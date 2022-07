Antti Kurhinen ei uskalla enää vierailla sukulaistensa luona Venäjällä: ”Voisin saada monta vuotta linnaa siellä”

Venäläistaustainen Antti Kurhinen kertoo Huippukiva.fi:n kesäjuhlissa, ettei voi vierailla Venäjällä asuvien sukulaistensa luona.

Venäläissyntyinen Antti Kurhinen on vastustanut julkisesti Venäjän Ukrainassa aloittamaa sotaa.

Viihteen monitoimimies Antti Kurhinen on vastustanut julkisesti Venäjän sotaa, eikä voi sen vuoksi vierailla maassa. Hän on syntynyt Venäjällä ja hänellä on myös edelleen Venäjän kansalaisuus.

– Voisin saada monta vuotta linnaa siellä, koska olen vastustanut sotaa julkisesti. Se on todella vaarallista, Kurhinen kertoo IS:lle.

– Siskoni ja äitini asuvat Venäjällä, mutta en voi mennä sinne.

Kurhinen toteaa kuitenkin, että sodan vastustaminen oli hänelle itsestäänselvyys. Hän ei halunnut olla hiljaa vain sen takia, että voisi matkustaa Venäjälle.

– Tiedän puolustavani oikeaa puolta. Teen oman velvollisuuteni ja kerron vastustavani.

Kurhisen äiti saapui kuitenkin Suomeen vierailemaan poikansa luona ja palasi juuri takaisin Venäjälle.

– Voi olla, että en enää ikinä käy Venäjällä. Se on aika absurdia, Kurhinen toteaa.

– En voi periaatteessa mennä omaan maahani, koska en hyväksy, että minun maani tappaa viattomia lapsia ilman mitään syytä. Sodalle ei ole mitään perusteita.

Kurhinen kertoo myös riitaantuneensa joidenkin venäläissyntyisten ystäviensä kanssa aiheen vuoksi.

– He ovat sanoneet minun olevan maanpetturi. En tiedä mitä mieltä he ovat nyt, mutta keväällä heidän mielestään Venäjä toimi oikein ja itse taas olen ihan toisella puolella.

– On ollut rankkaa todeta, että olemme nyt vihamiehiä.

Antti Kurhinen nousi julkisuuteen Big Brother-tosi-tv-ohjelmasta. Sen lisäksi hän on ollut mukana muun muassa Temptation Islandissa sinkkuna. Viimeiset pari vuotta hän on toiminut taksiyrittäjänä.

Antti Kurhinen kertoi kesäjuhlissa aloittavansa syksyllä media-alan opinnot.

Nyt Kurhinen kertoo kuitenkin lähtevänsä takaisin koulun penkille, sillä hän aloittaa elokuussa media-opinnot Laajasalon opistossa. Erityisesti radiotoimittajan työt tuntuvat kiinnostavan häntä.

– Nyt kun on kokeillut kaikkea ja mennyt mukaan ohjelmiin, haluan saada vakavaraisen työn. Haluan siirtyä sinne kameran toiselle puolelle, tekemään joko viihdettä tai jopa politiikkaan liittyvää journalismia.