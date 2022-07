Ensitreffit alttarilla -parille vauva! Viime vuodelta tutut Lari ja Niina odottavat esikoistaan

Niina sai alkuvuodesta kaksi positiivista tulosta – hän sairastui koronaan kaksi päivää ennen kun sai tietää olevansa raskaana.

Viime Ensitreffit alttarilla -ohjelman kaudella toisensa löytäneet Niina, 35, ja Lari, 34, odottavat ensimmäistä lastaan. Laskettu aika on marraskuun alussa, pari kertoo onnellisena.

– Kyllä sitä on ruvennut jännittämään. Se konkretisoituu tavaramäärään, mitä on ruvennut kertymään, Lari myöntää.

Rattaita, vauvanvaatteita ja turvaistuinta autoon on jo katseltu, mutta paljoa ei ole ostettu. Larin perhepiiri on lahjoittanut parille mukavasti käytettyjä vaatteita ja leluja.

Niina pitkitti kauan uutisten kertomista etenkin työkavereilleen.

– Alussa jännitti tietysti, että meneekö kaikki hyvin, eikä halunnut liian aikaisin puhua kellekään. Sitten kertominen kasvoi vaikeammaksi. Duunissa asiaa oli todella vaikea saada kakistettua ulos. Olin omassa päässäni kehittänyt siitä mörön, ja koin sen hankalaksi, vaikka töissä onkin hyvä ilmapiiri, Niina kertoo.

– Kyllä elämä on nyt paljon helpompaa, hän nauraa.

Lari ja Niina menivät viime vuonna naimisiin Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Niinan alkuvuosi oli positiivinen liiankin kirjaimellisesti. Hän sai positiivisen koronatestin, mutta vain kaksi päivää myöhemmin sai tietää olevansa myös raskaana.

Larille uutinen ei tullut niinkään yllätyksenä, sillä Niina oli karanteenissa passittanut Larin hakemaan apteekista raskaustestin.

– Oli vähän sellainen olo, että pitää tehdä toinenkin testi, Niina muistelee oireitaan.

Korona ja alkuraskaus ei ollut Niinalle hyvä yhdistelmä, ja hänellä kesti monta kuukautta tervehtyä kunnolla.

– Ei ollut mitään herkkua. Alku oli sitä, että en jaksanut muuta kuin nukkua ja juuri ja juuri käydä töissä. Nyt on kaikki hyvin, Niina toteaa.

Tieto lapsen tulosta oli Niinalle pelkästään mieleinen, mutta hormonien jyllätessä Niina yllättyi negatiivisten tunteiden paljoudesta.

– Tässä joutuu paljon taistelemaan itsensä ja ulkonäköpaineiden kanssa, ja miettiä elämän suunta uudelleen. Mitkään vaatteet eivät mahdu päälle, vaikka töihin pitäisi lähteä. Kyllä on monet itkut väännetty typeristäkin asioista. Lari on ollut kyllä hyvin kärsivällinen, Niina hymyilee miehelleen.

Jälkikasvu oli parin yhteinen haave. Molemmille perhe on arvojärjestyksessä korkealla.

– Puhuimme todella syvällisiä juttuja heti alussa. Molemmat olemme hyvin lapsirakkaita ja toivomme perhettä. Ajattelimme, että olisi kiva, jos lapsia siunaantuisi, Lari kertoo.

Odottava äiti kertoi Instagramissaan jymyuutisesta torstaina jakamalla kuvan ja saatteella: ”Jos kaikki menee hyvin, marraskuussa meitä on kolme. Meitä molempia taitaa alkaa hieman jännittää jo. Kiva, että saan kokea tän just sun kanssa Lari.

Helsinkiläisten Larin ja Niinan suhde lähti vauhdilla käyntiin heti kun aamenet oli lausuttu. He muuttivat yhteen viime kesänä ennen muita pareja, vaikka aluksi ilmassa oli pientä epävarmuutta.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Niina ja Lari näyttäytyivät menevänä pariskuntana, joka matkustelee ja harrastaa paljon. Pieni lapsi väistämättä muuttaa totuttuja arkirutiineja.

– Olemme olleet paljon reissussa ja kansallispuistoissa. Sitten kun sinulla on se pieni vauva, et välttämättä voi lähteä viikon vaellukselle Lappiin, Lari naurahtaa.

– Ja kaikki riippuu siitä, millainen tyyppi sieltä tulee. Kyllähän se määrittelee aika paljon, miten asioita voi tehdä, Niina huomauttaa.

– Se jää kaikki nähtäväksi.

Viime vuoden joulukuussa pari kertoi IS:n haastattelussa raskaasta syksystä ja törkeästäkin palautteesta. He kertoivat, että ohjelman tuoma julkisuus tuntui erittäin raskaalta.

Lue lisää: Ensitreffit alttarilla -ohjelma nosti esiin ikävän ongelman – Lari ja Niina avautuvat raskaasta syksystä

Lari kokee, että julkisuus tekee raskauden kertomisesta vaikeampaa, koska myös kaikki ohjelman katsojat odottavat kuumeisesti jälkikasvua ja parien uusia suhdekuvioita.

– Osalla ihmisistä, jotka eivät tunne meitä, voi olla vahvoja mielipiteitä, eivätkä ne tunnu kovin kivoilta, Lari myöntää.

Tämän vuoden puolella kommentointi on ollut positiivisempaa. Niinan ikä ensisynnyttäjänä on kuitenkin herättänyt ajatuksia. Hän täyttää vielä tänä vuonna 36.

– Tämän ikäisenä ihmisiä kovasti kiinnostaa, että milloin te teette lapsia, Lari toteaa.

– Ei tässä nyt enää kauhean nuoria olla, eikä raskaus ole koskaan itsestäänselvyys, Niina jatkaa.

Larille ja Niinalle syntyy lapsi marraskuussa.

Lari on varma, että heistä molemmista tulee huippuvanhempia.

– Me ei silti tiedetä kaikkea. Meille on tulossa ensimmäinen lapsi, niin tässähän me nyt harjoitellaan ja kasvetaan samalla kun lapsikin. Eikä meidän tarvitsekaan kaikkea tietää, vaan asiat tulevat omalla painollaan. Ei kukaan varmaan ole täysin valmis. Me tehdään tämä meidän tyylillä, Niina sanoo.