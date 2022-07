Tänään tv:ssä: 007 ja Kultainen ase -elokuva tarjoilee kaksi ikimuistoista Bond-pahista – toisesta tuli arvostettu legenda, toisen kohtalo oli karumpi

007 ja kultainen ase oli elokuvan pahiksille tie tähtiin, mutta näyttelijöiden lopulliset kohtalot kehkeytyivät hyvin erilaisiksi.

LegendaarisET James Bond -leffat pyörivät tänä kesänä jälleen televisiossa. Tiistaina Nelosella suosikkiagentti nähdään seikkailemassa vuoden 1974 menestyselokuvassa 007 ja kultainen ase.

Elokuvan tähtiroolissa nähdään monien suosikki-Bond Roger Moore. Rakastetun tähden varjossa elokuvan konnanäyttelijöiden kohtalot jäävät kuitenkin usein unholaan.

Tiesitkö sinä, miten Bond-kelmien elämä valkokankaan ulkopuolella jatkui?

007 ja Kultainen ase -elokuva saattoi pahisnäyttelijänsä koko maailman tietoisuuteen.

007 ja kultainen ase oli elokuvan pääpahista, palkkamurhaaja Francisco Scaramangaa näyttelevälle Christopher Leelle melkoinen harppaus uralla. Lee oli näytellyt kreivi Draculaa vuonna 1958 samannimisessä elokuvassa.Verenimijän roolisuoritus oli selvästi poikkeuksellisen vaikuttava, sillä hän pääsi teroittelemaan kulmahampaitaan vampyyrina yhteensä kymmenessä elokuvassa.

Uudet tuulet alkoivat kuitenkin puhaltaa, kun Leen eronnut äiti meni uusiin naimisiin. Äidin tuore aviomies sattui nimittäin olemaan Bondin luojan, kirjailija Ian Flemingin eno.

Christopher Lee näytteli vampyyrin roolia peräti kymmeneen otteeseen.

Naimakaupan kautta tullut sukulaisuussuhde ei ainakaan haitannut Leen palkkaamista Bond-pahikseksi. Tarinan mukaan Fleming olisi halunnut Leen mukaan jo aivan ensimmäiseen Bondiin, mutta tuottajat Harry Saltzman ja Albert R. Broccoli olivat jo ehtineet tehdä sopimuksen kanadalaisen Joseph Wisemanin kanssa, josta leivottiin tohtori No.

Muutama vuosi Bond-pahiksen roolinsa jälkeen Lee lähti luomaan uraa Yhdysvaltoihin.

– Pari ystävääni, Dick Widmark ja Billy Wilder sanoivat minulle, että kannattaisi lähteä Lontoosta tai näyttelisin aina konnaa, Lee kertoi The Telegraphin haastattelussa vuonna 2011.

Christopher Lee näytteli Kultainen ase -elokuvassa Roger Mooren vihollista.

Ja muutto kannatti. Lee takoi huimia määriä elokuvia, parhaimmillaan kuusi kappaletta vuodessa.

Itselleen tärkeimmän roolin hän kuitenkin kuvasi vuonna 1998 Pakistanissa, kun hän näytteli maan perustajaa, Muhammad Ali Jinnahia elokuvassa Jinnah.

– Minulle Jinnahin rooli on tärkein, jonka olen koskaan tehnyt. Taakka harteillani oli valtava. Menin maahan, jonka perustajaa näyttelin. Olin 10 viikkoa hänen omien ihmistensä edessä, Lee on sanonut The Express Tribunen mukaan.

Leen näkyvimmät elokuvaroolit sijoittuvat kuitenkin 2000-luvulle. Näyttelijä nähtiin niin lasermiekka kädessään Tähtien sota -elokuvissa kuin velhojen veljeskunnan johtajana Saruman Valkoisena Taru sormusten herrasta - ja Hobitti -trilogioissa.

Yksi Leen menestyksekkäimpiä rooleja on Taru sormusten herrasta -trilogian Saruman Valkoinen. Sama hahmo nähdään myös Hobitti-elokuvissa.

Taitoja Leellä piisasi, sillä näyttelemisen lisäksi hän ehti tehdä uraa myös hevilaulajana. Vuonna 2006 Lee julkaisi Revelation-albumin, jossa hän lauloi covereita. Charlemagne: By the Sword and the Cross ja Charlemagne: The Omens of Death olivat näyttelijän omia, sinfonista heviä ja power metalia sisältäviä konseptialbumeita.

Vielä vanhoilla päivillään, tarkalleen 90-vuotissyntymäpäivänään, Lee julkaisi singlen Let Legend Mark Me as the King. Single poikikin Leelle historian vanhimman hevilaulajan tittelin.

Useasti palkittu Lee lyötiin ritariksi vuonna 2009, kuusi vuotta ennen kuolemaansa.

Eläessään Lee kertoi haluavansa lähteä saappaat jalassaan ja näin tapahtuikin. Hän oli valmistautumassa 11th-nimiseen draamaan yhdessä Uma Thurmanin kanssa, mutta tällä kertaa viikatemies oli vampyyria nopeampi. Lee menehtyi sunnuntaiaamuna 7. kesäkuuta 2015 lontoolaisessa sairaalassa.

– Ainoa asia, jonka näyttelemisestä voi oppia, ovat sen perusmenetelmät. Loppu on sekoitus vaistoja, mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä, Lee totesi mielellään.

Kultainen ase -leffassa Hervé Villechaize loisti pääpahiksen kätyrin roolissa.

007 ja Kultainen ase muistetaan myös toisesta pahiksestaan, Scaramangan lyhytkasvuisesta apurista Nick Nackista. Kätyrin näyttelijän Hervé Villechaizen ura ei lähtenyt aivan samanlaiseen nousuun kuin hänen konnakaverinsa.

Villechaize oli vauhdikas tapaus, kuten Roger Moore häntä kuvailee kirjassa Bond On Bond:

– Rakas Hervé oli hauska tyyppi – ja seksihullu, Moore naureskeli.

– Kysyin häneltä, kuinka monta naista hänellä oli ollut kuvauksissa. ”Neljäkymmentäviisi”, hän vastasi narisevalla ranskalaisäänellään.

Lyhytkasvuisuus tuotti Villechaizelle paljon kipuja ja hengitysvaikeuksia.

VILLECHAIZEN ura alkoi pienillä elokuvarooleilla jo vuonna 1966, mutta suurempaa näkyvyyttä ei hänelle suorituksista kuitenkaan poikinut. Kultainen ase olikin näyttelijälle suorastaan lottovoitto, sillä paikallaan junnaavan uran vuoksi hän oli jo pidempään asunut autossaan etsiessään töitä Hollywoodista.

Niin upea tilaisuus kuin Kultainen ase näyttelijälle olikin, jäi se hänen elokuvauransa ainoaksi tähtihetkeksi. Nick Nackin jälkeen elokuvarooleja ei juuri kuulunut, ja vuosina 1977–1988 hänet nähtiin vain kuudessa elokuvassa. Fantasy Island -tv-sarjassa Villechaize näytteli kuitenkin yli 130 jaksossa.

Yhdeksi rajoittavaksi tekijäksi Villechaize koki kertomansa mukaan lyhytkasvuisuuden. Hänellä oli jatkuvia kipuja, jotka äityivät ajoittain niin hankaliksi, että hän joutui nukkumaan polviasennossa voidakseen hengittää kunnolla.

Syyskuussa 1993 Villechaize oli kotinsa takapihalla Pohjois-Hollywoodissa ja hänen kädessään oli ase. Villechaize ampui yhden laukauksen lasioven läpi herättäen näin pitkäaikaisen tyttöystävänsä. Sen jälkeen hän ampui itsensä. 50-vuotias näyttelijä jätti jälkeensä viestin, jossa kertoi ettei jaksa enää taistella terveysongelmiensa kanssa.

Game of Thrones -tähti Peter Dinklage tarttui Villechaizen tarinaan HBO:lle tekemässään tv-elokuvassa My Dinner with Hervé (2018).

– En haluaisi tehdä politiikkaa, mutta stereotypioita lyhytkasvuisista on edelleen olemassa. Kääpiönheittoakin on edelleen olemassa. Heidät puetaan edelleen tontuiksi jouluna. Se ei lopu koskaan, jos asialle ei tehdä jotain, Dinklage totesi elokuvan tekemisestä The Sydney Morning Heraldille.