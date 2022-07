Uutuuskirja paljastaa: Kuningatar Elisabetilta paljonpuhuva reaktio Meghanin poisjääntiin prinssi Philipin hautajaisista

Tuore paljastuskirja brittihovin kulissien takaisesta elämästä on tuonut uusia tietoja julkisuuteen.

Britanniaa kohtasi suuri suru 9. huhtikuuta 2021, kun Edinburghin herttua prinssi Philip kuoli 99 vuoden iässä. Hänen hautajaisensa järjestettiin reilua viikkoa myöhemmin 17. huhtikuuta.

Tunnelma Britanniassa oli synkkä, kun vuotta aiemmin brittihovista irtaantunut prinssi Harry saapui Lontooseen hautajaisten alla. Prinssi Philip oli toivonut yksinkertaisia hautajaisia St Georgen kappelissa Windsorissa. Sää näytti täydelliseltä ja sotilasharjoitukset olivat sujuneet hyvin.

Ainut huolenaihe oli prinssi Harryn suhde perheeseensä. Kuinka hän selviytyisi isänsä ja veljensä kanssa? Herttuatar Meghan oli ilmoittanut seitsemännelle kuulle edenneen raskautensa syyksi sille, miksi hän ei matkustaisi hautajaisiin.

Windsorin linnassa kuningatar Elisabet valmistautui kohtaamaan julkisesti yhden elämänsä surullisimmista päivistä. Prinssi Philip oli ollut hänen peruskallionsa 70 vuoden ajan.

Monelle hautajaisia seuranneelle on jäänyt mieleen kuningattaren surusta hauras olemus, kun hän istui koronaohjeiden mukaisesti yksin kirkonpenkissä, turvavälin päässä läheisistään.

Prinssi Andrew tuki äitiään kuningatar Elisabetia turvavälin päästä prinssi Philipin hautajaisissa.

Ennen hautajaisia kuningatar oli kuitenkin ilmaissut tyytyväisyytensä yhteen seikkaan.

– Luojan kiitos Meghan ei ole tulossa, kuningattaren kerrotaan sanoneen avustajilleen.

Väite on ennakkomaistiainen Tom Bowerin uutuuskirjasta Revenge, jonka alaotsikko lupailee paljastuksia ”Meghanin ja Harryn sodasta Windsorien kanssa”. The Timesin mukaan Buckinghamin palatsi on kieltäytynyt kommentoimasta kirjasta ennakkoon brittimediaan kiirinyttä paljastusta. Aiheesta kirjoittaa myös The Sun.

Prinssi Harryn läsnäolo hautajaisissa oli kuitenkin ongelmallista. Erottuaan hovista Harry oli menettänyt sotilasarvonsa, eikä näin ollen voinut pukeutua univormuun. Toisenlaisessa sopassa kiehui prinssi Andrew, jonka maine oli tahriintunut hyväksikäyttöskandaalissa. Harryn ja Andrew’n nolouden minimoimiseksi kaikki brittihovin miehet edustivat puvut yllään.

Riskejä minimoitiin myös prinssiveljesten asemoinnilla. Kun prinssi William ja Harry kävelivät kappeliin, heidän välissään asteli serkku Peter Phillips.

Serkku aseteltiin kävelemään prinssiveljesten väliin konfliktien välttämiseksi.

Hautajaisissa William näytti jännittyneeltä, Catherine seesteiseltä ja prinssi Charles ahdistuneelta. Harryn olemus poikkesi joukosta, sillä hän vaikutti selkeästi hermostuneelta.

Oli kulunut vain kuukausi siitä, kun Harryn ja Meghanin antama haastattelu Oprah Winfreylle oli julkaistu. Ja lisää oli tulossa.

Kirjan mukaan oli selvää, että Harryn kärsimättömältä vaikuttanut olemus johtui pian tulossa olevista Apple TV:n jaksoista, joissa prinssi avautuisi mielenterveydestään.

Kirjassa nostetaan esiin prinssi Harryn hermostuneelta vaikuttanut olemus hautajaisissa.

Kukaan ei vielä tiennyt, että aiemmin ihailtu nuori prinssi tulisi pian olemaan perheensä silmissä petturi.

– Katsoessaan perhettään seisomassa St Georgen kappelissa Harryn on täytynyt tietää, että Apple TV:n sarja tulisi suurentamaan kuilua heidän välillään, Bower kirjoittaa.

Harry halusikin palata pian hautajaisten jälkeen takaisin uuteen kotiinsa Kaliforniaan.

Sussexin herttuapari osallistui kuningattaren platinajuhlaan kesäkuussa.

Hautajaisten jälkeen toukokuussa Buckinghamin palatsissa ymmärrettiin, että Sussexin herttuapari olisi hovin kontrollin ulottumattomissa. Apple TV:n sarja The Me You Can’t See oli juuri julkaistu ja Harry nähtiin jaksoissa kertomassa mielenterveyden ongelmistaan. Brittihoville sarja oli järkytys, eikä vähiten siksi, että Harry ruoti perheenjäseniään armottomasti aina veljeään, isäänsä ja kuningatarta myöten.

Harry kuvaili haastatteluissa, ettei Charles tukenut tai auttanut häntä millään tavalla, vaikka Harry oli pyytänyt isältään apua.

– Kun olin nuorempi, niin isä sanoi minulle ja Williamille, että näin toimittiin minun kohdallani, joten näin homma toimii teidänkin kohdallanne, Harry sanoi.

– Siinä ei ole mitään järkeä. Se, että sinä kärsit, ei tarkoita, että lastesi pitäisi kärsiä. Pikemminkin päinvastoin.

Isän ja pojan suhde lienee sittemmin korjaantunut ainakin osittain, sillä Sussexin herttuaparin kuopuksen Lilibetin tapaaminen kesäkuussa isoisänsä prinssi Charlesin kanssa oli ollut poikkeuksellisen lämminhenkinen. Charles oli ollut varsin hyvillään Lilibetin ja pojanpoikansa Archien, 3, näkemisestä.

Tom Bowerin Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors julkaistaan 21. heinäkuuta. Kirjaa kuvaillaan hämmästyttäväksi tarinaksi rakkaudesta, salaisuuksista, petoksesta ja kostosta. Bower on haastatellut sisäpiiriläisiä, jotka ovat tähän asti pysytelleet vaiti.