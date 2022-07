Mystisen syvä väsymys nukutti Virpi Kätkän jopa rattiin – kaikki muuttui, kun tutkimukset paljastivat taustalla piilevän sairausvyyhdin

– Olen saanut elämäni takaisin. Jaksan taas vaikka mitä, virtaa on niin paljon. Olen ollut viimeksi näin voimissani puolet nuorempana, Virpi Kätkä ihastelee.

Virpi Kätkä iloitsee saatuaan elinvoimansa takaisin. Kova väsymys vaivasi pitkään, vaikka rautainen ammattilainen on julkisuudessa halunnut hymyillä terveyshuolista huolimatta.

Muutos on ollut hurja. Siltä se laulaja Virpi Kätkästä, 52, tuntuu.Muutkin ovat huomanneet muutoksen. On tullut ihmettelyä, mikä minulla oikein on, kun jaksan touhuta, Virpi kertoo.

Kun väsymys on kaikonnut, hän kokee olevansa melkein kuin toinen ihminen.

– Olin ehtinyt turtua olooni ja luulin luonteenpiirteiksi asioita, jotka johtuivatkin pitkään olleesta väsymyksestä. Elämäniloni on tullut takaisin.

Muutos käynnistyi tänä keväänä, kun laulaja alkoi saada rautaa infuusiona eli tiputuksessa suoraan suoneen sekä B12-vitamiinia pistoksina.

– Kukaan ei voisi olla kiitollisempi kuin olen, että pääsin infuusioon.

Virpi Kätkä on vähentänyt kovasti kahvinjuontiaan. Hän juo enää pari kuppia kahvia päivässä, nekin aamupäivisin ja puoliksi maidolla. Kahvista olisi hyvä päästä kokonaan eroon, koska kahvi kuuluu närästystä laukaiseviin tekijöihin.

Sekä varastoraudan eli ferritiinin että B12-vitamiinin puutosten oireisiin kuuluvat tutkitusti väsymys ja suorituskyvyn heikkeneminen.

– Viime kesänä olin niin väsynyt, että vaikka nukuin paljon, nukahdin muutaman kerran jopa rattiin odottaessani liikennevalojen vaihtumista. Näin kävi päivällä ja lyhyillä ajomatkoilla, ei vain yöllä keikalta palatessa.

Viitisen vuotta sitten oli huomattu, että Virpin B12-vitamiinitaso oli liian alhainen.

– Silloinen lääkäri sanoi, että B12-vitamiinia pitäisi ottaa piikkinä, mutta otin vain B12-pillereitä, Virpi myöntää.

Myös rautaa hän oli ottanut jatkuvasti purkista, mutta arvot pysyivät silti matalina.

Vitamiinit ja hivenaineet imeytyvät ohutsuolessa. Tänä keväänä laulaja pääsi tutkimuksiin, joista löytyi selitystä häntä vaivaaville imeytymishäiriöille ja niistä johtuville puutostiloille.

– Gastroskopiassa minulla todettiin atrofinen gastriitti, Virpi kertoo.

Kyseessä on mahan limakalvojen surkastuminen. Surkastuminen aiheuttaa imeytymisongelmia ja niiden seurauksena lisäsairauksia kuten anemiaa ja B12-vitamiinin puutosta.

Kätkän kohdalla mahan limakalvojen surkastumista selittää kilpirauhasen vajaatoiminta, joka hänellä havaittiin vähän yli kolmekymppisenä.

– Vajaatoiminta oli ollut ties kuinka kauan hoitamattomana. Tietääkseni hoitamattomalla kilpirauhasen vajaatoiminnalla ja limakalvojen vaurioitumisella on yhteys.

Mahan limakalvojen surkastuma kasvattaa myös riskiä mahasyöpään.

– Solunäytteissä ei ollut huolestuttavaa, mutta minun pitää käydä säännöllisesti tarkastuksissa, jotta mahdolliset alkavat muutokset havaittaisiin.

Pitkään jatkuessaan surkastuma johtaa hapottomaan mahaan. Hapoton maha voi kehittyä lähes oireettomana tai oireiluna voi olla niin epämääräisiä ja tavanomaisia vatsavaivoja, ettei niihin useinkaan haeta apua.

” Lääkäri sanoi vain, että minun on lopetettava autolla ajaminen. Onko viisikymppinen siis liian vanha autonrattiin?

Virpi Kätkän tilannetta hankaloittaa sekin, että hän joutuu käyttämään vahvaa vatsan haponeritystä estävää lääkitystä, koska hänellä on refluksitauti eli mahan ja ruokatorven välinen läppä aukeaa liian herkästi. Se päästää vahvoja vatsahappoja ruokatorveen ja aiheuttaa niin pahaa närästystä, että Virpi menettää herkästi lauluäänensä. Niin kävi alkuvuodesta 2020, kun äänihuulten tulehdus oli pahimmillaan.

Kätkä alkoi ottaa lääkärin määräämää vahvaa närästyslääkettä. Lääkityksellä on kuitenkin haittapuolia, koska myös närästyslääkkeiden arvellaan vähentävän vitamiinien ja hivenaineiden imeytymistä. Haponestolääkkeitä tutkitaan nykyään paljon, sillä tietoa tarvitaan lisää. Lyhyessä käytössä närästyslääkkeet eivät aiheuta pysyvää haittaa, mutta niiden ottamista pidempään ei suositella.

Virpi Kätkä menetti lauluäänensä alkuvuodesta 2020 juuri ennen koronaa. Tuolloin aloitettu haponestolääkitys sekä koronan aiheuttama keikkatauko auttoivat saamaan äänen takaisin.

Säännöllisen haponestolääkityksen alettua kaksi vuotta sitten keväällä, Kätkän lauluääni palautui muutamassa viikossa, mutta nyt tilanne on alkanut taas heiketä.

– Kurkkukipua on nykyään joka päivä, koska ruoat nousevat ruokatorvessa ylöspäin.

Terveyshuolet vaikuttavat myös työn tekemiseen.

– Pidämme nyt marraskuusta alkaen kevääseen asti keikkataukoa, jotta minun ei tarvitse ottaa närästyslääkkeitä. Maha saa levätä, Virpi perustelee.

Talvitauon aikana hän jatkaa teologian opintojaan Helsingin yliopistossa ja CatCat-duon toinen osapuoli, sisar Katja Kätkä työskentelee laulunopettajana.

Katja ja Virpi Kätkä juhlivat CatCat-duonsa 30 vuotta jatkunutta uraa toukokuussa Helsingissä. Loppuvuodesta alkaen on pidettävä keikkataukoa, jotta Virpin vatsa saa levätä lääkityksen haitoista.

Virpi Kätkä myöntää tyrmistyneensä, kun terveyskeskuslääkäriä ei kiinnostanut tutkia syytä niin kovaan väsymykseen, että liikennevaloissakin tuli uni.

– Lääkäri sanoi vain, että minun on lopetettava autolla ajaminen. Onko viisikymppinen siis liian vanha autonrattiin, Virpi ihmettelee.

– Ferritiiniarvoni oli ollut pitkään alle viitearvon. Kovaan väsymykseen yhdistettynä jo sen olisi pitänyt antaa aihetta tutkimuksiin. Toisaalta ymmärrän, että lääkäreillä on kiire eikä kaikkia potilaita ehdi aina hoitaa.

Virpi Kätkä sai lopulta keväällä rautaa ja B12-vitamiinia toisen lääkärin määrääminä. Hän kertoo nyt omista terveyspulmistaan, jotta muutkin osaisivat hakea apua.

– Ferritiiniraudan ja B12-vitaminin puutosta on monilla, myös piilevänä. Naisilla rautaa voi helposti puuttua kuukautisten takia ja B12-puute lisääntyy iän myötä sekä naisilla että miehillä, Virpi tietää.

– Haluaisin muiden kokevan samanlaisen pelastuksen, jonka nyt itse sain. Ei pidä lannistua ja tyytyä siihen vaan mennä vaikka toiselle lääkärille. Nämä arvot pitää mittauttaa ja saada myös tarvittaessa hoitoa, Virpi kannustaa.

Hänen kohdallaan tutkimukset jatkuvat. Imeytymishäiriöiden hoitamisen lisäksi mahan limakalvojen surkastuminen, paheneva närästysoireilu ja muu suoliston kunto vaativat lisää selvittelyä.