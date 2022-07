Yksi 2000-luvun seuratuin julkkispari meni viimein naimisiin! Jennifer Lopez ja Ben Affleck avioituivat kaikessa hiljaisuudessa

Page Six on saanut haltuunsa todistuksen parin avioliitosta, joka on päivätty lauantaille 16. heinäkuuta.

Laulaja Jennifer Lopezin ja näyttelijä Ben Affleckin kerrotaan menneen kaikessa hiljaisuudessa naimisiin Las Vegasissa, uutisoivat Reuters, Page Six ja TMZ.

Page Six on saanut haltuunsa todistuksen parin avioliitosta, joka on päivätty lauantaille 16. heinäkuuta.

Lopez ja Affleck olivat yksi 2000-luvun alun seuratuimpia julkkispareja, ja heidän piti mennä naimisiin jo syyskuussa 2003. He kuitenkin peruivat häänsä vain pari päivää ennen h-hetkeä.

Bennifer-lempinimellä tunnetun parin edustajat kertoivat tuolloin amerikkalaislehdille, että pari joutui siirtämään häitään valtavan mediamylläkän takia. Pari ei kuitenkaan koskaan päässyt alttarille asti, ja he ilmoittivat erostaan tammikuussa 2004.

Jennifer Lopez ja Ben Affleck ovat menneet kaikessa hiljaisuudessa naimisiin.

He palasivat yhteen viime vuonna 17 vuoden erossaolon jälkeen. Suhde on edennyt nopeasti, ja julkkispari on ollut paljon otsikoissa esimerkiksi kihlauksensa ja yhteisen kodin etsimisen merkeissä.

Lopez tallennettiin kuviin viime huhtikuussa suuren vihreän kihlasormuksen kera. Laulajan edustaja vahvisti kihlauutisen People-lehdelle.

Lopez oli vihjaillut asiasta jo aikaisemmin Twitterissä.

– Isoja uutisia luvassa, tähti hehkutti sormusemojin kera.

Lopezilla ja Affleckilla molemmilla on lapsia edellisistä liitoistaan, ja mediatietojen mukaan pari on jo tavannut toistensa lapsia. Affleckilla on kolme lasta entisen vaimonsa, näyttelijä Jennifer Garnerin kanssa. Lopezilla on puolestaan kaksoset ex-miehensä Marc Anthonyn kanssa.

Tuoreimpien lehtitietojen mukaan kihlapari on mitä ilmeisimmin ostamassa yhteistä kotia Los Angelesin Bel Airista. Lopezilla ja Affleckilla on kiikarissaan kymmenen makuuhuoneen kartano, jossa koko uusioperhe mahtuisi ongelmitta asumaan.

Tonttia ja kartanoa myy texasilainen miljonääri Todd Lemkin. Alkuperäinen hinta hulppealle kodille oli 65 miljoonaa dollaria (noin 58 miljoonaa euroa).