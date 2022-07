Moni Roosa Rahkosen Instagram-seuraaja samaistui hänen kokemuksiinsa.

Creator Awards -palkintogaalassa tänä vuonna vuoden hyvinvointivaikuttajaksi palkittu sometähti Roosa Rahkonen kertoi hiljattain Instagram-tilillään, millaista seksuaalista häirintää hän on joutunut kokemaan ihan vain kaduilla kävellessään.

– Aamulla lähden kotoa ja mulla on hyvä olla. Niin kauan siis, kunnes joku kadulla viheltää. Tiellä vastaan kävelevä tyttö varoittaa menemästä edessä olevaan tunneliin. Siellä on ahdistelija. Kotimatkalla poikaporukka huutelee törkeyksiä ja vastaan tuleva mies seisahtuu eteeni tukkien tieni.

– Mietin, selviänkö kotiin asti.

Tekstissään Rahkonen painottaa, ettei hän suinkaan ole ainoa, joka joutuu kamppailemaan katuhäirintää vastaan. Hänen mukaansa häirintä, johon usein liittyy myös koskettelua ja väkivallan uhkaa, koskettaa aivan liian montaa ihmistä.

– Kun on tottunut teinistä saakka turvattomuuden tunteeseen, on keksinyt paljon varatoimenpiteitä: avaimet nyrkissä, lokaatio jaettu, puhelimen päässä ystävä, kuvailee Rahkonen häirinnän arkipäiväisyyttä.

Voit selata julkaisun kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvää nuolta.

Julkaisunsa kuvissa Rahkonen poseeraa vihreä, naruin kiinnitetty paita ja saman värinen lyhyt hame yllään. Jalassaan hänellä on asukokonaisuuteen sopivat, polviin ulottuvat saappaat. Kädessään Rahkonen kantaa kylttiä, jossa lukee ”stop katuhäirintä”.

– Mua on seksualisoitu mun housujen, paitojen, ja jopa hansikkaiden takia. Ahdisteltu, kosketeltu, seurattu kotiin. Enough is enough.

– Kadulla rauhassa kävelemisen ei pitäisi olla luksus vaan jokaisen oikeus. Mikään asu, itseilmaisun tapa eikä kellonaika oikeuta häirintää. Eikä häirintä ole koskaan uhrin vika, summaa Rahkonen.

Rahkosen seuraajiin julkaisu näyttää selvästi vedonneen, sillä kommenttikenttään on kertynyt lukuisia kiitteleviä kommentteja.

– Roosa oot super!! Hyvin kiteytetty ja valitettavan tunnistettavaa, kommentoi yksi.

– Tästä aiheesta ei voi ikinä puhua liikaa! Kenenkään ei pitäisi kokea häirintää! Tärkeä postaus! painottaa toinen.

– Kiitos tästä postauksesta! Näistä ei vaan voi puhua tarpeeksi, jokainen häirintäkerta on liikaa, ylistetään Rahkosta kommenteissa.

Roosa Rahkosella on Instagram-tilillään yli 17 000 seuraajaa. Instagramin lisäksi hän tekee sisältöä myös Youtube-kanavalleen. Youtubeen sometähti lisää muun muassa meikkivideoita, joissa hän keskustelee eri vierailijoiden kanssa erilaisista ajankohtaisista aiheista. Youtubessa Rahkosella on lähes 7 000 tilaajaa.