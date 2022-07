David Hasselhoffin vaikea ero johti hampurilaisen syöntiin lattialla – tällainen on miehen värikäs elämä

David Hasselhoff täyttää 70 vuotta sunnuntaina 17. heinäkuuta. Legendaarisen Ritari Ässän näyttelijän elämässä on tapahtunut vuosien varrella vaikka mitä.

Legendaarinen näyttelijä David Hasselhoff viettää sunnuntaina 17. heinäkuuta merkkipäivää. Ritari Ässänä tunnetuksi tullut Hasselhoff täyttää nimittäin 70 vuotta.

Ritari Ässän jälkeen mies on kerännyt mainetta näyttelemällä muun muassa rantapelastajaa kuuluisassa Baywatch-sarjassa. Näyttelemisen lisäksi hän on tehnyt musiikkia ja tuomaroinut erinäisissä kykykilpailuissa.

David Hasselhoff Monte Carlon tv-festivaalilla kesäkuussa 2021.

Viimeisimpänä Hasselhoff on tähdittänyt Ze Network -sarjaa, jota hän oli mainostamassa Monte Carlon tv-festivaalilla. Ikä näkyi miehen eleissä jo sen verran, että kävely oli festivaaleilla hieman vaivalloista ja puhe hidasta.

Hasselhoff on viettänyt vuosikymmeniä parrasvaloissa ja niihin vuosiin on mahtunut yhtä jos toista tapahtumaa.

Kokosimme tapahtumia syntymäpäiviään viettävän miehen värikkään elämän varrelta.

Aika ennen Ritari Ässää

Ritari Ässä teki Hasselhoffista kunnolla tunnetun, mutta sitä ennen hänet nähtiin saippuasarjassa Tunteita ja tuoksuja. Siinä hän esitti tohtori Snapper Fosteria kuuden vuoden ajan. Ura saippuasarjassa päättyi, kun hänet valittiin vuonna 1982 näyttelemään Michael Knightia eli Ritari Ässää.

Hasselhoff tuli tunnetuksi Ritari Ässänä 1980-luvulla.

Kiinnostus vastanäyttelijä Pamelaa kohtaan

Hasselhoff on tunnustanut olleensa kiinnostunut Baywatch-vastanäyttelijästään Pamela Andersonista. Mies ei kuitenkaan rohkaistunut tekemään aloitetta.

Hasselhoff niitti mainetta myös Baywatch-sarjan rantapelastajana.

Uikkarikuvia muistotilaisuudessa

Vuonna 1998 Hasselhoff osallistui prinsessa Dianan muistotilaisuuteen. Silloin IS uutisoi, että mies lauloi prinsessan muistoksi. Esityksensä jälkeen hän jakoi yleisölle valokuvia, joissa Hasselhoff itse poseerasi simmareissaan. Vuonna 2006 IS uutisoi, kuinka Hasselhoff väitti Dianan halunneen olla intiimisti hänen kanssaan. Hasselhoffin mukaan kaksikon välillä oli kipinöitä jo ensitapaamisella.

Alkoholiongelmat

Hasselhoffista levisi vuonna 2007 kyseenalainen video, kun hänen tyttärensä Taylor-Ann kuvasi lähes sammumispisteessä olevaa isäänsä. Tytär pyytää videolla isäänsä lopettamaan juomisen, kun tämä yrittää lattialla maaten syödä päihtyneenä hampurilaista. Videon leviämisaikaan Hasselhoff kävi läpi vaikeaa eroa vaimostaan Bachista.

Hasselhoff tyttäriensä Taylor Ann ja Hayley Amberin kanssa.

Pari vuotta myöhemmin toinen tähden tyttäristä löysi isänsä henkitoreissaan hotellihuoneen lattialta. Hänen henkensä saatiin sairaalassa pelastettua, mutta amerikkalaismedioiden mukaan mies hädin tuskin hengitti sinne saapuessaan. Veren alkoholipitoisuudeksi mitattiin 3,9 promillea.

Hasselhoff on ollut aikoinaan useita kertoja vieroituksessa. Vuonna 2009 ABC Newsin mukaan tähden asianajaja kuvaili tämän olevan ”toipuva alkoholisti”.

Mukana suomalaisissa tv-ohjelmissa

Yhdysvaltalaistähti toimi Suomessa David Hasselhoff Show -keskusteluohjelman vetäjänä vuonna 2015. Ohjelmaa esitti Sub-kanava, ja lähetyksien aikana Hasselhoff esitti usein omia laulujaan.

David Hasselhoff Show pyöri Sub-kanavalla vuonna 2015.

Oman keskusteluohjelmansa lisäksi tähti on ollut mukana viihdeohjelma Talent Suomen tuomarina vuonna 2016 yhdessä Sara Forsbergin, Jari Sillanpään ja Sami Hedbergin kanssa.

Hasselhoff toimi Talent-ohjelman tuomarina.

Rakkaus Lappia kohtaan

Suomalaisissa tv-ohjelmissa esiintyminen ei ole yllättävää, sillä Hasselhoff on fanittanut Suomea jo vuodesta 1987 lähtien.

– Lappi on mielestäni yksi maailman seitsemästä ihmeestä. Kaikki se pimeys ja jää ovat jotain ainutlaatuista, Hasselhoff on kertonut vuonna 2015.

David Hasselhoff laulamassa yhdessä Marion Rungin kanssa.

Kolmas avioliitto

Hasselhoff oli naimisissa näyttelijä Catherine Hicklandin kanssa vuosina 1984–1989.

Hasselhoff oli naimisissa Pamela Bachin (vas.) kanssa 16 vuoden ajan.

Eron jälkeen Hasselhoff meni samana vuonna naimisiin näyttelijä Pamela Bachin kanssa. Heille syntyi kaksi tytärtä, Taylor-Ann ja Hayley. Liitto kesti 16 vuoden ajan ja päättyi 2006.

Hayley Roberts ja David Hasselhoff avioituivat vuonna 2018.

Vuonna 2018 tähti meni naimisiin Hayley Robertsin kanssa, johon hän tutustui Britannian Talent-ohjelman yhteydessä. Vuonna 2013 Roberts lähestyi miestä nimikirjoitusta pyytääkseen ja tähti suostui antamaan sen vain, jos saisi Robertsin numeron.

Pari on pitänyt siitä asti yhtä.

Hasselhoff on useasti tunnustautunut kovaksi Suomi-faniksi.

Ura myös laulajana

Erityisesti Euroopassa Hasselhoff on saavuttanut suosiota myös laulu-urallaan. Vuonna 2014 Hasselhoff esitti kulttikappaleensa Looking for Freedom yhdessä Samu Haberin kanssa 60 000 hengen yleisölle Itävallassa.

Näyttelemisen lisäksi tähti on niittänyt Euroopassa mainetta laulajana.

Kappale suomalaisen artistin kanssa

Suomi-fani on tehnyt myös kappaleen suomalaisartisti Veikko Erkolan kanssa. Mukana kappaleella on myös artisti DJ Wheelz ja se kantaa nimeä Keep Spinning.