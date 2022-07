Helmi-Leena Nummelalta kirvelevä avautuminen ehkäisystä ja synnytyksen seurauksista: "Ne damaget oli hirveitä"

Näyttelijä Helmi-Leena Nummela on kyllästynyt siihen, että ehkäisy on usein naisten harteilla.

Näyttelijä Helmi-Leena Nummela avautuu ehkäisystä ja raskauden jälkeisestä ajasta Instagramin Tarinat-osiossa.

Nummela on kyllästynyt vain naisille suunnattuihin ehkäisymahdollisuuksiin.

– Ehkäisy on naisten harteilla ja kaikki vaihtoehdot on huonoja. Pillerit tappaa kaiken sisältä ja mä ainakin muutun itseltäni vieraaksi. Myöskään rintasyöpä tai lukuisat sivuvaikutukset ei kiinnosta. Kierukan asennuksesta seuraava kipu vie tajun ja tuo kuolemanpelon (plus kuka haluaa jotain vieraita esineitä kohtuun?), Nummela kirjoittaa.

Hän jatkaa, että myös naistenvaivojen kanssa naiset jäävät usein yksin.

– Kumin kanssa oot aina yksin, niinkuin myös kaikkiin naistenVAIVOIHIN liittyvien asioiden kanssa.

– Muistan, että synnytyksen jälkeen, kun kaikki paikat oli rempallaan ja jaettiin kokemuksia synnyttäneiden naisten kanssa. Ne damaget oli hirveitä, ja joka ainoa oli jäänyt näiden asioiden kanssa yksin, koska vauva oli keskiössä, Nummela jatkaa.

Nummela on lisännyt tarinaan kuvan haaroistaan, kun hän istuu risti-istunnassa maassa.

Lue lisää: Ehkäisyn sivuvaikutukset ovat tuttuja valtaosalle hormoniehkäisyä käyttäneistä – asiantuntija: ”Nämä ovat kompromisseja, joita joudumme ajoittain tekemään”

Helmi-Leena Nummela sai esikoisensa vuonna 2020.

Nummela viittaa naisille tuttuihin ongelmiin esimerkiksi hormonaalisen ehkäisyn kanssa. Ehkäisyvalmisteita voidaan raskauden ehkäisyn lisäksi käyttää monen muun asian hoidossa. Osa ehkäisyvalmisteista tarjoaa apua epäsäännöllisiin tai kivuliaisiin kuukautisiin, iho-ongelmiin tai esimerkiksi endometrioosin hoitoon.

Positiivisten vaikutuksien lisäksi ehkäisyvalmisteet voivat kuitenkin myös aiheuttaa ikäviä sivuvaikutuksia, kuten mielialanvaihteluita, tiputteluvuotoa, kipua rinnoissa, limakalvojen kuivumista tai seksuaalisen halun heikentymistä.

– Useimmilla mahdolliset haitat liittyvät valmisteiden aloitukseen, kun kehossa alkaa tapahtua muutoksia, joihin keho ei ole vielä tottunut, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Riina Katainen kertoi Me Naisille maaliskuussa.

Katainen kehottikin kokeilemaan ehkäisyä muutaman kuukauden ajan, jonka jälkeen mahdollisten sivuvaikutusten pitäisi tasaantua.

– Toki jos on sietämättömiä sivuvaikutuksia, kannattaa ehkäisyä vaihtaa jo aikaisemmin.

Hormoniehkäisyä käyttäneistä naisista 76 prosenttia on kokenut haittavaikutuksia, selviää raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suosituksesta.

Me Naisten teettämästä ehkäisykyselystä 73,3 prosenttia vastanneista ilmoitti kokeneensa negatiivisia sivuvaikutuksia käyttämästään ehkäisystä. Tutkimustuloksen julkaisusta on kulunut aikaa, mutta valmisteet ovat pääosin edelleen samoja ja sen vuoksi synnytysten ja naistentautien professori Terhi Piltonen arvioi tiedon pätevän edelleen.

– Ehkäisyvalmisteiden sisällä löytyy hyvin paljon vaihtelua. On hankala tehdä mitään yleistyksiä, koska kenttä on valmisteiden suhteen aika laaja, Piltonen sanoi Me Naisille.

Lue lisää: Helmi-Leena Nummela ruoski itsensä äärimmäisyyksiin ja sairastui – 30-vuotisbileidensä jälkeen hän lyyhistyi yksiönsä lattialle ja kävi läpi valtaisan tunnemyrskyn

Nummela sai lapsen näyttelijä-laulaja Roope Salmisen kanssa huhtikuussa 2020. Pari erosi huhtikuussa 2022.

Tammikuussa Helmi-Leena Nummela kertoi Ilta-Sanomille näyttelijän elämästään lapsen saamisen jälkeen. Hän kertoi, että on aina ollut kova suorittaja ja sairastanut muun muassa syömishäiriön.

Lapsen saamisenkin jälkeen Nummela ravasi säännöllisesti pienen vauvansa kanssa kuvauksissa. Vuoden 2020 lopulla Nummela huomasi suorittavansa arkeaan sata lasissa, mikä johti totaaliseen väsymiseen.

– Vauva-arki oli ihanaa, mutta myös raskasta. Valvottujen öiden jälkeen lähdin vauvan kanssa aamulla tv-sarjojen kuvauksiin, ja illalla saatoin mennä salille, miten typerää! Olin hyvin väsynyt, hän tunnusti.

– Olin koko ajan menossa, koska ajattelin, että jos pysähdyn, jotakin kamalaa tapahtuu.

Tätä nykyä Nummela kertomansa mukaan uskaltaa hyvällä omallatunnolla ”hukata aikaa” tekemättä mitään ja sanoa ei.

– Olen ollut kamalan armoton itseäni kohtaan ja samalla kadottanut omat rajani. Olen myös oivaltanut, ettei minun tarvitse olla kaikkien saatavilla kaiken aikaa, hän summasi.