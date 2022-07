David Hasselhoff juhli syntymäpäiviään vanhan Baywatch-porukan kanssa – tältä he näyttävät nyt

Baywatch-tähdet kokoontuivat yhteen viettämään David Hasselhoffin 70-vuotispäivää.

Yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulaja David Hasselhoff täytti sunnuntaina 70 vuotta. Hänet tunnetaan erityisesti rooleistaan televisiosarjoissa Ritari Ässä ja Baywatch.

Hasselhoffilla oli edelleen nuorekas ilme, voittajahymy ja paksut hiukset, aivan kuten aikoinaan Baywatchissa, jossa hän näytteli vuosina 1989–2000.

Hasselhoff vietti syntymäpäiväänsä tyylikkäästi baarissa ja ravintolassa Calabasasissa Kaliforniassa, ja useat hänen entisistä Baywatch-kollegoistaan ​​liittyivät hänen seuraansa juhlimaan.

Mukana olivat muun muassa Kelly Packard, 47, David Chokachi, 54, Jeremy Jackson, 41, ja Parker Stevenson, 70.

Kelly Packard, joka näytteli Baywatchissa April Giminskiä, saapui juhlimaan vanhaa ystäväänsä. Hän julkaisi Instagram-tilillään kuvasarjan, jossa on liuta yhteiskuvia vieraiden ja Hasselhoffin kanssa.

– Hyvää syntymäpäivää miehelle, myytille, legendalle! Yksi sankareistani täytti tänään 70 vuotta! Et koskaan tapaa anteliaampaa, ystävällisempää, lahjakkaampaa miestä! Olen niin iloinen, että voimme juhlia kanssasi!! Ja kuten aina, oli mukava nähdä kaikki näyttelijätoverini ja ystäväni, Packard hehkuttaa kuvatekstissä.

Packard tuli juhliin miehensä Darrin Privettin kanssa.

Itse synttärisankari julkaisi Instagramissaan videon, jossa näkyy, että tarjolla oli iso kolmikerroksinen kakku. Juhlissa esiintyi muun muassa klovni, joka käveli pitkien puupaalujen kanssa.

Videolla iso joukko vieraita laulaa Hasselhoffille onnittelulaulun, jonka jälkeen näyttelijätähti puhaltaa kakusta kynttilät.

David Chokachi jakoi myös kuvasarjan, jossa poseeraa ruskettuneena Hasselhoffin ja vieraiden kanssa. Hän esiintyi Baywatchissa Cody Madisonina vuosina 1995–1999.

– On hienoa juhlia David Hasselhoffin 70-vuotisjuhlia, hän on niin hämmästyttävä ihminen, jolla on niin paljon rakkautta jaettavana maailmalle. Niin monia mahtavia seikkailuja tämän tyypin kanssa! Paljon rakkautta, Chokachi kirjoittaa kuvatekstissä.

Jeremy Jackson esiintyi Hasselhoffin hahmon poikana Baywatchissa vuosina 1991–1999 ja oli tuolloin vasta lapsi lähes vuosikymmenen kestäneen uransa alussa. Sittemmin hän on tehnyt uraansa personal trainerina.

– HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ David Hasselhoff. TV-isäni, lapsuuteni idolini, näyttelemisen/musiikin/showmentorini ja rakas ystäväni ja tosielämän isoveljeni. Hyvää 70-vuotispäivää sinä komea legenda! Kiitos, että olet tuonut ystävämme yhteen monien vuosien ajan, ja tässä on PALJON LISÄÄ, Jakson onnittelee Instagram-kuvasarjan yhteydessä.

Baywatch-näyttelijöiden joukkoa täydensi vielä Parker Stevenson, joka näytteli Craig Pomeroyta.

Hasselhoffin vaimo Hayley Roberts kunnioitti miestään sosiaalisessa mediassa hänen syntymäpäivänään, mutta ei ole selvää, oliko hän läsnä syntymäpäiväjuhlissa.

Näyttelijällä on kaksi aikuista tytärtä, Taylor, 32, ja Hayley, 29, entisen vaimonsa Pamela Bachin kanssa.