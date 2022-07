Kylie Jennerin, 24, elämäntyyli puhuttaa – jopa äidin väitetään puuttuneen hillittömään rahankäyttöön

Kylie Jennerin elämäntyyli on saanut somessa aikaan myös ilmastohuolta.

Kylie Jenner on tuttu televisiosta sekä sosiaalisesta mediasta.

Tosi-tv-tähti Kylie Jenner tunnetaan rahaa polttavasta elämäntyylistään, jota hän ei pyri piilottelemaan sosiaalisessa mediassa. Vaikka Kardashian-Jenner -klaanina tunnettu perhe on kaikin puolin varakas, on myös itse Kris Jenner huolissaan Kylie-tyttärensä rahankäytöstä, kertoo Page Six.

Jennerin viimeisin rahankäyttöön liittyvä julkinen kohu tapahtui, kun hän hiljattain julkaisi miesystävänsä Travis Scottin kanssa kuvan, jonka taustalla komeilee kaksi yksityislentokonetta. Kuvatekstissään Jenner vitsaili valinnanvaikeudesta koneiden välillä, minkä osa somekansasta tulkitsi leveilyksi.

Kummastuttava rahankäyttö ei rajoitu vain yksityislentokoneisiin, kertoo Page Six. 24-vuotias miljardööri omistaa Kaliforniassa peräti viisi kotia, joista hän majailee pääasiallisesti 12 miljoonan arvoisessa lukaalissa.

Jenner on tunnetaan hintavista gaala-asuistaan.

Kaikki Jennerin ostopäätökset eivät kuitenkaan ole olleet hänen äitinsä Kris Jennerin mieleen. Jotkut perheen sisäiset lähteet sanovat, ettei rahankäytön kanssa ole ongelmaa, mutta toisten mukaan hiljattainen lentokonekohu on saanut äidin huolestumaan tyttärensä rahankäytöstä.

– Kris haluaa, että Kylie olisi vastuullisempi rahankäyttäjä ja sijoittaisi fiksusti. Mutta Kylie on 24, hänellä on oma brändinsä ja hän tekee mitä hän haluaa, kertoo perheen sisäpiiriläinen Page Six -sivuston mukaan.

– Kris Jenner koki tarpeelliseksi puuttua asiaan pyytämällä Kylieta rauhoittamaan rahankäyttöä. Hän on huolissaan siitä, että hänen kuopuksensa törsää liikaa rahaa liian nopeasti.

Jennerin isä on arvioinut tämän käyttävän pelkästään vaatteisiin 300 000-400 000 euroa kuussa.

Forbes-lehti on arvioinut Jennerin omaisuuden arvoksi noin 600 miljoonaa euroa.

Hetki sitten noussut kohu Jennerin yksityislentokoneista ei herättänyt närkästystä ainoastaan rahankäytön suhteen. Somekansa piti ongelmallisena myös sitä, miten Jenner käyttää yksityislentokoneitaan jatkuvasti, vaikka juuri turha lentäminen ja yksityiskoneet ovat yksi merkittävistä saastuttajista. Kommenttikenttään kertyi nopeasti kritiikkiä sometähden toiminnasta.

Jennerin tiedetään muun muassa noutaneen siskonsa Kendallin illalliselle koneellaan ja käyttäneen sitä 17 minuutin mittaisiin lentoihin.

Saman kaltaista kritiikkiä on kerännyt vuosien varrella moni muukin, muun muassa Jennerin sisko Kim Kardashian. Kardashian vuokrasi itseään ja kahta muuta henkilöä varten valtavan yksityislentokoneen vuonna 2018, mikä ei ollut somekansan mieleen.