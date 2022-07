Poptähti Ricky Martinia voi uhata jopa 50 vuoden vankilatuomio – kanteen takana rajuja syytöksiä esittävä sukulaismies

Sukulaisen väitteitä käsitellään myöhemmin heinäkuussa oikeudessa.

Puertoricolainen poptähti Ricky Martin, 50, on ollut viime viikkoina otsikoissa yksityiselämänsä tiimoilta. Ensin uutisoitiin, että tähdelle määrättiin lähestymiskielto väitetysti hänen ex-kumppaniaan kohtaan.

Sen jälkeen mediaan levisi syytöksiä perheväkivallasta, jonka laulaja kiisti jyrkästi edustajansa välityksellä.

– Syytökset Ricky Martinia vastaan, jotka johtivat lähestymiskieltoon, ovat täysin vääriä ja tekaistuja, Martinin edustajat kertovat People-lehdelle.

Uusin käänne asiassa saatiin tällä viikolla, kun lähestymiskiellon hakijaksi paljastui Martinin sukulainen.

Daily Mailin mukaan Ricky Martinin siskon Vanessa Martinin poika Dennis Yadiel Sanchez, 21, syyttää laulajaa insestistä sekä henkisestä ja fyysisestä pahoinpitelystä. Ricky Martinin veli Eric Martin paljasti henkilöllisyyden Marca-lehdelle.

Mikäli syytökset todettaisiin paikkansapitäviksi, Puerto Ricon lain mukaan Ricky Martinia saattaisi uhata jopa 50 vuoden vankilatuomio insestistä.

Väitteiden mukaan Martinilla ja Sanchezilla oli seitsemän kuukautta kestänyt suhde, joka päättyi kaksi kuukautta sitten. Sanchezin mukaan Martin ei hyväksynyt eroa ja laulaja olisi sen jälkeen nähty oleilemassa Sanchezin talon lähistöllä ainakin kolmesti, mikä sai Sanchezin ”pelkäämään turvallisuutensa puolesta”.

Latin Postin mukaan Eric Martin on kertonut sisarenpoikansa kärsivän mielenterveysongelmista ja sanoo olevansa varma, ettei hänen nuoren sukulaisensa kertomus ole totta.

Ricky Martinin edustajien mukaan Sanchezia kohtaan on aiemmin esitetty syytöksiä häirinnästä. Häirintäsyytösten takana on nainen, jonka elämän Sanchez on uhannut tuhoavansa.

Latinotähti Ricky Martin esiintyi Pori Jazzeilla kesällä 2011.

Ricky Martinin odotetaan saapuvan oikeuden eteen Puerto Ricossa 21. heinäkuuta. Tähden edustajat ovat kiistäneet syytteen jyrkästi.

– Valitettavasti henkilö, joka näin väittää, kärsii syvistä mielenterveyden haasteista. Ricky Martin ei tietenkään ole koskaan ollut – eikä tulisi koskaan olemaan – minkäänlaisessa seksuaalisessa tai romanttisessa suhteessa siskonpoikansa kanssa, asianajaja Marty Singer sanoo antamassaan lausunnossa.

– Ajatus ei ole ainoastaan valheellinen, se on vastenmielinen. Me kaikki toivomme, että tämä mies saa avun, jota hän kiireellisesti tarvitsee. Mutta ennen kaikkea odotamme, että tämä kauhea juttu hylätään heti, kun tuomari pääsee tarkastelemaan faktoja, asianajaja jatkaa.

RICKY MARTINILLA, 50, on ollut muitakin ongelmia lähiaikoina. Entinen manageri Rebecca Drucker haastoi Martinin oikeuteen vaatien tältä kolmen miljoonan dollarin korvauksia, uutisoi NY Post.

Drucker syyttää Martinia sovittujen provisioiden maksamatta jättämisestä. Drucker työskenteli Martinin managerina 2014– 2018 ja uudelleen 2020–2022.

Druckerin haasteessa esitetään väitteitä Martinin päihteiden käytöstä ja kontrolloimattomasta käytöksestä ja myrkyllisestä työskentelyilmapiiristä.