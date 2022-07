19-vuotias Hannele Lauri heitti ratkaisevalla hetkellä hillittömän lauseen, joka aloitti suosikkinäyttelijän pitkän uran

70 vuotta täyttävän Hannele Laurin näyttelijän ura lähti uuteen vaiheeseen, kun hän jäi eläkkeelle teatterista. Omassa elämässään hän ei kaipaa säpinää – paitsi koiranpentunsa taholta.

Hannele Lauri voisi nyt muistella merkittäviä teatteriroolejaan 70-vuotispäivänsä kunniaksi. Sitä hän ei tee, hän ei tykkää puhua menneistä työasioista. Se ei tarkoita, etteikö hän rakastaisi työtään.

– Mitä niitä menneitä vatvomaan. En jaksa miettiä, mitä tein joskus 20 vuotta sitten. Puhutaan tästä hetkestä, Hannele ehdottaa.

Kerrotaan nyt kuitenkin, että Hannelen ensimmäinen merkittävä teatterirooli oli Hamletin Ofelia Jyväskylän kaupunginteatterissa. Isoja rooleja hän teki sen jälkeen Turussa. Helsingin kaupunginteatterissa hän oli yli 30 vuotta.

Tänä vuonna Hannelea on hehkutettu 70 on vain numero -elokuvan pääroolista, jossa hän on armottoman hyvä. 21.7. hän täyttää itsekin 70.

– Sehän on vain numero, mutta on se helvetin iso numero. Järkyttävää ajatella olevansa 70, eihän sitä itseään sen ikäiseksi tunne. Mutta en mä niin notkea ole kuin ennen, Hannele naurahtaa.

70 on vain numero on Laurin viimeisimpiä elokuvia.

Sitä hän toivoo, että saisi olla terveenä ja tehdä hommia silloin tällöin. Tosin syksyllä hänellä on kahden tv-sarjan kuvauksia, se ei ole ”silloin tällöin” työskentelyä.

– Olen yksinäinen susi, mutta tykkään työskennellä muiden kanssa. Suurin osa näyttelijöistä ja ohjaajista on onneksi mukavia, Hannele kertoo.

Kotona Hannelella on mäyräkoiranpentu Olga. Iso suru hänelle oli tammikuussa Nancy-koiran kuolema.

– Pahimpia paikkoja minulle ovat olleet kuolemat: vanhempieni, isovanhempieni ja koirieni. Avioerot olen pystynyt käsittelemään helpommin, ne olivat oikeita ratkaisuja, Hannele miettii ja huomauttaa, että tietenkään erossa ei ole vain yhtä syyllistä.

Edesmennyt Nancy-koira oli Laurille rakas. Parivaljakko oli yhdessä myös Keihäsmatkat-sarjan kuvauksissa.

Pitkä avioliitto Hannelella oli poikiensa isän, näyttelijä Hannu Laurin kanssa. Teemu Rinteen kanssa avioliitto loppui lyhyeen, mutta heistä tuli lähiystävät.

– Just äskenkin oltiin koiriemme kanssa ulkona.

Hannele mielletään helpolla seurapiiritapahtumissa viihtyväksi. Oikeasti häntä on vaikea saada lähtemään mihinkään.

–Viimeksi olen juhlinut elokuvan loppukaronkassa. Join yhden lasin viiniä ja yhden konjakin. Siinä oli saldoni, Hannele nauraa.

Jussi-gaalaankaan Hannele ei mennyt, vaikka hän oli ehdokkaana Jussi-patsaan saajaksi pääroolistaan. Hän ei raaskinut jättää koiranpentuaan hoitoon.

2019 hän sai elämäntyöstään Betoni-Jussin sekä Kultaisen Venlan.

Yhtenä elämänsä parhaana ratkaisuna Hannele pitää Nurmijärvelle kotiutumista.

– Kun olen ollut Helsingissä töissä, on aina ihana päästä tänne kotiin.

Mutta kyllä Hannelelle tapahtuu kotikulmillaankin. Hänelle ei ole vaikeata alkaa juttusille vaikka ruokakaupassa.Treffipyyntöjäkin tulee somessa.

– Mutta en pysty kuvittelemaan, että alkaisin olla jonkun kanssa, Hannele toteaa.

Ikä ei vie tunteita, mutta helpolla Hannelen sydän ei enää ala laulaa. Oli hänellä yksi merkittävä kohtaaminen pari vuotta sitten.

– Rakkaus käveli vastaan, mutta kaikki tuntui liian mahdottomalta, hän kertoo.

Hannele tuskin arastelee missään, mutta se häntä ihmetyttää, miten ujoksi ihastuminen hänet muuttaa vielä tässäkin iässä.

– Intuitiostani en aio luopua enää missään tilanteessa. Aina olen katunut, kun sen olen tehnyt, Hannele miettii.

Huumorintajua Hannelella todella on. Sen huomasi Spede Pasanenkin, joka palkkasi hänet televisioviihteensä tähdeksi. Spede Show’n Naisen logiikka -sketsit Hannele esitti niin uskottavasti, että katsojat kuvittelivat, ettei hän osaa edes autoaan tankata.

– Spedellä ja Vesku Loirilla on ollut iso merkitys elämässäni, Hannele kertoo.

Veskun kanssa hänellä oli romanssikin avioeronsa jälkeen, mutta kestävämmäksi tuli kaveruus.

– Päätettiin, että jos on olemassa toinen elämä, mennään silloin naimisiin, Hannele naurahtaa.

Kun Lenita Airisto paljasti Spede Pasasen yrittäneen raiskata hänet aikoinaan, Hannele totesi julkisuudessa, ettei hänen tuntemansa Spede sellaista tekisi.

– Minun ja työryhmän tuntema Pertti ei käyttäytynyt noin, mutta olen pahoillani, jos hän on kohdellut jotakin väärin. Mutta minähän en vastaa Pertin teoista, enkä kenenkään muunkaan, Hannele toteaa.

Hynttyyt yhteen -sarjasta Hannele saa yhä kehuja. Eija Vilpas ja Hannele Lauri esittivät sinkkunaisista kertovaa sarjaa 90-luvulla. Supersuosittu oli myös Ihmeidentekijät-sarja, jossa Hannele oli kardiologi.

Hannele on kertonut julkisuudessa elämänkäänteistään, mutta hänen todellisesta minästään tiedetään aika vähän, eikä se auennut myöskään Panu Rajalan tekemässä elämäkerrassa.

– Helpolla en päästä ketään lähelleni, mutta kun sen teen, minusta saa lojaalin ystävän, Hannele toteaa.

Erittäin läheinen ystävä hänelle on ex-puoliso Teemu Rinne.

Hanna on paradoksaalinen ihminen: äärimmäisen vahva ja äärimmäisen herkkä. Hänellä on italialainen mielenlaatu, hän ei todellakaan peittele tuntemuksiaan, Teemu kertoo.

Jotkut ovat erehtyneet kuvittelemaan Hannelen kopeaksi diivaksi. Hänet tavanneet toteavat yleensä mielikuvansa täysin vääräksi.

– Olen aina suorapuheinen. Ihmiset tykkäävät – tai eivät, Hannele naurahtaa.

Hannele kasvoi Tampereella kolmilapsisessa perheessä. Se häntä surettaa, että hänen edesmennyt Beritta-siskonsa ei halunnut olla tekemisissä viime vuosina. Syytä hän ei kertonut.

– Se oli mulle kova pala, kun hän etääntyi meistä sisaruksista. Kun yritin ottaa yhteyttä, hän sanoi: Ei meillä ole mitään yhteistä. Olihan meillä yhteistä pitkään lapsuudesta asti, Hannele hymähtää.

Läheinen Hannelelle oli lapsena myös mummo, joka toivoi hänestä työnsä jatkajaa torikauppiaana. Mummon toive ei toteutunut.

Teatterikouluun Hannele pääsi ensimmäisellä yrityksellä. Oli vuosi 1971 ja kulttuurielämä politisoitui vasemmalle. Ei tosin Hannele. Hän uskalsi olla avoimesti eri mieltä.

– En ole koskaan mennyt massan mukana, eikä mulle voi uskotella mitä vain tarinoita. Mutta ulkopuoliseksi en itseäni tuntenut, Hannele kertoo.

Kun Hannele pääsi teatterikouluun, raadissa olivat mm. Kalle Holmberg ja Kaisa Korhonen. Hannele oli pyrkijöistä ainoa, jolla oli meikkiä. Hänellä oli myös tekoletti ja tekoripset.

Kun tehtäväksi annettiin kuvitella olevansa uppoavassa laivassa, muut huusivat apua, mutta Hannele totesi vain: ”Voi vittu, mun ripset kastu.” Se vetosi raatiin.

Sellainen Hannele on oikeastikin: hän voi olla avoimesti huolestunut ripsistään, mutta se ei tarkoita, että hän kuvittelisi ulkonäön vaikuttavan loppupeleissä mihinkään.

Resepti hyvään elämään on yksinkertainen: hän uskoo.

– Perususkoni on ollut lapsesta asti. Tein lapsena kokeen: Jätin isän työpöydälle kirjelapun Jumalalle. Kun lappu ei kadonnutkaan mihinkään, ajattelin, että noh, se vaan luki sen.

Tomi-poika oli äitinsä seuralaisena Venla-gaalassa pari vuotta sitten.

Syntymäpäivänsä Hannele viettää lastensa perheiden kanssa. Esikoinen Sami on historian ja yhteiskuntatieteen opettaja. Kuopus Tomi on lavastuksen lehtorina Aalto-yliopistossa.

Äitinä Hannele oli paapova, poikien mielestä liiankin kauan.

– On hyvä, että tein nuorena lapset, ikäero ei tullut liian isoksi. Parasta elämässäni ovat Sami ja Tomi sekä heidän lapset.