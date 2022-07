Lenni-Kalle Taipaleesta jälleen isä! Synnytyksessä dramaattinen hetki – salamannopea päätös pelasti

Pianisti kiittelee sairaalahenkilökunnan ripeitä toimia.

Pianisti Lenni-Kalle Taipale kertoo Instagramissa perheenlisäyksestään.

Instagram-tarinoiden perusteella Taipaleen puoliso Anna synnytti lapsen keskiviikkona 20. heinäkuuta.

Taipale on julkaissut mustavalkoisen selfien, jossa tuore hän pitelee vastasyntynyttä sylissään.

– Täytyy vielä kiittää lastenklinikan henkilökuntaa (henkilökultaa) lämpimästi: Ilman uskomattoman ammattimaista henkilökuntaa ja fasiliteetteja tilanne olisi voinut päättyä todella huonosti.

Pianisti kertoo, että lapsi tuli maailmaan hätäsektion avulla.

– Salamannopea päätös hätäsektiosta ja tehokkain mahdollinen toiminta siitä eteenpäin pelasti meidän perheen.

– Naistenklinikan porukka: Kiitos, kiitos, kiitos, pianisti kirjoittaa.

Iltalehden mukaan Taipaleen lapsen äiti Anna on koulutukseltaan opettaja, mutta vaihtoi sittemmin media-alalle töihin.

Irina, Lenni-Kalle Taipale ja Robin Bumtsibum-ohjelman kuvauksissa viime vuonna.

Lenni-Kalle Taipale oli aiemmin naimisissa ex-vaimonsa Marian (o.s. Valonen) kanssa 17 vuotta. He erosivat vuonna 2018. Ex-parilla on kolme lasta.

Taipale on työskennellyt ammattimuusikkona pitkään. Menestyneen jazzpianistin ja -säveltäjän uran lisäksi hänet on nähty soittamassa esimerkiksi Napakympissä ja The Voice of Finland -ohjelmassa.