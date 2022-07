Kohu sosiaalisessa mediassa ajoi näyttelijä Constance Wun itsemurhan partaalle – toipuminen vaati lähes kolmen vuoden sometauon

Näyttelijä Constance Wu kertoo Twitterissä avoimesti itsemurhayrityksestään.

Hustlers- ja Crazy Rich Asians -elokuvista tuttu näyttelijä Constance Wu, 40, palasi vuosia kestäneeltä sometauoltaan vakavahenkisellä Twitter-julkaisulla. Liki kolme vuotta kestäneen tauon syyksi näyttelijä kertoo sen, että ikävät somekommentit ajoivat hänet aikanaan itsemurhan partaalle, uutisoi People-lehti.

Näyttelijä kertoo julkaisussaan joutuneensa vuonna 2019 yllättäen keskelle melkoista somemyrskyä. Jupakka alkoi, kun Wu sai tietää, että hänen jo viiden kauden ajan tähdittämänsä tv-sarja Fresh Off the Boat jatkuisi uudella kaudella. Tämä tarkoitti sitä, ettei Wu päässyt jatkamaan muita haluamiaan projekteja.

– Olen niin poissa tolaltani, että kirjaimellisesti itken, purki näyttelijä tunteitaan Twitterissä CNN:n mukaan vuonna 2019.

Wun reaktio sarjan jatkumiseen ei kuitenkaan miellyttänyt hänen seuraajiaan: päin vastoin se sai heidät raivostumaan.

– Julkaisin kolme vuotta sitten ajattelemattomia tviittejä tv-ohjelmani jatkumisesta, mikä johti ihmisten raivostumiseen ja nettikiusaamiseen, joka äityi lopulta aika pahaksi, kertoo näyttelijä nyt Twitterissä.

Wu tunnetaan parhaiten roolistaan Crazy Rich Asians -elokuvasta.

Wu kertoo, että vaikka hän sai toiminnastaan paljon kritiikkiä, ottivat erityisesti tietynlaiset kommentit koville.

– Eräs toinen aasianamerikkalainen näyttelijä laittoi minulle viestiä ja sanoi, että olen pilannut yhteisömme. Minusta alkoi tuntua, että olen aasianamerikkalaisille häpeäksi ja että yhteisö olisi parempi ilman minua.

– Jälkikäteen tuntuu epätodelliselta, että halusin kuolla muutaman yksityisviestin takia, mutta niin siinä kävi. Onneksi ystäväni löysi minut ajoissa ja vei minut ensiapuun, Wu kertoo kokemuksestaan.

Vuonna 2019 tapahtuneen itsemurhayrityksen jälkeen Wun sosiaalisessa mediassa on vallinnut radiohiljaisuus. Näyttelijä kertoo, että sosiaaliseen mediaan paluu tuntuu vieläkin pelottavalta, ja hän aikookin ottaa asian kanssa ainakin alkuun rauhallisesti.

– Vaikka olen peloissani, olen kolme vuoden takaiselle itselleni velkaa sen, että olen rohkea ja jaan oman tarinani, sillä se saattaa auttaa muita.

Constance Wu on monille tuttu Yhdysvalloissa ilmiöksi nousseesta vuoden 2018 Crazy Rich Asians -elokuvasta. Elokuva on siitä historiallinen, että se on ensimmäinen suuri Hollywood-hitti, jonka kaikki keskeiset näyttelijät ovat etnisesti aasialaisia. Wu näytteli elokuvassa sen yhtä pääroolia ja ansaitsi roolisuorituksellaan muun muassa Golden Globe -ehdokkuuden.