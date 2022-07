Salavauvoja, loukattu ex-vaimo ja lapsi tytärpuolen kanssa – tällainen on maailman rikkaimman miehen värikäs perhe

Elon Muskin sukupuu on kuin saippuasarjasta.

Tesla-miljonääri Elon Musk on viime aikoina ollut otsikoissa paitsi Twitter-kauppansa, myös värikkään yksityiselämänsä vuoksi. Ihmetystä on aiheuttanut erityisesti yhdeksän lapsen isän lisääntymisfilosofia, jonka hän vaikuttaa perineen omalta isältään.

Muskin sekalainen perhe on täynnä tahoillaan menestyneitä ja mielenkiintoisia hahmoja. Ilta-Sanomat kokosi miljonäärisukulaisten ristiin ja rastiin menevät suhteet yhteen artikkeliin.

Errol Musk

Monessa bisneksessä mukana ollut Errol Musk asuu Etelä’-Afrikassa.

Perheen pää, eteläafrikkalainen insinööri ja liikemies Errol Musk, 76, meni naimisiin malli Maye Haldemanin kanssa vuonna 1970. Pari sai yhdeksän vuoden avioliiton aikana luovasti nimetyt lapset Elonin (s.1971), Kimbalin (s. 1972) ja Toscan (s.1974).

Eron jälkeen Errol löysi Heide Bezuidenhoutista uuden vaimon vuonna 1992. Bezuidenhoutilla on aiemmasta avioliitosta yksi tytär, Jana Bezuidenhout.

Bezuidenhout ja Musk saivat avioliittonsa aikana kaksi tytärtä lisää: Alexandran ja Asha Rosen.

Jana Bezuidenhout oli 4-vuotias, kun Muskista tuli hänen isäpuolensa. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin kävi ilmi, että Errol Musk ja tytärpuoli olivat päätyneet romanttiseen suhteeseen.

Ensimmäisen lapsen, Elliot Rush Muskin, Jana Bezuidenhout ja Musk saivat vuonna 2017 ja toisen vuonna 2019. Toisen lapsen syntymä tuli julkisuuteen vasta vuonna 2022.

Errol Musk kertoi saaneensa Bezuidenhoutilta yhteydenoton pari vuotta ennen ensimmäisen lapsen syntymää, kun nainen oli eronnut juuri poikaystävästään ja tarvitsi apua.

– Jana on ihana tyttö ja mahtava äiti. Hän sanoi, että muutin hänen elämänsä, Musk kertoi.

– Olimme yksinäisiä, hukassa olevia ihmisiä. Yksi asia johti toiseen – sitä voi kutsua Jumalan tai luonnon suunnitelmaksi, Musk kertoi Sunday Timesille tuolloin.

Errolin aikuisten lasten on kerrottu olleen raivoissaan Errolin suhteesta tytärpuoleensa. Elon Musk on aina puhunut kireästä suhteesta isäänsä, ja kertonut tämän olevan ”kauhea ihminen”, jolla on ”huolellisesti mietitty pahuuden suunnitelma”.

– Teillä ei ole aavistustakaan kuinka paha (hän on). Hän on tehnyt lähes kaikki rikokset, joita voitte kuvitella, kyynelehtivä Elon kertoi Rolling Stone -lehdelle vuonna 2017 tarkentamatta, mistä rikoksista hän puhui.

Elon Musk

Elon Musk on tällä hetkellä maailman rikkain mies. Omaisuuden arvoksi on arvioitu noin 250 miljardia euroa.

Tunnetuin Muskien perheestä on miljardööri Elon Musk, 51, jonka nimissä on niin sähköautoyritys Tesla kuin SpaceX ja SolarCity.

Elon Musk on puhunut olevansa huolissaan sivilisaation tulevaisuudesta, jos ihmiset eivät lisäänny tarpeeksi. Vuonna 2021 Musk ilmaisi huolensa CNBC:n mukaan Wall Street Journalin tilaisuudessa.

– Ihmisiä ei ole tarpeeksi. En voi korostaa tätä riittämiin, ihmisiä ei ole tarpeeksi, Musk toisti.

Muskin mielestä huoli liikakansoittumisesta ei ole todellinen, vaan sivilisaatio romahtaa, ellei ihmiskunta lisäänny enempää.

Musk vaikuttaakin itse kantavan kortensa kekoon.

Yliopistossa tapaamansa Justine Muskin kanssa Musk sai yhteensä kuusi lasta, joista yksi, vuonna 2002 syntynyt Nevada, menehtyi kätkytkuolemaan vain kymmenen viikon iässä.

Lue lisää: Elon Muskin värikäs rakkauselämä ja riitaisa ero maksoivat hänelle miljoonia – ex-vaimo latoi rajuja väitteitä miljardöörin todellisesta luonteesta

Vuonna 2004 Muskit saivat kaksoset Griffinin ja Vivianin, joista jälkimmäinen ilmoitti vastikään, ettei halua olla isänsä kanssa missään tekemisissä. Vuonna 2006 perheeseen syntyi vielä kolmoset, Damian, Saxon ja Kain.

Justine Musk esiintyy harvoin julkisuudessa. hän on seurustellut jo vuosia Global Green -järjestön johtajan Matt Petersenin kanssa.

Vuonna 2008 tapahtuneen eron jälkeen vaimo tilitti tuntojaan blogissa ja julkisuudessa. Justine muun muassa antoi ymmärtää Muskin petkuttaneen häntä allekirjoittamaan avioehdon pian häiden jälkeen ja käyttäytyneen parisuhteessa tunteettomasti ja dominoivasti. Justine kertoi, ettei Musk antanut hänen surra Nevada-pojan kuolemaa avoimesti.

– Elon arvosteli minua jatkuvasti ja huomautteli asioista, joissa koki minut puutteelliseksi. Sanoin usein, että olen hänen vaimonsa – en työntekijänsä. Yhtä usein hän vastasi, että jos olisin hänen työntekijänsä, hän erottaisi minut, Justine kirjoitti ranskalaisessa Marie Claire -aikakauslehdessä vuonna 2010.

Justine kertoi Muskin asettaneen hänelle ulkonäköpaineita. Hän koki tulleensa rikkaan yritysjohtajan edustusvaimoksi ja jumiutuneensa pariskunnan 550 neliön kotiin. Tämä ei tehnyt häntä onnelliseksi.

Erottuaan Justinesta Musk alkoi seurustella brittinäyttelijä Talulah Rileyn kanssa ja pari kihlautui vain kuuden viikon jälkeen. Avioliitto kesti kaksi vuotta, jonka jälkeen Musk twiittasi Rileylle:

– Mahtavat neljä vuotta. Rakastan sinua aina ja teet jonkun jonain päivänä hyvin onnelliseksi.

Pari palasi yhteen ja meni naimisiin kolme vuotta myöhemmin. Musk haki eroa vain vuoden jälkeen, mutta perui sen, kunnes Riley halusi eron 2016. Pari on pysynyt kuitenkin ystävinä.

Elon Muskin mukaan hän ja Grimes eli Claire Boucher elivät viime syyskuussa ”puoliksi eronneina, mutta edelleen hyvissä välissä”. Joulukuussa sijaissynnyttäjä tuotti heille toisen lapsen.

Ennen muusikko Grimesia eli Claire Boucheria Musk ehti olla lyhyessä suhteessa Johnny Deppin ex-vaimona tunnetun Hollywood-tähden Amber Heardin kanssa. Muskin ja Grimesin ensimmäinen lapsi X Æ A-XII syntyi vuonna 2020. Viime vuoden joulukuussa sijaissynnyttäjän avulla syntyneen lapsensa he nimesivät Exa Dark Sideræliksi.

Shivon Zilis, 36, on työskennellyt tekoälyn parissa useissa Elon Muskin yrityksissä, muun muassa Teslassa sekä Neuralinkissä.

Tänä kesänä kuultiin yllätysuutinen, kun paljastui että Musk oli saanut viime marraskuussa lisäksi kaksoset erään työntekijänsä, Shivon Zilisin, kanssa. Nykyinen miehen lapsimäärä on siis yhdeksän.

Alkuvuonna Musk yhdistettiin australialaiseen näyttelijään Natasha Bassettiin. 30, mutta suhteen nykytilasta ei ole varmuutta.

Maye Musk

Maye Muskin mukaan hän ei saanut ex-puolisoltaan juurikaan apua lasten kasvatukseen.

Elon Muskin ikinuori ja kanadalaissyntyinen äiti Maye Musk, 74, on tehnyt pitkän uran mallina ja ravintovalmentajana. Hän kilpaili vuonna 1969 Miss Etelä-Afrikka -kilpailun finaalissa, kunnes jatkoi uraansa Pohjois-Amerikassa.

Musk on sittemmin tehnyt lukuisia mainoksia ja esiintynyt muun muassa Beyoncén musiikkivideolla. Musk on myös nähty alasti Time-lehden terveysnumeron kannessa ja tuoreeltaan uimapuvussa Sports Illustrated -lehdessä. Syyskuussa 2017 hänestä tuli suositun meikkibrändi CoverGirlin historian vanhin mainoskasvo ja sanansaattaja.

Hän on kertonut olevansa ylpeä iästään ja kannustanut muita samaan.

– Kun täytin 60 vuotta, ihmiset alkoivat pelätä ikääntymistä. Ihmettelin aina, että miksi ihmeessä pelkäätte vanheta?

– Ja sen täytyy muuttua, että kun nainen täyttää 50 vuotta, he pelkäävät työpaikkojensa puolesta, mutta miehistä tulee saman ikäisinä toimitusjohtajia ja presidenttejä, Musk totesi CBS:n haastattelussa viime vuonna.

Musk hehkui samassa haastattelussa ylpeyttä jälkikasvustaan, jotka hän kasvatti yksinhuoltajana ja niukalla budjetilla tehden viittä työtä.

– Huomasin hänen olevan nero jo 3-vuotiaana. Silti et voi tietää, tuleeko hän tekemään upeita asioita, koska monet nerot päätyvät jonnekin kellariin eivätkä koskaan käytä lahjojaan, Musk ylisti Elon-poikaansa.

– Jokainen joka tuntee minut, sanoo etteivät he kadehdi elämääni. Olen kokenut kovia. Minun piti maksaa vuokra, tarvitsin katon päämme päälle ja ruokaa pöytään, hän totesi CBS:lle.

Kimbal ja Tosca Musk

Kimbal Musk vaimonsa Christianan kanssa.

Elon Muskin pikkuveli Kimbal mursi niskansa vuonna 2010 vesionnettomuudessa, minkä jälkeen hän päätti omistaa uransa ruoalle ja on perustanut kolme alan yritystä.

Tuota ennen Kimbal oli ehtinyt ansaita miljoonaomaisuuden perustamalla ja myymällä Zip2-yrityksen veljensä kanssa. Hän on edelleen Teslan sekä SpaceX-yrityksen hallituksissa. Kimbal on ollut kaksi kertaa naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Nykyinen vaimo Christiana Wyly on veronkierrosta tuomitun ex-miljardööri Sam Wylyn tytär.

Tosca Musk ei kieri rahoissa veljensä tavoin.

Sisko Tosca on kunnostautunut elokuvatuottajana. Hän omistaa suoratoistopalvelu Passionflixin, joka on erikoistunut rakkausromaaneista tehtyihin elokuviin. Haastatteluissa hän on korostanut kärsivänsä veljensä edesottamusten julkisesta pilkkaamisesta ja ihailevansa tätä valtavasti.

Timesille antamassaan haastattelussa Tosca avautui rakkauselämästään ja tunnusti, ettei hänellä ole koskaan ollut kunnon merkityksellistä romanttista suhdetta. Hän hankkikin nyt 9-vuotiaat kaksoset luovutussperman avulla.

Tosca elää tietoisesti hyvin erilaista elämä kuin kuuluisa veljensä.

– Ei minulle ole valtavia rahasummia. Elon ja minä emme ole sama henkilö. Eikä hän todellakaan jakele minulle rahaa. Olemme erilaiset ihmiset. Olen hyvin säästäväinen.

Lähteet: Times, People, Business Insider, CS, IS-Arkisto