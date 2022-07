Nuori Game of Thrones -tähti sai aivohalvauksen sarjan aikana – paljastaa nyt rajut seuraukset

Emilia Clarke kertoo, että osa hänen aivoistaan on käytännössä kuoliossa kymmenen vuoden takaisen aivohalvauksen seurauksena. Clarke pitää ihmeenä sitä, että voi elää normaalia elämää.

Emilia Clarke on kärsinyt kahdesta valtimonpullistumasta aivoissaan.

HBO:n huippusarja Game of Thronesin yksi päätähdistä, Daenerys Targaryenia näytellyt Emilia Clarke kertoo karmeista kokemuksistaan ensimmäisen kauden kuvausten jälkeen vuonna 2011.

– En voi käyttää enää osia aivoistani. On ihme, että voin puhua ja elää elämääni täysin normaalisti. Kuulun todella, todella pieneen vähemmistöön, joka voi selvitä sellaisesta, Clarke kertoi Peoplen mukaan BBC:n Sunday Morning -ohjelmassa heinäkuussa.

Clarkella diagnosoitiin vuonna 2011 aivohalvaus ja aivokalvon alainen verenvuoto, joka hengenvaarallinen. Sairaus on harvinainen alle 30-vuotiailla. Syy siihen on Terveyskirjaston mukaan aivovaltimossa oleva synnynnäisesti heikko kohta, johon syntyy paineen seurauksena pullistuma, eli aneurysma.

Salakavala pullistuma voi olla valtimossa vuosia aiheuttamatta mitään oireita, mutta puhjetessaan veri leviää aivokalvon alle. Oireet ovat erilaiset kuin aivoverenvuodossa, ja potilaalle voi syntyä nopeasti syvä tajuttomuuden tila. Potilaista neljäsosa kuolee vuoden kuluessa vuodosta.

Clarke oli juuri saanut Game of Thronesin ensimmäisen kauden kuvaukset purkkiin. Sarja oli Clarkelle ensimmäinen ammattimainen näyttelijäntyö, ja hän koki sarjan tekemisestä valtavia paineita ollessa sen yksi päätähdistä.

Clarke kertoo, että aivohalvauksessa hänen aivojensa osat, jotka eivät saaneet halvauksen aikana happea, menivät käytännössä kuolioon.

– Aivoistani puuttuu melkoisen paljon osia, Clarke kertoi BBC:lle.

Emilia Clarke on näytellyt muun muassa riipaisevassa rakkauselokuvassa Kerro minulle jotain hyvää.

Lue lisää: Game of Thrones -tähti Emilia Clarke joutui kolmeen aivoleikkaukseen vaarallisen sairauskohtauksen jälkeen: ”Pyysin, että minun annettaisiin kuolla”

Aivohalvauksessa aivokudosta tuhoutuu äkisti verenkierron häiriintymisen vuoksi. Aivohalvaus voi johtua kahdesta syystä: aivovaltimo joko tukkeutuu tai vuotaa. Valtimon tukkeuma aiheuttaa hapenpuutteen verisuonen suonitusalueella, jolloin tälle aivoalueelle syntyy kuolio eli infarkti

Clarken saama aivoinfarkti ja aivokalvon alainen verenvuoto johti leikkaukseen, jonka jälkeen Clarke ei muistanut edes omaa nimeään. Clarke kertoi jo vuonna 2019 New Yorkerille kärsivänsä leikkauksen jälkeen afasiasta.

Afasia on aivoperäinen puhehäiriö. Häiriössä ilmenee vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Usein molemmat oireet esiintyvät yhtä aikaa.

– Heikoimpina hetkinäni pyysin hoitohenkilöstöä antamaan minun kuolla. Työni ja unelmani kiertyisivät niin tiukasti kielen ja kommunikaation ympärille. Ilman kieltä unelmani näyttelijänä olisi ohi, Clarke kertoi.

Noin viikon päästä afasia meni ohi ja Clarke toipui aivohalvauksesta.

Emilia Clarke teki läpimurtoroolinsa HBO:n fantasiasarjassa Game of Thrones.

Ongelmat eivät kuitenkaan loppuneet siihen. Vuonna 2013 Clarke kärsi uudesta valtimon pullistumasta, joka oli leikattava.

Leikkaus epäonnistui ja aiheutti valtavan verenvuodon.

– Herätessäni huusin kivusta. Lääkärit selittivät minulle, että mahdollisuudet selvitä olisivat heikot ellei minulle tehtäisi uutta leikkausta, Clarke kertoi aiemmin New Yorkerissa.

Leikkaus tehtiin, ja hän toipui hiljalleen kuntoon. Clarke kertoo pelänneensä, että jotain vielä tapahtuu, mutta on pysynyt terveenä. Hän on pystynyt jatkamaan töitään näyttelijänä.

Clarke on perustanut myös hyväntekeväisyysjärjestön, joka kerää rahaa aivoperäisten sairauksien ja aivohalvausten kanssa kamppaileville ihmisille.

Game of Thronesin (2011–2019) jälkeen Clarke on näytellyt lukuisissa elokuvissa, kuten Kerro minulle jotain hyvää (2016), Solo: A Star Wars Story (2018) ja Last Christmas (2018).