakea uutta suuntaa. Angela liukastui jäisellä kadulla ja loukkasi lonkkansa pahasti. Toipumisen aikana oli löydettävä tekemistä, niinpä hän tarttui meikkikynään ja alkoi piirtää löytämälleen laudanpätkälle.

Angela Nicolettin äiti Mari Ann maalaa myös tauluja. – Taiteellisuus periytyy äidiltäni, Angela kertoo.

Tauluja on valmistunut neljän vuoden aikana satoja. Se on paljon, etenkin kun vertailukohtana on Angelan aiempi päihteidenhuuruinen elämä loputtomine jatkoineen. Huumeet hän jätti jo 90-luvun lopussa, eikä alkoholiakaan kulu samaan tahtiin kuin aiemmin.

Angela, Fisu, Fisu!

Tuttujen huudot kaikuivat terasseilta pitkin Helsingin Tehtaankatua. Huutelu oli jo pitkään kyllästyttänyt Angelaa.

– Huutoja kuului mihin tahansa menimmekin. He halusivat meidät mukaansa juomaan. Eirassa asui paljon varakkaita ihmisiä, eivätkä he uskoneet, kun sanoin ei. Lopulta opin huikkaamaan, että nähdään myöhemmin ja häivyin paikalta, Angela kertoo ja nauraa makeasti päälle.

Elettiin vuotta 2019, ja Andy ja Angela olivat muuttaneet tiuhaa tahtia remonttien alta asunnosta toiseen. Helsingissä he olivat asuneet vuodesta 1995 saakka, Eirassakin jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Helsingin ruuhkaisuus ja ulkopuolisten kiinnostus pariskunnan elämää kohtaan ärsyttivät.

Kaatumisesta alkunsa saanut elämänmuutos jatkui sysäyksellä kohti rauhallisempaa elämäntahtia, ja Angela ja Andy muuttivat Karkkilaan. Asunto löytyi alle 9 000 asukkaan kaupungista kiinteistöjä omistavan ystävän avustuksella. Mikä tahansa kävisi, kunhan se ei olisi Eirassa, Angela ajatteli.

– En haluaisi puhua exästäni, sillä se triggeröi minua. No niin, hengitä, Angela sanoo, sulkee silmänsä ja hengittää sisään ja ulos rauhallisesti.

Sitten hän alkaa puhua.

– Hän ei voinut sietää maaseutua, hyttysiä ja kaikkea sitä. Kyse ei ollut pelkästään Karkkilasta, Angela aloittaa.

Angela Nicolettin suonissa virtaa kansainvälinen veri. Hänen isänsä suku tulee Italiasta ja äiti puolestaan kuuluu Cherokee-alkuperäiskansaan.

Yli kolmenkymmenen vuoden pituinen avioliitto päättyi eroon lopulta vuosi sitten. Angela jätti avioeropaperit käräjäoikeuteen eikä pidä Andyyn lainkaan yhteyttä. Hän uskoo, että yhteydenpito Andyn kanssa saisi heidät lopulta palaamaan takaisin yhteen.

– Mutta ei se vie rakkautta pois. Rakastan häntä yhä, mutta nyt etäältä. Olimme yhdessä yli kolmekymmentä vuotta ja minulla on paljon hyviä ja hauskoja muistoja hänestä.

– Ihmiset kasvavat erilleen. Siinä se. Joskus se on kivuliasta. Nyt Angela, hengitä, hän muistuttaa itseään.

Eron jälkeen Angela halusi oppia enemmän ihmissuhteiden dynamiikasta ja ahmii nyt niihin liittyvää kirjallisuutta. Kirjojen kautta Angela löysi itsestään läheisriippuvaisen puolen.

Osa tutuista syytti Angelaa Andyn juomisen mahdollistamisesta.

– Mitä ihmettä he minua syyttävät, minähän tein ruokaa ja olin kuin hänen äitinsä. Siinä samalla menetin itseni, hän puolustautuu.

Nyt Angela on löytänyt elämälleen tarkoituksen ja ymmärtänyt olevansa arvokas. Uusi, sellaiseksi Angela itseään kuvailee. Vanhat kaunat on unohdettu, eikä mikään kaduta. Myös omat rajat ovat löytyneet uudelleen.

Vuosikymmenten ajan musiikkibisneksessä ja sen ympärillä koettu käytös, jota Angela kuvailee narsistiseksi, on jättänyt jälkensä. Hän tarkentaa, ettei kyse ole varsinaisesti Andyn käytöksestä, vaan kyse on laajemmasta ongelmasta koko alalla.

Siihen, miksi Angelan taiteilijankyvyt ovat paljastuneet vasta viime vuosina, hänellä on selvä vastaus.

– Voi luoja, miten tämän sanoisi. Joskus, kun elät suuren persoonan kanssa, jäät hänen varjoonsa. Kyse on aina jostain muusta kuin sinusta, aina, hän muotoilee.

Myös Andy tunnetaan taidemaalarina, eikä Angelan ole vaikea uskoa, etteikö vaimon uusi ura olisi ollut miehelle kova paikka. Sekin oli varmasti vaikeaa, kun Angelan maalauksia kommentoitiin Facebookissa paremmiksi kuin Andyn.

– Sanon tämän kaikella kunnioituksella Andya kohtaan. Enkä tietenkään ole parempi kuin hän, vaan olen erikoistunut abstraktimaalauksiin, Angela puuskahtaa.

Andy tosin auttoi vaimoaan maalausten kanssa toisinaan, tai ainakin olisi auttanut, jos Angela olisi antanut. Andy rakastaa opettamista, Angela kertoo.

Tällä hetkellä Angela käyttää valtaosan päivistään maalaamiseen, taiteen ja ihmissuhteiden opiskelemiseen ja Raamatun lukemiseen. Elämä voi nykyisin olla seesteisempää, muttei Angela varsinaisesti rauhalliselta vaikuta, pikemminkin pulppuavan eloisalta ja elämäniloiselta.

Los Angelesissa syntynyt Angela Nicoletti on elänyt värikkään elämän rocktähtien keskellä. Valokuvamallina vuosia toiminut nainen on aiemmin tunnettu myös näyttelijänä ja laulajana.

Äänekkään ja eksoottisen taiteilijan puhe poukkoilee sinne ja tänne, kun hän innostuu kertomaan tarinoita elämästään ja esittelemään valokuvia puhelimestaan. Tarinat rönsyilevät aina Slashista Ville Valoon ja Bam Margeraan – Angela on elänyt suurimman osan elämästään maailmantähtien lähipiirissä.

Seuraavassa hetkessä Angela on jo singahtanut viereiseen pöytään pyytämään tupakkaa.

– En normaalisti polta, mutta olen niin hermona isäni kuoleman takia, Angela sanoo ja esittelee taskussaan olevaa sähkötupakkaansa Kino Laikan terassilla.

Hetken kuluttua terassille saapuu paikan toinen omistaja, elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki, ja pian Angela on jo vaihtamassa kuulumisia seurueen kanssa. Aiemmin Angela on kutsunut tuttujaan istumaan samaan pöytään kanssamme ja jäätyämme keskenämme, he alkavat pyytämättä kertoa Angelasta.

– Angela on aivan kuin eri henkilö nykyisin. Hän oli niin vihainen ollessaan Andyn kanssa. Kun he kävelivät ohi ja huusimme, hei Andy, Angela vastasi vain, että fuck you. Hän varmaan ajatteli, että houkuttelemme Andya juomaan, tuttava kertoo.

Lähiaikoina Angelan on tarkoitus lentää Kaliforniaan hyvästelemään rakas isänsä hautajaisissa. Perhe hoitaa järjestelyt. Angela ikävöi neljää sisarustaan, ja erityisesti hän haluaisi olla juuri leskeksi jääneen äitinsä tukena.

Angela Nicoletti ei haikaile uuden suhteen perään. – On vaikea luottaa uudelleen, hän myöntää.

Suomella on kuitenkin erityinen paikka Angelan sydämessä – onhan hän asunut maassa kauemmin kuin synnyinmaassaan Yhdysvalloissa. Vuosien aikana hän on oppinut puhumaan sujuvaa suomea, tai finglishiä, kuten hän itse sanoo. Suomessa Angelaa kiehtovat erityisesti puhdas luonto ja hiljaisuus, jollaista löytää vain harvoista paikoista. Hän uskoo, että äiti Mari Annin puolelta periytyvä Cherokee-intiaanien veri saa kaipaamaan yhteyttä luontoon ja henkisyyteen.

Avioerossa Angela ei vaatinut Andylta penniäkään – hän halusi ainoastaan vapautensa. Uuden elämän hän aloitti täysin tyhjästä, perheensä tukemana. Ehkä tulevaisuudessa, jos taidemyynti lähtee hyvin liikkeelle, Angela voisi omistaa asunnot sekä Suomessa että Kaliforniassa ja vierailla siten useammin perheensä luona.

– Olen laittamassa omia verkkosivuja pystyyn, mutta kutsuisin itseäni vasta kevytyrittäjäksi. Ystäväni auttaa minua ja haluaisi olla managerini, mutta koska en pidä managereista, kutsun häntä konsultiksi, Angela käkättää.

Entä uusi rakkaus, onko sellaiselle tilaa elämässä?

– Ei todellakaan! Angela huutaa. – On vaikea luottaa uudelleen.

– Jeesus on rakkauteni, Angela täräyttää ja nauraa suurieleisesti.

Angela Nicolettin taidenäyttely Galleria Bremerissä on nähtävillä 4. elokuuta saakka.