Johanna ja Renny Harlinin vauva syntyi: herkkä päivitys pienokaisesta julki

Pari julkaisi tuoreen vauvakuvan Instagramissa.

ELOKUVAOHJAAJA Renny Harlinin ja hänen puolisonsa Johanna Harlinin odotettu vauva syntyi viimein Miamissa.

Renny Harlin julkaisi Instagram-profiilissaan kuvan uudesta pienokaisesta. Kuvassa myös tuore äiti Johanna Harlin poseeraa tuuheatukkainen vauva sylissään.

– Rohkeutta, uhrauksia, päämäärätietoisuutta, omistautumista, vahvuutta, sydäntä, taitoa ja sisua. Niistä on meidän pieni tyttömme tehty, Harlin kirjoittaa kuvatekstissä englanniksi kertoen, että vauva on tyttölapsi.

– Pieni prinsessamme on saapunut. Elämä on täydellistä, emme voisi olla onnellisempia, Harlin kirjoittaa.

Aviopari lähetti aiemmin tiistaiaamuna Instagramissa terveisiä sairaalasta kuvien kera. Ensimmäisessä kuvassa he poseeraavat sairaalan pihalla matkalaukun ja jumppapallon kanssa. Toisessa kuvassa Johannalla on yllään sininen sairaalakaapu. Jälkimmäinen kuva on mitä ilmeisimmin otettu heidän sairaalahuoneestaan.

Harlinit ovat päivitelleet raskausaikaa aktiivisesti somekanavissaan. Molemmat julkaisivat maanantaina Instagram-profiiliensa Tarinat-osiossa kuvia synnytyseväistä.

Lue lisää: ”Olemme valmiita synnytysosastolle” – Renny ja Johanna Harlin julkaisivat kuvia herkullisista eväistä

– Olemme valmiita synnytysosastolle, kuvan ohessa luki.

Eväinä oli muun muassa pistaasipähkinöitä, lakritsaa, makeisia ja shamppanjaa. Johanna julkaisi Tarinat-osiossa myös videon parin Myy-koirasta.

– Tämä karvavauva menee tänään hoitoon. Nyt jo ikävä, Harlin kirjoitti.

Johanna lisäsi koiravideon perään vielä tekstin tulevalle vauvalle.

– Rakas Pumpkin. Kiitos näistä upeista yhdeksästä kuukaudesta. Olet tehnyt minusta vahvimman ja rakastavimman version itsestäni. Olemme niin valmiita tapaamaan sinut, Harlin kirjoitti kuvassa englanniksi.

Johanna julkaisi muutama päivä aikaisemmin myös itsestään kuvan makaamassa sängyllä lakanoihin käärittynä esitellen vauvamahaansa.

– Lähtölaskenta on alkanut, Harlin kirjoitti kuvatekstissä.

Johanna ja Renny kuvaavat tällä hetkellä oman The Harlins -realitysarjansa toista kautta Miamissa. Sarjan ensimmäisellä kaudella nähtiin muun muassa se hetki, kun Johanna sai tietää olevansa raskaana.

Synnytys on suunniteltu näytettäväksi sarjan uudella kaudella.