Harrya ja Meghania käsittelevä kirja paljastaa, ettei brittihovi ollut Meghanin Vanity Fair -haastattelusta mielissään.

Lähivuosina julkisuudessa edustaessaan prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät ole varsinaisesti piilotelleet läheisyyttään. Nykytilanteesta huolimatta Tom Bowerin Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors -uutuuskirjasta selviää, etteivät parin ensimmäiset julkiset kommentit toisistaan menneet täysin suunnitellusti, kertoo Daily Mail.

Ensi kertaa Meghan puhui suhteestaan prinssi Harryyn Vanity Fair -lehden haastattelussa vuonna 2017. Näyttelijä oli ollut haastattelusta haltioissaan, mutta hänelle oli annettu sitä varten tiukat säännöt. The Sun kertoo, että erityisesti prinssi Harry oli napakasti kehottanut Meghania olemaan puhumatta heidän suhteestaan, politiikasta tai muista aroista aiheista.

Meghanille annetuista raameista tiesi myös haastattelun tehnyt toimittaja Sam Kashner. Tämän vuoksi hänelle olikin melkoinen yllätys, kun Meghan alkoi kysyttäessä kertoa prinssi Harrysta perin avoimesti.

– Olemme pari. Olemme rakastuneita, vastasi Meghan oitis The Sunin mukaan.

– Tulee varmasti aika, jolloin meidän täytyy tulla julkisuuteen ja jolloin meillä on tarinoita kerrottavana, mutta toivon että ymmärrätte, että tämä on meidän omaa aikaamme.

Ensimmäisten virallisten Harryn ja Meghanin suhdetta koskevien kommenttien vuoksi Meghanin näyttelijyys ja aktivismi jäivät unholaan, ja syyskuussa 2017 Vanity Fair -lehden kanteen tärähti Meghanin kuva otsikolla ”Meghan on hulluna Harryyn”.

Meghan Markle yllättyi totaalisesti nähdessään Vanity Fair -lehden kansiotsikon.

Vain tuntien päästä haastattelun julkistamisesta Meghan soitti hysteerisenä edustajilleen kertoen, että brittihovi oli paljastuksesta raivoissaan. Bower kirjoittaa kirjassaan Meghanin syyttäneen tilanteesta edustajiaan, jotka eivät olleet kieltäneet suhdekommenttien julkaisemista erikseen.

– Hän sanoi, että edustajien olisi pitänyt poistattaa kommentit hänen ja Harryn suhteesta, ja tämän vuoksi edustajat pelkäsivät saavansa potkut, kuvailee Daily Mail kirjassa kerrottuja tapahtumia.

– Lisäksi Meghan ihmetteli, miksi haastattelussa ei puhuttu enempää hänen hyväntekeväisyystyöstään ja aktivismistaan.

Meghan on toiminut aktiivisesti esimerkiksi YK:n tasa-arvojärjestössä ja työskennellyt Yhdysvaltain Argentiinan-suurlähetystössä Buenos Airesissa.

Meghan on kertonut harkinneensa toden teolla uraa politiikan parissa. Hän jopa haki töihin ulkoministeriöön, mutta palasi opintojen pariin saatuaan kieltävän vastauksen kesken rekrytointiprosessin.

Kirjan mukaan haastattelun tehneellä Sam Kashnerilla on tilanteesta jälkikäteen hyvin erilaiset ajatukset.

– Meghan valitti asiasta, koska häntä ei esitetty siten kuin hän olisi halunnut. Hän vaati mediaa tekemään kuten hän itse halusi. Tunsin oloni manipuloiduksi.

Pian Vanity Fair -haastattelun jälkeen Harry ja Meghan alkoivat puhua suhteestaan mediassa avoimemmin. Ensimmäisen yhteisen haastattelun pariskunta antoi vuoden 2017 marraskuussa, vain pari kuukautta Meghanin ensimmäisten suhdekommenttien jälkeen. Vuonna 2016 tavannut pariskunta oli ehtinyt kihlautua juuri ennen ensimmäistä yhteishaastatteluaan.

Tom Bowerin Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors julkaistaan 21. heinäkuuta. Kirjaa kuvaillaan hämmästyttäväksi tarinaksi rakkaudesta, salaisuuksista, petoksesta ja kostosta. Bower on haastatellut sisäpiiriläisiä, jotka ovat tähän asti pysytelleet vaiti.